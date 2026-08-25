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أحمد فرهود

جوزيه مورينيو ينفذ وعده في ريال مدريد: 3 جواهر تنقذ سمعة "لا فابريكا".. وحذار من نفس النهاية السوداوية!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
جوزيه مورينيو
A. Ciria
خورخي سيستيرو
M. Rivas
الدوري الإسباني

لا زلنا في البدايات.. ولكن!

بعد 13 عامًا من الغياب؛ عاد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، بـ"وعود وتطلعات" كبيرة للغاية.

نعم.. مورينيو أشرف على تدريب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في الفترة من 2010 إلى 2013؛ قبل العودة في صيف العام الحالي، من جديد.

وبمجرد عودته؛ قطع المدير الفني البرتغالي وعدًا أمام جمهور "الميرينجي"، بأنه سيعتمد على أبناء أكاديمية النادي "لا فابريكا".

ودائمًا ما يوجه الجمهور والنقاد الرياضيين، اتهامات إلى مدربي ريال مدريد "المُتعاقبين"؛ بأنهم يتجاهلون أبناء النادي، ولا يمنحوهم الفرص التي يستحقونها مع الفريق الأول لكرة القدم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف نفذ مورينيو وعده في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، مع مخاوف واضحة أيضًا..

  • Jose MourinhoGetty Images

    "3 جواهر مدريدية" في قائمة جوزيه مورينيو

    خاض العملاق العاصمي ريال مدريد تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مباراته الرسمية الأولى في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك عندما فاز (2-1) على مستضيفه إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

    والآن.. يستعد "مدريد مورينيو" لمواجهة ريال سوسييداد، مساء غدٍ الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بمسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي.

    وسواء في قائمة مباراة إسبانيول، أو تلك التي تم الإعلان عنها استعدادًا لمواجهة سوسييداد؛ فقد رأينا "3 جواهر مدريدية" في قائمة مورينيو، وذلك على النحو التالي:

    * قلب الدفاع: ماريو ريفاس.

    * وسط الميدان: خورخي سيستيرو.

    * جناح هجومي: أليكسيس سيريا.

    هذا الثلاثي عزيزي القارئ، كتب التاريخ مع "شباب" ريال مدريد في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ بالحصول على الثنائية المحلية الدوري وكأس أبطال إسبانيا، بالإضافة إلى اللقب القاري دوري أبطال أوروبا.

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    من هم "الجواهر المدريدية الثلاث" في قائمة جوزيه مورينيو؟

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نتحدث بالتفصيل عن جواهر العملاق الإسباني ريال مدريد الثلاث، في قائمة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

    * 1/ ماريو ريفاس:

    مدافع يبلغ من العمر 18 سنة؛ حيث تدرج في مختلف الفئات السنية، حتى الوصول إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف العام الحالي.

    وبالفعل.. أعطى مورينيو مساحة كبيرة لريفاس، في المباريات الاستعدادية للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث بدأ في المواجهة ضد نادي فيورنتينا الإيطالي، كما ظهر ضد فيرينتسفاروشي المجري وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني وشالكه الألماني.

    وخلال هذه المباريات، أثبت ريفاس نفسه بقوة، خاصة في التعامل مع الكرات العرضية؛ ليرى فيه مورينيو عنصرًا مهمًا للغاية، لتعزيز عمق قائمة ريال مدريد.

    * 2/ خورخي سيستيرو:

    يُمكن القول إن هذا اللاعب الذي يبلغ من العمر 20 سنة، ويجيد في منتصف الميدان؛ ليس من اكتشافات مورينيو في صيف العام الحالي، كما يظن البعض.

    نعم.. سيستيرو ابن ريال مدريد، تحصل على بعض الدقائق مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ وتحديدًا مع المدير الفني الإسباني ألفارو أربيلوا، الذي تمت إقالته في صيف العام الحالي رسميًا.

    ورغم ذلك؛ زاد مورينيو من ثقة هذا اللاعب، بعدما أصبح يستدعيه بشكلٍ دائم في القائمة ببداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    ويرى المدير الفني البرتغالي في سيستيرو، حلًا مهمًا في تنظيم اللعب والخروج بالكرة؛ وذلك في ظل فشل ريال مدريد في التعاقد مع لاعبين وسط، بهذه المواصفات.

