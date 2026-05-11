بعد اقترابه من الدوري والآسيوية .. عملاق أوروبي يهدد النصر بعدم استمرار جورج جيسوس!

180 دقيقة تعني كل شيء للنصر، نجاح جورج جيسوس أو فشله مع رفاق كريستيانو رونالدو، يتوقف على المباراتين المُقبلتين؛ سواءً أمام الهلال، الثلاثاء، أو جامبا أوساكا الياباني، السبت.

مباراتان في الأول بارك، بإمكان النصر أن يخرج منهما فائزًا بكل شيء، إذا ما فاز على الهلال، في قمة الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي، وحقق الانتصار على جامبا أوساكا، في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

تحقيق الثنائية، سيدخل جورج جيسوس التاريخ من أوسع أبوابه مع النصر، حيث سيقوده لتحقيق لقب الدوري السعودي بعد غياب منذ موسم 2018-2019، كما سيصبح أول فريق سعودي يحقق بطولة دوري أبطال آسيا 2.