جوزيه مورينيو يظهر "العين الحمراء" مبكرًا في ودية ديبورتيفو .. كل شيء في ريال مدريد يتغير إلا أنطونيو روديجر وعلى زميله أن يرحل!

أمسك المدرب البرتغالي بزمام الأمور في ريال مدريد، وبعد التعثر في التعادل في أول ودية له بعد عودته لقيادة الفريق أمام فيورنتينا (2-2)، في الأول من أغسطس الجاري، ها هو يحقق فوزه الثاني على التوالي بعد الانتصار قبل أيام قليلة أمام فرينسفاروشي المجري (2-1).

الملكي بقيادة "سبيشل وان" حقق يوم الأربعاء، الفوز وديًا ضمن كأس تيريزا هيريرا، أمام نظيره الإسباني ديبورتيفو لاكورونيا بهدف نظيف، في ثالث وديات فترة الإعداد للموسم الجديد 2026-27.

مؤكد أن هذه الوديات ما هي إلا فرصة لتجربة بعض الأفكار حتى الغريب منها، قبل انطلاق مرحلة الجد، لكن هناك بعض الملامح خرجنا بها من ودية ديبورتيفو يمكن إسقاطها على الموسم الجديد للميرينجي..