    * 3/ أليكسيس سيريا:

    جناح هجومي يبلغ من العمر 18 سنة؛ حيث أنه أكثر موهبة لفتت الأنظار بشدة داخل ريال مدريد، في الأشهر الماضية.

    والحقيقة أن سيريا ليس من أبناء ريال مدريد بـ"المعنى الحرفي"؛ حيث انضم إلى الفئات السنية في يناير 2026، قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

    إلا أنه في 8 أشهر فقط مع "الميرينجي"؛ مثل سيريا الشباب والرديف، وصولًا إلى الفريق الأول لكرة القدم.

    ويتمتع هذا اللاعب الصغير بإمكانات كبيرة للغاية؛ سواء في المراوغات والمواجهات الفردية "1 ضد 1"، أو تسجيل وصناعة الأهداف.

    ونجح سيريا في تسجيل هدف وصناعة آخر، خلال مباريات ريال مدريد الودية استعدادًا للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث خطف قلب جوزيه مورينيو، بمهاراته الفردية وجرأته الكبيرة.

  • FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    صعوبات كبيرة.. قلق بسبب جواهر ريال مدريد الثلاث

    بعد التعريف بـ"الجواهر الثلاث" في قائمة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للعملاق الإسباني ريال مدريد؛ يجب التطرق إلى حقيقة مهمة للغاية، تقلق الجمهور.

    هذه الحقيقة؛ هي مدى قدرة كل من "ماريو ريفاس، خورخي سيستيرو وأليكسيس سيريا"، على الحصول على دقائق لعب مع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    هذا الثلاثي لم يُشارك في أي دقيقة، خلال مواجهة ريال مدريد الرسمية الأولى، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك عندما فاز الفريق الأبيض (2-1) على مستضيفه نادي إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

    وقد يكون عدم مشاركة أي من هؤلاء اللاعبين، في مواجهة ريال مدريد وإسبانيول؛ عائدًا إلى تعقد مجريات المباراة، التي كانت متعادلة (1-1) حتى الدقيقة 90.

    لكن لا ننسى أيضًا، أن لاعبًا مثل سيريا، يتواجد في مركزه كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور والإيفواري يان ديوماندي وغيرهما؛ كما يجد سيستيرو أمامه أسماء كثيرة في خط الوسط، أبرزهم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والبرتغالي برناردو سيلفا والفرنسيين إدوارد كامافينجا وأوريلين تشواميني.

    أما في قلب الدفاع؛ فيأتي ريفاس كخيار خلف الإسباني دين هاوسن والفرنسي إبراهيم كوناتي والألماني أنطونيو روديجر، وحتى البرازيلي "المصاب" إيدير ميليتاو.

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  • Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    كلمة أخيرة.. وعد مورينيو قد يظل صوريًا وتصبح النهاية سوداوية!

    الخلاصة من كل ما سبق؛ إننا قد نكون أمام "احتمالين" بخصوص جواهر العملاق الإسباني ريال مدريد، رغم تنفيذ المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو وعده.

    الاحتمالان يتعلقان بمستقبل الثلاثي "ماريو ريفاس، خورخي سيستيرو وأليكسيس سيريا"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: انهيار المستوى تدريجيًا؛ بسبب الابتعاد عن حساسية المباريات.

    * ثانيًا: عدم رضاء الثلاثي؛ بـ"الدقائق القليلة أو المنعدمة" مع فريق ريال مدريد الأول.

    بمعنى.. نحن نشاهد ريفاس وسيستيرو وسيريا ينضمون إلى قائمة مورينيو، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، دون الحصول على دقائق لعب مع الفريق الأول أو الرديف والشباب؛ وهو ما قد يؤثر على جاهزيتهم البدنية والفنية، وبالتالي انهيار مستواهم تدريجيًا.

    وبخصوص النقطة الثانية؛ فالمقصود هو أن هذا الثلاثي قد يطلب في مرحلة ما الرحيل "نهائيًا أو إعارة"، إذ لم يتحصلوا على دقائق لعب كافية.

    أي أنه بصفة عامة، نحن نُشاهد مورينيو ينفذ وعده بالاعتماد على أبناء "لا فابريكا"؛ لكن يبقى التأكُد هل سيظل هذا الأمر صوريًا باستدعائهم للقائمة دون الحصول على دقائق، أم سيكون لهم دورًا مؤثرًا بالفعل.

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