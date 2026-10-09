هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Kylian Mbappe Jose Mourinho Real MadridGetty Images
علي سمير
ترجمه

"لا تحتاج لأن تكون أينشتاين حتى تفهم" .. مورينيو : اعتدت على مراوغتكم ولكن هذا ما حدث مع مبابي!

ريال مدريد
جوزيه مورينيو
كيليان مبابي
الدوري الإسباني

المدرب البرتغالي دافع عن فينيسيوس جونيور

قرر جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد، الدفاع عن لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، في ظل الحملة الشرسة التي ظهرت مؤخرًا من أجل الهجوم على اللاعب.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة فياريال القادمة في الدوري الإسباني:"في الأسابيع الأخيرة كنت أعتقد أن لديكم ما يكفي من القضايا الحقيقية في عالم كرة القدم لتهتموا بها".

وأضاف:"هناك العديد من الموضوعات الضخمة تحدث الآن مثل قضية السيتي، مثل... تلك القصة القديمة التي لا تحب أن تتحدث عنها كثيرًا (في إشارة إلى قضية نيجريرا-برشلونة)... الوضع الصعب في بلدي مع كريستيانو رونالدو ومدربه، هناك الكثير من القضايا التي كان بإمكانها أن تغذّي عملكم، لكنها لم تكن كافية".

  • شرح قصة مبابي

    وواصل مورينيو حديثه""أمر مثير للسخرية. بالنسبة لي، اللاعب يبقى لاعبًا على مدار الساعة طوال اليوم. قلت ذلك من قبل وأكرره. أي شيء... مهم وسلبي يفعله اللاعب، حتى في حياته الخاصة، تكون له دائمًا تداعيات. ولطالما قلت إن اللاعب سيظل دائمًا إنسانًا. سيظل دائمًا رجلًا قادرًا على ارتكاب الأخطاء هنا وهناك... لكن يجب أن يكون لديه دائمًا إحساس بالمسؤولية".

    وأوضح:" أنا، بصراحة.. وعلى الرغم من غيابي عن إسبانيا منذ نحو 13 عامًا، لكنني أعتقد أنكم تعرفونني بعض الشيء... لا أكذب. قد أحاول المراوغة... قد أحاول أن أكون ذكيًا وأتجنب بعض الأسئلة الأكثر تعقيدًا التي قد تُطرح عليّ، لكنني لا أكذب. على أي مستوى".

    وعن حالة الفرنسي:" مبابي كان هنا، وتلقى التشخيص، وأجرى زيارة في العيادة الخارجية لأن ركبته لها تاريخ لا يمكن نسيانه! اتفاق تام بين تشخيص ريال مدريد وتشخيص هذه العيادة الخارجية. خطة تعافٍ... لا تحتاجون إلى معرفة تفاصيلها. في البداية كان هناك الملهى الليلي الذي لم يكن ملهى ليليًا. كان ملهى ليليًا جرى تحويله من أجل أسبوع الموضة في باريس؛ وقد تم تحويله إلى مكان لفعالية خاصة. ثم كانت هناك الدراجة الهوائية في سويسرا، التي كانت ببساطة فندقًا من بيوت صغيرة حيث كان لكل بيت زوج من الدراجات الهوائية للذهاب إلى منطقة المطاعم المركزية، المنطقة المشتركة في هذا الفندق الهادئ.

  • المشجعون غاضبون من مبابي

    وأكمل مورينيو تصريحاته:"هذا أحد أهدافكم. لا تحتاج إلى أن تكون أينشتاين لتفهم أن هذا هو الهدف. لن أعلّق على البرنابيو. أنا أحترمه. أملي هو أن يعرف البرنابيو كيف يكون محايدًا. أن تكون محايدًا يعني أن تكون ذكيًا. أن تقرأ ما بين السطور وتفهم الديناميكيات. أن تفهم الأهداف. أعدكم أنه إذا لم يتصرف لاعب في ريال مدريد على النحو الصحيح، إذا لم يؤدِّ واجباته كلاعب أو كمواطن، فلن تروه على مقاعد البدلاء. لن تتمكنوا من إطلاق صافرات الاستهجان عليه. سيكون في منزله. لن أمنحه فرصة الجلوس على الدكة. مبابي سيلعب. أنا متأكد من أنه لم يقصّر في واجباته تجاه ريال مدريد".

  • مستوى فينيسيوس جونيور

    وأما عن الجناح البرازيلي:"لا أخفي شيئًا. ما يؤلمني، وما يحزنني، هو أن أدرك أنه يريد أن يكون بخير، يطمح في أن يكون ذلك اللاعب الذي يفوز بالمباريات، الذي يصنع الفارق".

    وقال:" ما يؤلمني هو أن أشعر بهذا الألم الذي يعيشه، لكونه شابًا، ولدهشتي الكبيرة، استثنائيًا ويعمل بكل هذا الجهد ليعود. أنا لا أمسّ الجماهير الحقيقية لريال مدريد. بل أحترمهم فحسب. لكن قلبي ينفطر عندما أرى شابًا مثله، لا يجد العون من أشخاص يتأثرون بالكثير منكم. إنه يستحق أن يُساعَد. إنه يرغب بشدة في أن يكون فينيسيوس الذي منح الكثير من الفرح لجماهير ريال مدريد".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
فياريال crest
فياريال
فياريال