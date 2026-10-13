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jose mourinho(C)Getty Images
علي سمير
ترجمه

"سننسى الحب وريال مدريد ليس فريقًا سهلًا" .. رسائل هامة من مورينيو قبل مواجهة روما بدوري الأبطال!

ريال مدريد
روما
روما ضد ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا

اختار الثنائي الأقوى في الدوري الإيطالي

خرج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل الحديث عن مشاعره بخصوص مواجهة ريال مدريد وروما، غدًا، الأربعاء، في الجولة الثانية لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي":"كان من الأجمل أن آتي إلى هنا كعدو، فخلال الدقائق التسعين يكون جمهور روما مع فريقه وأنا مع ريال مدريد. لا توجد عداوة بيننا، لكننا خصمان خلال المباراة. وإذا أراد الناس قبل المباراة أن يوجّهوا لي تحية خاصة، فأنا أيضاً أريد أن أحيّي جماهير روما".

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    مورينيو تمت إقالته من تدريب روما في يناير 2024، وتطرق إلى هذا الأمر خلال تصريحاته، مؤكدًا أن الوقوف أمام جماهير روما مرة أخرى، سيكون بمثابة اللحظة الخاصة كثيرًا بالنسبة له.

    وقال مورينيو عن لحظة مغادرته لروما:""ماذا يمكننا أن نفعل؟ هذه هي الحياة، هذه هي كرة القدم، وهذه فرصة لنستشعر محبة الناس من جديد. سأحاول أن أسيطر على نفسي، لكن ربما لا أنجح في ذلك. في النهاية، في تلك التسعين دقيقة، الجميع يريد الفوز".

  • Gasperini RomaGetty Images

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    وقال مورينيو عن مدرب روما الحالي:""لا أحسد أحداً. يجب إظهار الاحترام له. إنه مدرب مهم في الكرة الإيطالية ويقوم بعمل كبير".

    وأضاف:" نحن مستعدون لمواجهة الطريقة الأساسية التي لعب بها روما جميع المباريات، ولو أرادو السير في طريق مختلف، فعليهم معرفة أن ريال مدريد ليس فريقًا سهلًا، نحن على أتم الاستعداد لكل شيء".



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    مدرب ريال مدريد قال عن الفترة الصعبة التي يعيشها البرازيلي وقرار طرده أمام فياريال يوم السبت الماضي:"عندما قلت قبل أيام، لا أعرف إن كنتم قد سمعتم ذلك، إن قلبي كان يتألم لرؤيته في هذا الموقف، فذلك لأن هذا الشاب يعمل كثيرًا، لكنه لا يعيش الفرحة التي يستحقها".

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  • José MourinhoGetty

    الثنائي الأقوى في إيطاليا

    وأنهى مورينيو تصريحاته:"واجهنا أقوى فريقين في إيطاليا في أول جولتين: في الأولى إنتر، والآن روما. فريق قوي ومتحفّز لأنه عائد إلى دوري أبطال أوروبا، وجمهوره له دور حاسم في المباريات. أمامنا منافس كبير. لم يصل الأمر بعد إلى مرحلة الحياة أو الموت، لكن الضغط نحن من نفرضه على أنفسنا".

    وتابع:" ليس من واجبي أن أقول ذلك، لكن بلا شك روما وإنتر هما الأقوى في الدوري. لقد شاهدت كل ما كان بإمكاني مشاهدته عنهما، إنهما الأقوى. لقد جهّزت نفسي: أنا بحالة جيدة وأتمتع بصلابة كبيرة، وبلا شك سأقدّم أقصى ما لديّ خلال الدقائق التسعين. ربما قبل ذلك أو بعده سيتأثّر قلبي. جماهير روما تريد الفوز، وأنا كذلك. في المباراة، يُنسى الحب".

    "أنا كما أنا، ومصالح النادي والجماهير والفريق تعلو على مصالحي. في كثير من الأحيان يقدّر الناس ذلك، وإذا قدّمت شيئًا جيدًا فالأمر يكون أفضل. لم نفز بدوري أبطال أوروبا، لكننا فزنا بكأس أوروبية ولعبنا نهائيًا أوروبيًا ثانيًا. لا أخفي أن جماهير روما مميزة، فقد عاملوني جيدًا في كل مكان، لكن هؤلاء الناس مميزون".

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