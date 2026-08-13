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محمود خالد

من رسائل "الجد" مورينيو: لا مجال للتصرف النبيل .. المتاعب تنتظر فليك وبيريز وأهلًا بمتعة الكلاسيكو!

فقرات ومقالات
جوزيه مورينيو
هانسي فليك
الدوري الإسباني
ريال مدريد
برشلونة

حرب بين عدويين كرويين.. هكذا قال مورينيو!

"سأستريح حين يقرر الخالق أن يقول: هيا اصعد إليّ"، باختصار، تلك هي رحلة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب الذي يرفض الغياب طويلًا عن الملاعب، فهو الذي يتنفّس كرة القدم، والذي عاد أيضًا لكتابة سطر جديد في حقبته مع ريال مدريد، بعد 13 عامًا من نهاية ولايته الأولى.

مورينيو عاد إلى ريال مدريد، والهدف محدد، العودة إلى منصّات التتويج، سيناريو أشبه برحلته الأولى مع الميرينجي، والطريق من أجل ذلك هو .. "كسر هيمنة برشلونة".

عاد الرجل الذي يصنع الجدل معه دائمًا، أينما حلّ وارتحل، ثلاث سنوات مع ريال مدريد، ما بين 2010 و2013، لم يكن النجوم فيها فقط من يركضون بالكرة في أرجاء الملعب، بل في ذلك المدرب الذي يرتدي معطفًا رماديًا طويلًا أو "جاكيت رياضي"، وينظر بغمزة إلى الكاميرا.

وإذا ما أجزمنا بأن ريال مدريد بارع في اختيار الأوقات التي يخطف بها الأضواء؛ مثلما فعل مع إعلانه التعاقد مع جوزيه مورينيو، وقت افتتاحية كأس العالم 2026، فإن المسلسل الوثائقي الذي يتحدث عن المدرب البرتغالي، عبر منصة "نتفليكس"، قد جاء في توقيت مثالي أيضًا، يجعلنا نتساءل ما إذا كان الأمر مدروسًا، وبرشلونة في الصورة، أم أن الفكرة كانت في اختيار توقيت ملائم قبل انطلاق الدوري الإسباني؟

  • رسائل مورينيو .. لا حدود للزمان معها!

    ما بين الولايتين الأولى والثانية، الهدف واضح؛ فريق يعجّ بالنجوم، وآن الأوان أن تعود شخصية ريال مدريد التي تستطيع كسر هيمنة برشلونة.

    كلمات مورينيو، سواءً في المسلسل الوثائقي أو باستعراض أحاديث سابقة في مؤتمرات صحفية، تؤكد أننا لن نشاهد مباريات كلاسيكو مثيرة مثل عادتها، بل حرب ضروس بين قطبي الكرة الإسبانية، حرب بمعناها الحقيقي؛ شهد عليها فقعه لعين المدرب الراحل تيتو فيلانوفا، ولا سبيل للأعمال النبيلة هنا!

    حديث مورينيو، عن فترته الأولى مع ريال مدريد، تشعر وكأنها كلمات موجّهة إلى برشلونة "الحالي"، وليس الماضي، اليوم لم يعد الهدف ميسي ورونالدو، ولكنها أشبه بـ"حرب نفسية"، وكأن السبيشال وان يوجه تهديدًا مباشرًا إلى كتيبة هانز فليك، بأنه سيفعل أي شيء لكسر شوكة برشلونة، كما فعل في السابق.

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  • Jose Mourinho Tito VilanovaJose Mourinho Tito Vilanova

    مورينيو .. الجدل وعدم النبالة والتضحية قبل كل شيء

    "اليوم وغدًا ودائمًا، سيظل البرسا في قلبي"، كلمات قالها الشاب مورينيو، عندما كان مساعد مدرب في برشلونة، واحتفل مع الجماهير بلقب كأس الملك.

    ولكن، كمدير فني، تغير وجه مورينيو، وهو الذي رد على سؤال صحفي حول كراهية جماهير برشلونة له بعد توليه تدريب ريال مدريد، بقوله "إن كنتُ مكروهًا في برشلونة، فهذه مشكلة من يكرهونني وليست مشكلتي أنا".

    مورينيو قالها صراحة "لن أتلاعب، لا يمكن التلاعب بالناس، إلا إذا هم ارتضوا ذلك"، ثم ينزل بعدها تصريح قديم له "أعدكم بألا أتغير، سأظل جوزيه مورينيو بحسناته وسيئاته".

    وكما ذكرتُ، فإن حديث مورينيو عن فترته الأولى، وتزامنها مع ما قبل الموسم الجديد، أشبه برسالة إلى رفاق لامين يامال، "غيّرت العقلية، كل مباراة كانت تعتبر معركة تكتيكية حقيقية"، هكذا قال المدرب، ورسالته إلى اللاعبين "هذه حرب، بين برشلونة وريال مدريد، عندما تتقابلون في المنتخب، قبّلوا بعض كما تشاؤون".

    "ريال مدريد بالنسبة لي يعني النبالة، أن تتصرف بشكل نبيل، ولكنها لا تعني الاستسلام للمصير، وكان عليّ تغيير تلك العقلية"، هذا اختصار ما قاله مورينيو عن مهمته مع الميرينجي، وأضف عليه أن النجم لديه هو من يلعب لصالح الجماعة، ولا مكان للأنانية لدى لاعب كرة القدم الحقيقي، فالفريق أهم من كل شيء.

