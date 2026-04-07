بعد صافرة النهاية، كان مورينيو لاذعًا في تقييمه للنتيجة، متحسرًا على فقدان السيطرة على مصير بنفيكا في سباق المركز الثاني. وكشف عن حديثٍ مباشر بين الشوطين، حيث واجه اللاعبين بشأن انضباطهم التكتيكي والتزامهم العام بمتطلبات اللعبة.

وفي حديثه إلى سبورت تي في، قال مورينيو: «أكثر من حادثة [هدف كازا بيا]... أقول أكثر: لقد خسرنا ليس فقط نقطتين، بل آخر الفرص التي كانت لدينا للقتال على اللقب، وفقدنا السيطرة على مصيرنا لإنهاء الموسم في المركز الثاني. لم يعجبني الشوط الأول؛ وفي الاستراحة تحدثنا عمّا يتعين علينا تغييره تكتيكيًا، وحاولت أن أجعلهم يفهمون... لأن هناك من يبدو أحيانًا وكأنه لا يأكل كرة القدم ولا يتنفس كرة القدم؛ وكأنهم ينسون الواقع أحيانًا.

«أجريت لهم بعض الحسابات. إذا لم نفز بهذه المباراة، فإن الصراع الصعب لكنه ممكن على اللقب سينتهي، ولن نعود نعتمد على أنفسنا لإنهاء الموسم في المركز الثاني؛ هذا ما كان على المحك».

وأضاف: «الحكم لم يؤثر في النتيجة، لكنه كان له تأثير كبير على مباراة سيئة. كان بنفيكا سيئًا في الشوط الأول من حيث الموقف، ثم تحسن بعد ذلك على جميع المستويات، لكن المباراة تنتهي، وبعبارة أخرى ينتهي الدوري بحالةٍ من الإهمال، وهو ما لا يمكنك أن تسمح به عندما تكون متقدمًا 1-0».