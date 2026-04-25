"تلقينا توبيخًا شديدًا بين الشوطين".. كومباني يكشف سر ريمونتادا بايرن ميونخ أمام ماينتس!

قال جوريتسكا في تصريحات لشبكة DAZN بعد الفوز المثير خارج الديار بنتيجة 4-3 في الدوري الألماني أمام ماينتس: "في فترة الاستراحة، تلقينا توبيخاً شديداً، ثم أعدنا التركيز على ما يمنحنا القوة". وكان بايرن، الذي أجرى عدة تعديلات على تشكيلته، متأخراً بثلاثية نظيفة مع نهاية الشوط الأول.

وأضاف: "قد تواجه انتكاسات من حين لآخر، لكن الأمر يعتمد دائمًا على كيفية تفاعلك معها". وقد ارتدى لاعب خط الوسط شارة قيادة الفريق البافاري للمرة الأولى، إلا أن بطل ألمانيا المتوج حديثاً قدم شوطا أول للنسيان.

وعطفاً على مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقبة يوم الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان، أجرى المدرب فينسينت كومباني تغييرات جذرية على تشكيلته الأساسية؛ حيث لم يسافر دايوت أوباميكانو ويوشوا كيميش مع بعثة الفريق إلى ماينتس، بينما جلس ستة لاعبين أساسيين آخرين -مايكل أوليز، هاري كين، جمال موسيالا، مانويل نوير، جوناثان تاه، وجوسيب ستانيشيتش- على مقاعد البدلاء كإجراء احترازي. وكان من تداعيات هذه المداورة الكثيفة الظهور الأول للاعب الوسط الشاب بارا سابوكو ندياي مع الفريق الأول، رغم أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً عانى خلال مجريات اللقاء.