  • من حجرة الكؤوس إلى قتالية المصابين

    لندع حديثه المباشر عن الريال، ولنبدأ من الحلقة الأولى، حينما دخل مورينيو إلى غرفته الصغيرة، المرصّعة بالكؤوس، زاوية الكاميرا تركز على كأس دوري أبطال أوروبا.

    لعلّك ستقول: هذا أمر منطقي، فمع وجود ذات الأذنين، لا مجال للنظر إلى أي شيء آخر؛ ولكن، زد عليه تصريح مورينيو بأنه حقق ألقابه على مدار حوالي 20 عامًا، وأن آخر لقب كان في 2022، ثم يستعرض حذاءه الموقّع من أسطورة الأرجنتين - وبرشلونة السابق - دييجو مارادونا.

    مورينيو، الذي كان أول مدرب يفوز بجميع الألقاب الأوروبية مع الأندية، بين دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر، عندما يقول إن آخر ألقابه في عام 2022، فهذا يعني بأنه لا يزال متعطشًا للبطولات، وسيقاتل بضراوة، من أجل إضافة بطولة جديدة إلى غرفته.

    "أرى نفسي (سبيشال وان)"، قالها في مؤتمر تقديمه كمدرب تشيلسي، وبات اللقب المتعارف عليه، المدرب البرتغالي الذي كان قادمًا لتوه من بورتو، بعد فوزه الإعجازي بدوري الأبطال عام 2004، ليتولى مشروع قيادة البلوز للقب البريمييرليج الأول في تاريخه.

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    الجميع كانوا ينبذون مشروع تشيلسي، لأنه أنفق الكثير، وكانوا يرون مالكه ينظر للأمور بنظرة الأموال تجلب البطولات، إلا أن مورينيو صنع فريقًا أجبر الجميع على احترامه، يقاتل بكل شراسة في كل أرجاء الملعب، وحتى الإصابة لا تمنعه من القتال، كما قال جون تيري، عندما غاب عن التدريب لتلقي العلاج، ثم دخل جوزيه ورفض النظر إليه، ليطلب تيري من الأطباء، إعطاءه مسكنًا ليشارك في المران، وكذلك الحارس بيتر تشيك الذي قال إنه شارك في مباراة بذراع مكسور، فيما كان الحديث الذي اشترك فيه الجميع، بأنهم مستعدون للتضحية من أجل مورينيو.

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  • Hansi FlickGetty Images

    استعد يا فليك للمتاعب .. وكذلك فلورنتينو بيريز

    "ليست الروعة في اللعب لصالح ريال مدريد، ولا في تدريبه، بل الروعة في الفوز مع ريال مدريد"، تلك كانت رسالة مورينيو أثناء تقديمه في الولاية الأولى، ويمكن القول إنها كلمات في محلها، إن نظر إليها مشجع الميرينجي في الوقت الراهن.

    مورينيو قالها متحديًا "عدد المرات التي خسرت فيها مع فريقي دون قتال، أستطيع عدّها على الأصابع"، في رسالة واضحة ولا شرط أن تكون موجهة علنًا، بأنه سيقدم فريقًا يقاتل بلا هوادة، ولا مجال للاستسلام مطلقًا أمام أي تراجع محتمل أمام برشلونة.

    عودة مورينيو، هي بمثابة عودة لمدرب سيصنع الكثير من الصخب والجدل وراءه، ولكنه في ذات الوقت، لن يسمح بأي تهاون في غرفة الملابس، لأن مبدأه هو السيطرة المطلقة، واللعب من أجل الشعار.

    رسالة إلى هانز فليك، ستواجه مدربًا أهان جوارديولا علنًا حينما وصفه مسبقًا، بأن تاريخه هو الفوز بلقب دوري أبطال مع برشلونة يستحق أن يخجل منه، فلا مجال للتحدث بأناقة، أمام مدرب يعتبرها حربًا وليست مباراة قمة.

    ولكن، ربما يجب على فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن يدرك أيضًا، بأن عودة مورينيو، ستجلب معها الصخب والجدل، وربما تصرفات عدوانية قد تدفعه للإيقاف، كما حدث مع فيلانوفا، خاصة وأن مورينيو، الذي يبحث دائمًا عن الحب والمودّة في كل محطة يقودها، دومًا ما يشعر أيضًا بأنه مطارد والجميع ينتظر سقوطه.

    بيريز قالها مسبقًا عندما رحل مورينيو في 2013.. "ستبدأ المرحلة السهلة"، وبعودة البرتغالي في 2026، ستعود المرحلة الأصعب، الجدل والصخب، ولكن إذا ما نظرنا للوجه المضيء، فلا مجال لا شجار أو انقسام داخل غرفة الملابس، فهو "الجد في العائلات القديمة"، كما وصف نفسه، يمثل الدرع الحصين والقبضة القوية، والذي لم يتهاون أيضًا في صراغه مع النجوم، كما فعل مع إيكر كاسياس، وبالتأكيد أي حديث حول انقسام على النجم الأول، أو ظهور جبهة معارضة كما حدث مع تشابي ألونسو، أمر غير وارد على الإطلاق.

    ورسالة أخيرة إلى عشاق الدوري الإسباني، لننتظر الكثير من الإثارة والمتعة مع عودة "المدرب المتغطرس".

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