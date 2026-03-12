قد يضحي بالنصر من أجلها .. فرصة تاريخية تنتظر جورج جيسوس بعد كأس العالم!

ويعد جورج جيسوس أحد أبرز المرشحين لقيادة منتخب البرتغال، بعد رحيل مارتينيز، إلا أن هناك اسمًار بارزًا آخر، ارتبط بتولي منصب المدير الفني في المرحلة المُقبلة، وهو جوزيه مورينيو.
ويملك جيسوس أفضلية، في سباقه مع مورينيو الذي يرتبط بعقد مع بنفيكا حتى يونيو 2027، بينما ينتهي عقد مدرب النصر في صيف 2026.
في المقابل، هناك ثلاثة اتجاهات في مسار جورج جيسوس، حول مستقبله التدريبي..
* تدريب منتخب البرتغال.
* تجديد عقده مع النصر.
* العودة إلى البرازيل (وتحديدًا مع فريقه السابق فلامنجو الذي قاده للتتويج بكوبا ليبرتادوريس 2019).
ولا يزال اسم جورج جيسوس يتردد على ألسنة جماهير فلامنجو، علمًا بأن الفريق الذي حصد الأخضر واليابس في البرازيل وأمريكا الجنوبية، خلال العام الماضي، قد أعلن عن إقالة المدرب فيليبي لويس، ليتولى ليوناردو جارديم، قيادة الفريق، ويصبح المدرب العاشر الذي يقود دفة فلامنجو، منذ رحيل جيسوس، قبل أكثر من ست سنوات.
قد يساهم أيضًا في تولي جيسوس لمنتخب البرتغال، هو خبرته مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وكذلك تدريبه لزميله جواو فيليكس، الأمر الذي قد يزيد أسهمه على حساب مورينيو، إذا ما جاء الحديث حول الخليفة القادم لروبرتو مارتينيز، رغم أن جيسوس قد لا يحظى بتدريب رونالدو مع المنتخب، إذا ما قرر الدون الاعتزال دوليًا بعد مونديال 2026.