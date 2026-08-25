جوزيه مورينيو ينفذ وعده في ريال مدريد: 3 جواهر تنقذ سمعة "لا فابريكا".. وحذار من نفس النهاية السوداوية!

استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نتحدث بالتفصيل عن جواهر العملاق الإسباني ريال مدريد الثلاث، في قائمة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

* 1/ ماريو ريفاس:

مدافع يبلغ من العمر 18 سنة؛ حيث تدرج في مختلف الفئات السنية، حتى الوصول إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف العام الحالي.

وبالفعل.. أعطى مورينيو مساحة كبيرة لريفاس، في المباريات الاستعدادية للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث بدأ في المواجهة ضد نادي فيورنتينا الإيطالي، كما ظهر ضد فيرينتسفاروشي المجري وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني وشالكه الألماني.

وخلال هذه المباريات، أثبت ريفاس نفسه بقوة، خاصة في التعامل مع الكرات العرضية؛ ليرى فيه مورينيو عنصرًا مهمًا للغاية، لتعزيز عمق قائمة ريال مدريد.

* 2/ خورخي سيستيرو:

يُمكن القول إن هذا اللاعب الذي يبلغ من العمر 20 سنة، ويجيد في منتصف الميدان؛ ليس من اكتشافات مورينيو في صيف العام الحالي، كما يظن البعض.

نعم.. سيستيرو ابن ريال مدريد، تحصل على بعض الدقائق مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ وتحديدًا مع المدير الفني الإسباني ألفارو أربيلوا، الذي تمت إقالته في صيف العام الحالي رسميًا.

ورغم ذلك؛ زاد مورينيو من ثقة هذا اللاعب، بعدما أصبح يستدعيه بشكلٍ دائم في القائمة ببداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ويرى المدير الفني البرتغالي في سيستيرو، حلًا مهمًا في تنظيم اللعب والخروج بالكرة؛ وذلك في ظل فشل ريال مدريد في التعاقد مع لاعبين وسط، بهذه المواصفات.

* 3/ أليكسيس سيريا:

جناح هجومي يبلغ من العمر 18 سنة؛ حيث أنه أكثر موهبة لفتت الأنظار بشدة داخل ريال مدريد، في الأشهر الماضية.

والحقيقة أن سيريا ليس من أبناء ريال مدريد بـ"المعنى الحرفي"؛ حيث انضم إلى الفئات السنية في يناير 2026، قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

إلا أنه في 8 أشهر فقط مع "الميرينجي"؛ مثل سيريا الشباب والرديف، وصولًا إلى الفريق الأول لكرة القدم.

ويتمتع هذا اللاعب الصغير بإمكانات كبيرة للغاية؛ سواء في المراوغات والمواجهات الفردية "1 ضد 1"، أو تسجيل وصناعة الأهداف.

ونجح سيريا في تسجيل هدف وصناعة آخر، خلال مباريات ريال مدريد الودية استعدادًا للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث خطف قلب جوزيه مورينيو، بمهاراته الفردية وجرأته الكبيرة.