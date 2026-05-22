"يجب أن يشعر هو بالفخر" .. جيسوس يرد على شائعات تولي جوارديولا تدريب النصر
جيسوس يعلق على شائعات بيب
أكد جيسوس أنه سيغادر نادي النصر عقب فوزه بالدوري السعودي الممتاز هذا الأسبوع. ويأتي رحيله وسط تكهنات متزايدة تربط مدرب مانشستر سيتي جوارديولا بانتقال مفاجئ إلى السعودية. وقد تناول المدرب البرتغالي هذه الشائعات بشكل مباشر خلال مقابلة مع قناة "سبورت تي في".
جيسوس يوضح موقفه من جوارديولا ورونالدو
وعندما سُئل عما إذا كان سيشعر بالفخر في حال خلفه جوارديولا في النصر، رفض جيسوس هذا الافتراض وأصر على أن الشعور يجب أن يكون العكس تمامًا. كما أوضح جيسوس سبب قراره بعدم تمديد عقده رغم تحقيقه النجاحات المحلية.
وقال جيسوس: "فخر [بأن يحل جوارديولا محلي]؟ لا... لماذا؟ هو من يجب أن يشعر بالفخر لخلافي، وليس أنا لخلافته".
وأكمل: "عندما قبلت هذا التحدي، عندما دعاني كريستيانو رونالدو و[جوزيه] سيميدو، كنت أعلم أنه سيكون أصعب تحدٍ في مسيرتي التدريبية. للفوز بهذا اللقب، كان علينا أن نكون أفضل بكثير من منافسينا. كما قلت لكريس: 'سأساعدك على الفوز باللقب ثم سأمضي في حياتي'".
الدور الكبير لرونالدو في انضمام جيسوس
كما كشف جيسوس أن رونالدو لعب دوراً حاسماً في إقناعه بالانضمام إلى نادي النصر. وأفاد بأنه وافق على عقد مدته عام واحد فقط بسبب المتطلبات البدنية والعقلية التي يتطلبها العمل التدريبي في السعودية.
وقال: "عندما تحدثت مع كريستيانو رونالدو، دعوني في البداية للتوقيع على عقد لمدة عامين، لكنني أردت التوقيع لمدة عام واحد فقط. هذا ما أفعله دائمًا في الأندية التي أعمل بها. كانت بطولة صعبة للغاية، عليك اتخاذ قرارات، وغالبًا ما تعرض جسدك للخطر، وهذا أمر متعب للغاية. كانت سنة رائعة، وعليّ أن أستمتع بها في مكان آخر. لديه شغف كبير جداً بكرة القدم. قلت له: 'أنا أقبل هذا المشروع فقط من أجلك، وإلا لما جئت. سنفوز باللقبين وستغادر من هنا بلقب.' وهذا ما حدث".
جيسوس يدرس خطوته التالية بعد النجاح الذي حققه في السعودية
من المتوقع الآن أن يتخذ جيسوس قرارًا بشأن وظيفته المقبلة في الأسابيع المقبلة بعد أن أنهى مسيرته مع فريق النصر بنجاح كبير. ويبدو أن الاهتمام القادم من تركيا جاد، حيث يُعد فريق فنربخشة، الذي دربه في الفترة من 2022 إلى 2023، من بين الأندية المرتبطة بالمدرب المخضرم.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تستمر التكهنات حول مستقبل جوارديولا في أعقاب تصريحات جيسوس، حيث من المتوقع أن يترك المدرب الكتالوني منصبه في مانشستر سيتي بعد انتهاء الموسم.
وكيل جوارديولا يعلنها.. اتصالات من النصر ومنتخب السعودية
وفي هذا السياق.. فجّر جوسيب ماريا أوروبيتج، وكيل أعمال بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص العروض التي تلقها المدرب الإسباني، من أجل التعاقد معه رسميًا.
أوروبيتج اعترف في تصريحات مع صحيفة "عكاظ"، مساء يوم الأربعاء، أن جوارديولا تلقى اتصالات من نادي النصر؛ لمناقشة إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق الأول، الموسم الرياضي القادم 2026-2027.
وأضاف وكيل جوارديولا: "تواصل النصر مع موكلي، كان قبل شهر ونصف من الآن؛ لكن دون أي عرض مكتوب، أو التزام بين الطرفين".
ورغم ذلك.. نفى أوروبيتج الأرقام التي تم تداولها في وسائل الإعلام؛ قائلًا: "عرض النصر 150 مليون دولار سنويًا على جوارديولا؟!.. هذا المبلغ غير صحيح".
وينتهي عقد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس مع الفريق النصراوي، بختام الموسم الرياضي الحالي؛ حيث ذكرت صحيفة "أبولا" في اليومين الماضيين، أنه أبلغ الإدارة بالرحيل وعدم التجديد.
وإلى جانب النصر؛ أعلن جوسيب ماريا أوروبيتج محاولة منتخب السعودية التعاقد مع المدير الفني الإسباني أيضًا، خلال الفترة القليلة الماضية.
واستكمالًا لتصريحاته.. تحدث جوسيب ماريا أوروبيتج، وكيل أعمال المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، عن "موقف" موكله من العمل في السعودية؛ وذلك بعد عرضي المنتخب الوطني ونادي النصر، للتعاقد معه.
وشدد أوروبيتج على أن النصر والسعودية، لا يملكان فرص كبيرة للتعاقد مع جوارديولا، في هذه الفترة من مسيرته التدريبية.
وأشار وكيل جوارديولا إلى أن هُناك العديد من الأندية والمنتخبات، التي قدّمت عروضًا للتعاقد مع المدير الفني الإسباني بالفعل؛ قائلًا: "يتم دراستها للمستقبل، وليس الآن".
وأكد جوسيب ماريا أوروبيتج أن المدير الفني الإسباني، لن يوقع لأي نادٍ أو منتخب حاليًا؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل الأخرى.