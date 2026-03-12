جيسوس ليس زيدان: كابوس هلالي يهدد النصر بخسارة "الدجاجة التي تبيض ذهبًا"!

لعل السمة المشتركة بين جورج جيسوس وزين الدين زيدان، هو تشابه الموقف واختلافه جوهريًا؛ فكلاهما مرشح لتدريب منتخب بلاده بعد كأس العالم.
ولكن، ما يمكن قوله إن زيدان ليس مرتبط بنادٍ قد يشغله عنه حلم تدريب الديوك، رغم أنه قدم مجازفة تاريخية، بعدم تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد في 2021، الأمر الذي يجعل عودته إلى دكة البدلاء بقيادة منتخب وطني، بمثابة نادرة تاريخية، لمدرب لا يزال يعيش على إنجازه المذهل مع ريال مدريد بثلاثية دوري أبطال أوروبا على التوالي.
أما جيسوس، فالموقف مختلف، فإن حديثه عن تدريب منتخب، دومًا ما يتزامن مع تدريبه لأحد الأندية، وتكمن المصادفة في أنه يرحل عن ذلك النادي، سواءً بتقارير ترشيحه لتدريب السعودية في 2023، قبل رحيله عن فنربخشه، أو الحديث عن قيادة البرازيل، وتزامنه مع الرحيل عن الهلال في 2025.
هذا الأمر يجعل موقف جيسوس، أشبه بقصة "الدجاجة التي تبيض ذهبًا"، والمزارع الذي كانت لديه دجاجة تبيض له بيضًا ذهبًا، فلما أراد أن يسرع الثراء، ذبحها فخسر كل شيء.
لماذا؟ لأن جيسوس مقبل على كتابة تاريخ جديد مع النصر، في معترك حاسم، سيشهد منافسات صعبة للحفاظ على صدارة دوري روشن، وكذلك الوصول لربع نهائي البطولة الآسيوية، الأمر الذي يعني أن انشغاله بأنباء قيادة المنتخب، قد يشتته ذهنيًا، ويخسره كل شيء مع النصر، تمامًا كما حدث مع الهلال في الموسم الماضي.
رسالة إلى مسؤولي النصر: عليكم احتواء جيسوس سريعًا، وعدم تركه يخوض أحاديث المنتخبات في ذلك الوقت، حتى لا يكون الأصفر هو الخاسر الأكبر، بدلًا من أن يختم الموسم بوقوف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، فوق منصة التتويج، حاملًا كأس الدوري أو الآسيوية.