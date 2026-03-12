Goal.com
محمود خالد

قد يضحي بالنصر من أجلها .. فرصة تاريخية تنتظر جورج جيسوس بعد كأس العالم!

جيسوس أمام 3 طرق لتحديد مستقبله..

لا يزال البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يملك فرصة إنهاء موسم 2025-2026، بشكل تاريخي، بينما فُتح باب الحديث عن مستقبله، بعد انتهاء عقده في الصيف المُقبل.

النصر سار على نهج الهلال، في تعاقده مع جورج جيسوس، خلال صيف 2025، من خلال ضم المدرب البرتغالي لمدة موسم رياضي واحد، على أن يتم تقييمه في ختام الموسم، قبل الحديث عن تمديد العقد.

وبينما يدور الحديث عن صراع النصر في جبهتين؛ دوري روشن السعودي، الذي يتزعم صدارته مع مرور 25 جولة، أو دوري أبطال آسيا الثاني، الذي تأهل فيه للدور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع الوصل الإماراتي.

    جيسوس مدربًا للبرتغال؟

    وفجّرت شبكة "إي إس بي إن"، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت عن خطة جورج جيسوس، التي تعطي مؤشرًا نحو قراره بالرحيل عن النصر، دون تمديد عقده في الصيف المُقبل، في حالة واحدة.

    وأفاد التقرير بأن جيسوس يرغب في قيادة الجهاز الفني لمنتخب البرتغال الأول، بعد رحيل روبرتو مارتينيز، الذي يتجه نحو الرحيل عن "البحارة"، بعد ختام كأس العالم 2026، بقطع النظر عن أداء المنتخب في البطولة.

    كأس العالم 2026، التي ستقام في ثلاث دول مختلفة، بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، خلال الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو، ستشهد تواجد البرتغال في المجموعة الحادية عشرة؛ حيث تواجه أوزبكستان وكولومبيا، والمتأهل من بطولة الفيفا الفاصلة (الكونغو الديمقراطية، جامايكا، نيو كاليدونيا).

    سباق مع مورينيو .. و3 اتجاهات أمام جيسوس

    ويعد جورج جيسوس أحد أبرز المرشحين لقيادة منتخب البرتغال، بعد رحيل مارتينيز، إلا أن هناك اسمًار بارزًا آخر، ارتبط بتولي منصب المدير الفني في المرحلة المُقبلة، وهو جوزيه مورينيو.

    ويملك جيسوس أفضلية، في سباقه مع مورينيو الذي يرتبط بعقد مع بنفيكا حتى يونيو 2027، بينما ينتهي عقد مدرب النصر في صيف 2026.

    في المقابل، هناك ثلاثة اتجاهات في مسار جورج جيسوس، حول مستقبله التدريبي..

    * تدريب منتخب البرتغال.

    * تجديد عقده مع النصر.

    * العودة إلى البرازيل (وتحديدًا مع فريقه السابق فلامنجو الذي قاده للتتويج بكوبا ليبرتادوريس 2019).

    ولا يزال اسم جورج جيسوس يتردد على ألسنة جماهير فلامنجو، علمًا بأن الفريق الذي حصد الأخضر واليابس في البرازيل وأمريكا الجنوبية، خلال العام الماضي، قد أعلن عن إقالة المدرب فيليبي لويس، ليتولى ليوناردو جارديم، قيادة الفريق، ويصبح المدرب العاشر الذي يقود دفة فلامنجو، منذ رحيل جيسوس، قبل أكثر من ست سنوات.

    قد يساهم أيضًا في تولي جيسوس لمنتخب البرتغال، هو خبرته مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وكذلك تدريبه لزميله جواو فيليكس، الأمر الذي قد يزيد أسهمه على حساب مورينيو، إذا ما جاء الحديث حول الخليفة القادم لروبرتو مارتينيز، رغم أن جيسوس قد لا يحظى بتدريب رونالدو مع المنتخب، إذا ما قرر الدون الاعتزال دوليًا بعد مونديال 2026.

    الرحيل عن فلامنجو

    ولم يخفِ جورج جيسوس، اشتياقه لفلامنجو، خلال حديثه لصحيفة "ريكورد"، والذي قال عنه "كان أكبر نادٍ دربته على الإطلاق"، كما استعاد ذكرياته مع كتيبة 2019، التي قادها للفوز بكوبا ليبرتادوريس، بقوله "لقد كانوا المجموعة التي أبدت أكبر قدر من الاهتمام بي، كانوا مهتمين بمعرفة الأسباب وراء التدريبات والمحادثات التي أجريتها مع بعضهم أثناء التدريب، وكنت أبقى في الملعب أشرح كل شيء في النهاية".

    وأضاف جيسوس أنه لم يكن ليرحل عن فلامنجو، لولا ظهور وباء كوفيد 19، معترفًا أنه أصيب بهذا الوباء، حيث جاءت نتيجة اختباره الأول إيجابية، والثاني غير حاسمة، ما دفعه لحبس نفسه في شقته".

    وعن تلك الفترة، قال جيسوس "كان الأطباء يزوروني وهم يرتدون بدلات واقية من العدوى، وموظفو النادي كانوا يتركون الطعام عند باب غرفتي، كانوا يطرقون الباب ويهربون قبل أن أفتح الباب، شعرني كأني في سجن، كنت أشاهد الأخبار، وفي البرازيل، بدا كوفيد وكأنه حكم بالإعدام".

    وعن خوفه من الموت، قال البرتغالي إنه إن كان مقدرًا له الموت، فليكن في بلاده، ما دفعه للرحيل، ولولا ذلك، لاستمر مدربًا لفلامنجو حتى اليوم، بعدما فاز مع الفريق بخمسة ألقاب ولم يخسر سوى سبع مباريات، في الفترة بين يوليو 2019 وإبريل 2020.

  • الأمان مع النصر

    وبينما يتابع العالم، أحداث الصراع العسكري بين أمريكا وإسرائيل وإيران، فإن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، أكد أنه يشعر بالاستقرار والأمان، على خلفية تلقيه العديد من الاتصالات والرسائل للاطمئنان عليه منذ بداية الأحداث، وفق مقال نشرته صحيفة "ريكورد".

    وأوضح جيسوس أنه يشعر بالأمان في الرياض، ويتابع الأحداث السياسية بحذر، إلا أن العمل متواصل في النصر بشكل يومي وطبيعي دون أي توقف، مضيفًا أن رابطة دوري المحترفين السعودي، اجتمعت بالأندية، وأكدت أن الدوري مستمر دون إيقاف، حتى فترة التوقف الدولي، في مارس الجاري.

    ويتربع النصر في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 64 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن الأهلي "الوصيف"، مع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم، كما يتأهب لملاقاة الوصل الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، وسط مقترحات لإقامة دور الثمانية من مباراة واحدة في دولة محايدة، بعد قرار الاتحاد القاري، بتأجيل المباريات إلى وقت لاحق.

