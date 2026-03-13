نقله جورج جيسوس للبرتغال: كريستيانو رونالدو "لن ينتحر كرويًا" مع النصر.. والمصالح الشخصية أهم من الوطن الآن!

من المستبعد قيام كريستيانو رونالدو بهذا الأمر حاليًا..

بينما يحاول البعض نسج قصص عن "نفوذ" الأسطورة كريستيانو رونالدو، داخل أروقة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم؛ يغفل هؤلاء عن حقيقة بديهية، وهي: "لماذا قد يسعى الدون لزعزعة استقرار مشروعه في نادي النصر؟!".  

نعم.. الشارع الرياضي السعودي عاش في الساعات القليلة الماضية، على وقع خبر مفاجئ للغاية؛ يُفيد بطلب رونالدو من منتخب بلاده البرتغال، التعاقد مع المدير الفني جورج جيسوس.

جيسوس يشرف حاليًا على قيادة فريق النصر الأول لكرة القدم؛ حيث استلم المهمة في صيف عام 2025، وبعقدٍ لمدة عام رياضي واحد فقط.

أي أن المدير الفني البرتغالي سيكون "حرًا" في صيف 2026؛ وهو ما يُعزز احتمالية توليه القيادة الفنية لمنتخب بلاده، كما تردد.

إلا أنه حتى ولو كان المنتخب البرتغالي، يفكر في التعاقد مع جيسوس بالفعل، وتحديدًا بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026؛ فمن الصعب أن يكون رونالدو وراء هذا المقترح الآن، وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..

  CRISTIANO Ronaldo Getty Images

    كريستيانو رونالدو "لن ينتحر" كرويًا!

    فريق النصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، والأسطورة كريستيانو رونالدو، يُنافس أكثر من أي وقتٍ مضى، على التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    هذا اللقب إن تحقق؛ سيكون الأول للفريق النصراوي منذ 7 سنوات، وكذلك البطولة الأكبر منذ التعاقد مع رونالدو في يناير 2023.

    ولم يتوّج رونالدو بأي لقب كبير مع النصر؛ حيث اكتفى ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023-2024، والتي يتضارب الحديث عن كونها ودية أم رسمية.

    وبالتالي.. من الاستحالة أن يطرح الدون، وسط "معمعة" المُنافسة على لقب الدوري؛ فكرة رحيل جيسوس عن النصر، الآن.

    ويمتلك رونالدو من الذكاء ما يكفي، لكي يعلم أن طرح فكرة رحيل جورج جيسوس الآن، إلى منتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ قد يتسبب في الآتي:

    * أولًا: تشتيت جيسوس نفسه؛ ما قد يؤثر على عمله داخل النصر، في مرحلة حساسة من الموسم.

    * ثانيًا: زعزعة استقرار غرفة ملابس النصر؛ وذلك بالتفكير في إمكانية رحيل مدربهم، الذي بدأ يصنع شكلًا للفريق.

  Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi Final Getty Images Sport

    كريستيانو رونالدو "لن يفرط" في جورج جيسوس

    استكمالًا للنقطة السابقة؛ قد يقول البعض إن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، سينتهي عقده مع نادي النصر صيف 2026 أساسًا.

    أي أن من الطبيعي أن يضع نجوم النصر في ذهنهم، إمكانية رحيل جيسوس بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ مع تفكير المدير الفني البرتغالي نفسه، في مستقبله.

    لكننا سنجيب هُنا؛ بمجموعة من الحقائق المهمة - التي تتعلق بالأسطورة كريستيانو رونالدو أيضًا -، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: جيسوس أكد أنه جاء إلى النصر؛ بسبب رونالدو.

    * ثانيًا: رونالدو لن يفرط في مدير فني؛ قام بصناعة هوية للفريق النصراوي.

    * ثالثًا: تحقيق جيسوس النجاحات الموسم الحالي؛ سيجعل رونالدو يضغط لتجديد عقده.

    بمعنى.. من مصلحة رونالدو استمرار جيسوس في صفوف النصر، وعدم ذهابه إلى منتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ خاصة إذا توّج الفريق الأصفر بلقب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.ء

  Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro League Getty Images Sport

    مشروع جورج جيسوس سيبدأ مع النصر إذا توّج بالدوري!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق، حيث يجب التركيز على حقيقة مهمة؛ وهي احتمالية اعتزال الأسطورة البرتغالية "دوليًا"، بنهاية بطولة كأس العالم 2026.

    هُنا.. سنطرح سؤالين مهمين، بخصوص الأخبار المتداولة بشأن طلب رونالدو من المنتخب البرتغالي، التعاقد مع المدير الفني جورج جيسوس بعد كأس العالم 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * السؤال الأول: هل سيقوم رونالدو بنقل جيسوس إلى فريق لا يتواجد هو فيه؟.

    * السؤال الثاني: هل ستنتهي مهمة جيسوس مع النصر إذا توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين؟.

    وبخصوص السؤال الأول.. فإن الإجابة ستكون "لا"؛ فمن الأفضل لرونالدو بالطبع، استمرار جيسوس معه في النصر، على أن ينقله إلى البرتغال - بعد اعتزاله دوليًا -.

    أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني؛ هُنا سنقول إن التتويج بلقب الدوري مع النصر - إذا حدث -، سيكون مجرد البداية فقط.

    نعم.. النصر بقيادة رونالدو؛ سيكون هدفه الأول هو التتويج بدوري أبطال آسيا "النخبة" الموسم القادم، إذا أنهى مهمة الدوري بنحاح في العام الرياضي الحالي.

    ووقتها.. بالتأكيد سيستمر مشروع جيسوس مع الفريق النصراوي، للموسم الرياضي القادم 2025-2026؛ وربما لأعوام عديدة أخرى.

  Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26 Getty

    كلمة أخيرة.. كريستيانو رونالدو يفكر في مصالحه الشخصية بالتأكيد

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن الأسطورة كريستيانو رونالدو يحب منتخب بلاده البرتغال بالتأكيد، إلا أنه يُفكر في مصالحه الشخصية أيضًا.

    بمعنى.. رونالدو من الممكن أن يُساعد المنتخب البرتغالي، في التعاقد مع المدير الفني جورج جيسوس؛ ولكن ليس في الوقت الحالي.

    الأسطورة البرتغالية الذي ينتهي عقده مع النصر، في صيف عام 2027؛ يأمل لأن يحقق النجاحات في الملاعب السعودية، قبل انتهاء رحلته.

    وحقق رونالدو النجاحات في مختلف مراحل مسيرته الكروية؛ سواء في فترته الأولى مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو مع العملاق الإسباني ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي.

    ولذلك.. فإن الفشل مع النصر - إذا حدث -؛ سيكون "نقطة سوداء" في تاريخه المرصع بالذهب، عندما يحين وقت اعتزاله.

    ويعلم كريستيانو رونالدو أن الطريق نحو تحقيق البطولات مع النصر، هو توفير الاستقرار في غرفة الملابس؛ ما يؤكد استحالة تدخله في مفاوضات المنتخب البرتغالي وجيسوس، في هذا الوقت الحساس.

