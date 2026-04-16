Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro League
"لهذا توقع الدعيع فوز الهلال بالدوري" .. أسطورة النصر يدافع عن تصريح جيسوس: يجب تجديد عقده وإن خسر اللقب!

رونالدو كان يعاني من ألم في مباراة الاتفاق..

بين الحين والآخر، يخرج البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للحديث عن افتقاد النادي للبطولات، وتذكيره للجماهير دائمًا بأن الأصفر غير معتاد على التنافس على الألقاب.

وعاد جيسوس للحديث عن تلك النقطة، خلال المؤتمر الصحفي الذي تبع فوز النصر على الاتفاق، بهدف دون مقابل، في مباراة الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

    "مغص" رونالدو وعدم الاعتياد على البطولات

    وتطرق جيسوس للحديث عن القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لاقى انتقادات بسبب إهداره العديد من الفرص أمام الاتفاق، قائلًا إن "الدون" شعر بمغص بين شوطي المباراة، علمًا بأنه واصل اللعب حتى الدقيقة 89، حيث قرر المدرب استبداله بعبد الله الحمدان.

    وأطلق جيسوس عدة رسائل في المؤتمر الصحفي، أبرزها أن النصر غير معتاد على التنافس على الألقاب، ولكن اللاعبين باتوا يشعرون الآن أنهم اقتربوا من تحقيق الدوري، فيما سلط الضوء على مواجهات النصر المُقبلة، التي ستكون أمام أندية تنافسية، وأنهم في انتظار مواجهة الأهلي.

  • "يجب التجديد لجيسوس حتى لو ما حقق الدوري"

    ورغم الحديث المتواصل من قِبل جورج جيسوس، بشأن عدم اعتياد النصر على البطولات، إلا أن فهد الهريفي، أسطورة النصر، دافع عن البرتغالي بوضع أكثر من "فرضية" حول ذلك التصريح، تنفي فكرة "المعايرة" للجماهير بشأن وضع الفريق الذي كانت آخر ألقابه المحلية في الفوز بكأس السوبر السعودي، بنسخة 2020، فيما لم يتوج بلقب دوري المحترفين السعودي، منذ موسم 2018-2019، كما قاده رونالدو للقب وحيد، وهو كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

    وقال الهريفي، عبر برنامج "دورينا غير"، "منذ يومين، كتبت تغريدة بأن أول قرار يجب على إدارة النصر أن تتخذه هو تجديد عقد جورج جيسوس، وحديثه في المؤتمر دليل على ثقته في نفسه، وما قاله حديث "مبالغ فيه"، ومن المحتمل أن يقصد وضع النصر في آخر ثلاث سنوات".

    وأضاف "يجب التجديد لجيسوس حتى وإن لم يحقق لقب دوري روشن، ولكنه حقق أرقامًا مذهلة، وتمكن من سد ثغرات الفريق، الذي لا يملك ظهيرًا أيسر ومحور 6 "واضح" وبديل لمركز 9، وأنا واثق وخذوها مني، أن النصر سيحقق معه ألقابًا كثيرة في الموسم المُقبل".

    الدعيع توقع فوز الهلال

    ووجه الإعلامي خالد الشنيف، تعليقًا طريفًا على ما قاله جيسوس، بقوله "لذلك، يقول (محمد) الدعيع إن الهلال سيحقق الدوري هذا الموسم".

    وأصرّ الدعيع على توقعه بأن الهلال سيتوج بلقب دوري روشن، رغم اتساع الفارق بينه وبين النصر "المتصدر" إلى 8 نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة للزعيم، فيما رفض الدعيع أن يُبنى توقعه على ما ذكره جيسوس، واصفًا الأمر بطرفة بأن الشنيف يورطه.

    ما ينتظر النصر

    ويمكن القول إن 30 يومًا ستحسم مصير النصر في موسم 2025-2026، حيث سيخوض اختبارًا صعبًا على اللقب، بمواجهة الأهلي والقادسية والشباب والهلال، بالتتابع، في انتظار نتائجه - أيضًا - في دوري أبطال آسيا 2، حيث يتأهب لملاقاة الوصل الإماراتي، الأحد، في ربع النهائي.

    وفي حالة تأهل النصر إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، فإن روزنامة كتيبة جورج جيسوس، ستكون على النحو التالي..

    * 19 إبريل: الوصل الإماراتي ضد النصر "ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2".

    * 22 إبريل: نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 (حال تأهل النصر).

    * 29 إبريل: النصر ضد الأهلي "دوري روشن السعودي".

    * 3 مايو: القادسية ضد النصر "دوري روشن السعودي".

    * 7 مايو: الشباب ضد النصر "دوري روشن السعودي" - ستعود لموعدها الأصلي في 16 مايو حال عدم تأهل النصر إلى نهائي أبطال آسيا 2.

    * 12 مايو: النصر ضد الهلال "دوري روشن السعودي".

    * 16 مايو: نهائي دوري أبطال آسيا 2 (حال تأهل النصر).

    في هذا الشهر، سيكون النصر أمام فرصة كبيرة لكتابة التاريخ، بحسم لقب دوري روشن والتتويج بدوري أبطال آسيا 2، إلا أن المهمة لن تكون سهلة، خاصة وأن الأصفر تعثر في مواجهات الأهلي والقادسية والهلال في الدور الأول.

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال، صاحب "الوصافة".

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.