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Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "هدفان غير صحيحين" .. جوزيه جوميز يتهم الحكم بظلم الخليج بعد السقوط برباعية ضد الأهلي

الأهلي
الأهلي ضد الخليج
الخليج
دوري روشن السعودي
J. Gomes

مشاهد مثيرة للجدل

أبدى جوزيه جوميز مدرب فريق الخليج السعودي، اعتراضه على بعض القرارات التي شهدتها مواجهة فريقه مع الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الجمعة، في دوري روشن السعودي.

الأهلي فاز (4-1) على الخليج؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري، حيث شهد اللقاء بعض اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل.

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  • ماذا حدث؟

    رباعية الراقي جاءت عن طريق إيفان توني "هدفين" في الدقيقتين 11 و96، بالإضافة لهدف لكل من أرتيم بوندارينكو وفرانشيسكو ترينكاو، بينما جاء هدف الخليج الوحيد من خلال ثامر الخيبري.

    ولم يكن جوميز سعيدًا ببعض القرارات في هذه المباراة، وبالتحديد الهدف الرابع للأهلي الذي جاء من ركلة جزاء، وكذلك هدف توني الأول، وهو ما تحدث عنه للصحفيين.

  • ماذا قال جوميز؟

    مدرب الخليج قال:"من وجهة نظري ان كل من الأهلي والخليج لم يظهرا بالمستوى المطلوب في الشوط الأول، وبالنسبة لأهدافهم، فأعتقد أن الأول جاء من تسلل، أحد اللاعبين لم يكن في موقف صحيح وأعاق لاعبي ومنعه من قطع الكرة".

    وأضاف:"في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل وتقدمنا لنصف ملعبهم كثيرًا، لم نسجل رغم صناعة بعض الفرص ومنحناهم الهدف الثاني بخطأ كبير، والأمور أصبحت صعبة بعدما أكملنا المباراة بلاعب أقل من الخصم".

    وتابع:"كرة الهدف الرابع لم تكن ركلة جزاء لأن إيفان توني تعمد القفز وإلقاء نفسه على الأرض عندما ظهر أمامه ميجيل كريسبو".


  • Al Ahli vs Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    توني يرد على سخرية الخليج

    وعلى جانب آخر.. سُئل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي، عن "السخرية" التي تعرض لها من نادي الخليج؛ وذلك قبل مباراة الفريقين مساء الجمعة، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    حساب الخليج عبر منصة "تيك توك" سخر من توني قبل المباراة؛ وذلك بإظهاره وهو يهرب من غرفة كان يتواجد فيها، خوفًا من هذه المواجهة.

    توني أكد في تصريحات مع الصحفي وليد سعيد، أنه رفض الرد على الخليج، حتى لا تقوم باقي الأندية بالتصرف نفسه؛ في إشارة إلى أن حديثه عن الأمر قد يدفع المنافسين الآخرين إلى "السخرية منه"، بحثًا عن الشهرة.

    وشدد توني على أنه رد فوق أرضية الملعب؛ وذلك بقيادة فريق الأهلي الأول لكرة القدم للفوز (4-1) على الخليج، مساء يوم الجمعة.

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  • Artem Bondarenko Marino Pusic GOAL ONLYGoal AR

    مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2026-2027

    عملاق جدة الأهلي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027 بشكلٍ سيئ للغاية، تحت قيادة مديره الفني الهولندي مارينو بوسيتش.

    لكن.. الأهلي انتفض بعد ذلك؛ وحقق سلسلة من الانتصارات المتتالية في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وصلت إلى 4 مباريات.

    ويحتل الفريق الأهلاوي "المركز الخامس" في الدوري؛ برصيد 21 نقطة من 10 مباريات حتى الآن، مع لقاء مؤجل.

    كما تأهل الأهلي إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إلى جانب تحقيق انتصار وتعادل في أول جولتين من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الرياضي الحالي.

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