Goal.com
مباشر
Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro League
محمود خالد

بين ترشيحه لإنقاذ السعودية وحلم البرتغال .. تصرف غريب من جيسوس يزيد غموض مستقبله مع النصر!

جورج جيسوس
النصر
دوري روشن السعودي
السعودية
البرتغال

ماذا فعل البرتغالي؟

وكأنه قرر أن يضفي مزيدًا من الغموض حول مستقبله مع النصر، هكذا بات البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي وُصف بأنه "الرجل الأول" في المنظومة الحالية.

النصر مع جورج جيسوس، بات مرشحًا بقوة للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي، حيث يتربع في الصدارة، قبل ثماني جولات على النهاية، كما حقق عدة أرقام قياسية، أبرزها الفوز في أولى 10 جولات متتالية، كأول فريق يحقق ذلك الإنجاز في تاريخ دوري المحترفين.

ولكن، هناك العديد من التحديات، التي تواجه جيسوس، إذا ما قرر الاستمرار مع النصر، خاصة بعدما تردد اسمه بقوة لتغيير مساره التدريبي إلى طريق "المنتخبات".

  • Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "جيسوس لا يرد"

    وقال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، إنه تواصل مع جورج جيسوس، وأخبره بأن "الإيميل" الخاص بتجديد عقده، متواجد عنده، والسر حول عدم التجديد حتى الآن، إلا أن البرتغالي لم يرد عليه، مضيفًا أن جيسوس يرد على جميع تساؤلاته، إلا هذا السؤال.

    وأضاف الصرامي أن جيسوس هو صاحب القرار الأول في النصر، مستشهدًا بأن المدرب البرتغالي طالب كريستيانو رونالدو بالغياب عن "ودية" المكسيك، كما طالب ساديو ماني بعدم المشاركة في ودية السنغال الماضية.

    واستطرد الصرامي بأن جيسوس أيضًا نجح في تحويل لاعبين "شبه محطمين" إلى نجوم، أمثال أنجيلو وأيمن يحيى.

    • إعلان

  • السعودية أم البرتغال؟

    وتأتي تصريحات الصرامي، بالتزامن مع مطالبات إعلاميين، برحيل الفرنسي هيرفي رينارد عن تدريب المنتخب السعودي، وتواجد جورج جيسوس ضمن قائمة الترشيحات.

    وكان الإعلامي تركي العجمة، قد خرج عقب هزيمة المنتخب السعودي في ودية مصر برباعية نظيفة، ليطالب برحيل رينارد، وأن يتولى تدريب الأخضر، أحد مدربي الهلال والنصر، سيموني إنزاجي أو جورج جيسوس، في كأس العالم، ثم يعود لناديه بعد المونديال.

    ليس ذلك فحسب، بل إن شبكة "إي إس بي إن"، كشفت عن مفاجأة مدوية، بأن جورج جيسوس يرغب في قيادة الجهاز الفني لمنتخب البرتغال الأول، بعد نهاية رحلته في نهائيات كأس العالم 2026، والرحيل المرتقب للمدرب روبرتو مارتينيز.

    هذا الأمر يفتح باب التساؤلات، حول ما إذا كان جورج جيسوس، قد استقر على تغيير وجهته إلى طريق المنتخبات، بعد 37 عامًا من تدريب الأندية.

  • Al-Nassr Fans - Ibrahim Al-MuhaidibGetty / social gfx

    "النصراويين لا يريدون مغادرة الصندوق"

    نقطة أخرى تطرق إليها سعود الصرامي، الذي علّق على ما ذكره أحمد البريكي، المدير التنفيذي السابق بالنصر، بأن النادي مُقبل على خطوة الاستحواذ، عن طريق عودة إبراهيم المهيدب إلى المشهد، مع وجود "مجموعة ذهبية" تدعمه، تتمثل في الأمير حسام بن سعود، والأمير منصور بن سعود، الذي وصفه بـ"العمود الفقري" لقرارات النادي، والأمير تركي بن سلمان، فضلًا عن سعود آل سويلم، الرئيس السابق الذي قاده للتتويج بآخر لقب دوري في موسم 2018-2019.

    الصرامي ردّ بالنفي على ما قاله البريكي، مؤكدًا أن هذا الأمر عار من الصحة، وأن النصراويين لا يرغبون أبدًا في الخروج من ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على غرار الهلال الذي ينتظر خطوة تاريخية، باستحواذ الأمير الوليد بن طلال عليه.

    وقال الصرامي إن النصراويين سعداء مع صندوق الاستثمارات، والذي أنفق على النصر باليد الممتلئة على حد وصفه، مضيفًا أن جماهير النصر تشكر الصندوق على هذا الدعم التاريخي ولا يريدون الخروج من الصندوق.

    واستشهد الصرامي بنبرة الحديث النصراوي المتكرر عن خطوة الاستحواذ و"التسويف"، دون ظهور أي خطوة جادة.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما ينتظر النصر

    ورغم أنه استهل موسم 2025-2026، بخسارة نهائي كأس السوبر السعودي، ومرّ بأزمة الخروج المبكر من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الاتحاد في دور الـ16، إلا أن النصر - في المقابل - يقدم مستويات مذهلة، مع المدير الفني جورج جيسوس، سواءً في دوري روشن السعودي أو دوري أبطال آسيا 2.

    النصر يتربع في الصدارة، برصيد 67 نقطة من 26 مباراة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال "الوصيف"، فيما لا يزال سباق دوري روشن مشتعلًا، بمنافسة الأهلي والقادسية.

    وعلى المستوى القاري، فإن النصر ضمن مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، حيث يستعد لملاقاة الوصل الإماراتي، علمًا بأن الأصفر سيخوض مواجهتي دور الثمانية وقبل النهائي - حال التأهل - يومي 19 و22 إبريل، في مدينة دبي الإماراتية.