نبوءة جيسوس تتحقق: النصر "شوه ليلته" من الحافلة والتيفو إلى خطأ بينتو.. والهلال ينتظر "المساعدة" للتتويج بالدوري

لقب الدوري يتأجل.. والنصر لا يزال يملك مصيره في يديه..

ثوانٍ بسيطة في كرة القدم، كفيلة بتحويل سعادة المشجعين إلى حزنٍ شديد - والعكس صحيح -؛ وهو ما حدث في ديربي الرياض الكبير بين ناديي النصر والهلال، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

النصر ظل متقدّمًا بهدف مدافعه الفرنسي محمد سيماكان، الذي سجله في الدقيقة 37؛ وذلك حتى الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، من عمر الديربي.

هذا التقدم حوّل ملعب "الأول بارك"، الذي احتضن الديربي الكبير، إلى ساحة للاحتفالات؛ حيث كان يكفي لتتويج الفريق النصراوي بلقب دوري روشن، بعد غياب 7 سنوات.

إلا أن الزعيم الهلالي نجح في إدراك التعادل القاتل، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع؛ بواسطة الحارس البرازيلي لنادي النصر بينتو ماتيوس، بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة.. رفع النصر "المتصدر" رصيده من النقاط إلى 83؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال "الوصيف"، الذي لعب لقاءً أقل.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل النصر والهلال، وتأجيل حسم لقب الدوري..

    ماذا يحتاج الهلال لـ"انتزاع اللقب" من النصر؟

    حافظ عملاق الرياض الهلال على آماله في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك بعد تجنُب الخسارة أمام النصر، في ديربي الرياض الكبير.

    هذا التعادل القاتل؛ يجعل الهلال في حاجة ماسة إلى الفوز في المباراتين المتبقيتين، على النحو التالي:

    * الجولة 33: ضد ضيفه نادي نيوم.

    * الجولة 34: ضد مستضيفه الفيحاء.

    لكن المثير في الأمر.. حصد الـ6 نقاط فقط، لا يكفي الهلال للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

    الهلال سيحتاج إلى مساعدة من نادي ضمك، من أجل الفوز أو التعادل على مستضيفه النصر، في الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري؛ لتحقيق اللقب بشكلٍ رسمي، بناء على ذلك:

    * خسارة النصر: سيتجمد رصيد الفريق وقتها عند 83 نقطة؛ بينما سيصل الهلال إلى النقطة رقم 84.

    * تعادل النصر: سيرفع رصيد الفريق وقتها إلى 84 نقطة - بالتساوي مع الهلال -؛ لكن الزعيم سيحسم اللقب بالمواجهات المباشرة.

    وتنص لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، على اللجوء إلى المواجهات المباشرة، حال التساوي في عدد النقاط؛ وهُنا سيتوج الهلال باعتبار فوزه ذهابًا (3-1)، وتعادله إيابًا (1-1).

    ليلة نصراوية عصيبة انتهت بطريقة صادمة!

    عاش عملاق الرياض النصر، ليلة عصيبة للغاية؛ وذلك على هامش الديربي الكبير ضد نادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء.

    الليلة العصيبة كانت في رحلة بعثة النصر إلى ملعب "الأول بارك"، بالإضافة إلى الجدل الجماهيري في المدرجات؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: وفقًا لفضائية "العربية"، تأخرت حافلة النصر عن الوصول إلى ملعب "الأول بارك"، لمدة 15 دقيقة قبل الديربي؛ وذلك بسبب الزحام الشديد.

    * ثانيًا: أثار "التيفو" الذي رفعه جمهور النصر بمدرجات "الأول بارك" الجدل؛ حيث لم يكن مفهومًا للكثيرين، وسط حديث عن الخطأ في تنفيذه.

    ورفضت هذه الليلة العصيبة أن تنتهي بطريقة جيدة؛ حيث خطف الهلال هدف التعادل "القاتل" في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، ليحرم النصر من التتويج باللقب ولو مؤقتًا.

    الهدف جاء بخطأ فادح من البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم؛ ليكون العالمي في حاجة ماسة للفوز على نادي ضمك، في الجولة الأخير الآن.

    نبوءة جورج جيسوس تتحقق في ديربي الهلال

    "لا أخاف من الهلال وإنما نجوم فريقي"!.. هكذا صرح البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر؛ وذلك قبل ديربي الرياض الكبير أمام الهلال، مساء اليوم الثلاثاء.

    ويبدو أن نبوءة جيسوس تحققت بالفعل؛ حيث قدّم الهلال ونجومه مستوى سيئ للغاية، باستثناء أول ربع ساعة.

    ولم يشكل نجوم الهلال أي خطورة كبيرة، على مرمى الفريق النصراوي؛ بينما حافظت كتيبة جيسوس على تقدمها في النتيجة، من الدقيقة 37 إلى 90+8.

    لكن في الدقيقة 90+8؛ ظهر الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس ليرتكب خطأً فادحًا، منح الهلال التعادل (1-1) وحرم النصر من التتويج بلقب الدوري - كما ذكرنا -.

    أي أن تعادُل الهلال؛ كان سببه خطأ أحد نجوم النصر، مثلما كان يخشى المدير الفني البرتغالي المخضرم.

    كلمة أخيرة.. حقائق "مثيرة" في الهلال بعد الديربي

    أخيرًا.. يجب الحديث عن حقيقتين مهمتين بخصوص عملاق الرياض الهلال؛ وذلك بعد ديربي الرياض الكبير ضد نادي النصر، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الهلال تراجع بشكلٍ كبير للغاية، بعد الثورة الرياضية في المملكة العربية السعودية.

    * ثانيًا: الهلال يقترب من خسارة لقب الدوري، رغم عدم تعرضه لأي هزيمة في المسابقة.

    وبخصوص النقطة الأولى؛ فيكفي القول إن الهلال الذي كان يسيطر على الدوري السعودي، اقترب من خسارة اللقب للمرة الثالثة في آخر 4 سنوات.

    نعم... الزعيم الهلالي اعتاد على التتويج المتتالي بلقب الدوري؛ ولكنه منذ الضخ المالي الكبير وجلب نجوم عالميين لمختلف أندية المملكة، أصبح يُعاني بوضوح.

    أما فيما يتعلق بدوري "اللاهزيمة"؛ فإن الهلال إذا تجنب السقوط في آخر جولتين، سينهي الدوري بلا أي خسارة.

    وهذا الأمر قد يألم أكثر، إذا لم يتوج الفريق الهلالي باللقب في النهاية؛ حيث سيكون قد فقد دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب بعض التعادلات المخيبة.

    وعلينا الانتظار حتى يوم 21 مايو الجاري؛ لمعرفة ما ستسفر عنه الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري، بشكلٍ رسمي.

