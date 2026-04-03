أحمد فرهود

حقائق واضحة مع جورج جيسوس: النصر أكبر من نجوم العالم ولا يحتاج للتحكيم.. وعبدالله الحمدان يشعر بـ"التقدير" الآن يا الهلال

خطوة جديدة من النصر نحو لقب الدوري..

"بالدم بالروح الدوري مش هيروح".. هكذا هزت جماهير عملاق الرياض النصر، مدرجات ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ وذلك خلال مواجهة نادي النجمة، مساء يوم الجمعة.

وأصبح هذا الهتاف بمثابة "الوقود"، الذي يُحرك نجوم النصر فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ من أجل إعادة لقب دوري روشن السعودي، الغائب عن خزائن النادي منذ 7 سنواتٍ كاملة.

وبالفعل.. نجح فريق النصر الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على النجمة، بخمسة أهداف مقابل اثنين؛ ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

خماسية النصر في شباك النجمة؛ جاءت بواسطة عبدالله الحمدان "هدف"، وثنائية لكل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

أما النجمة؛ فسجل هدفيه في شباك الفريق النصراوي، عن طريق كل من راكان الطليحي والبرازيلي فيليب كاردوسو.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى نقطته الـ70، في "صدارة" دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تجمد النجمة عند النقطة الثامنة، في الترتيب الثامن عشر "الأخير".

ونحن سنستعرض في السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك بعد فوز النصر الكبير على النجمة، في دوري روشن السعودي للمحترفين..

  • Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عبدالله الحمدان يشعر بـ"التقدير" الآن يا الهلال

    واصل المهاجم الدولي الشاب عبدالله الحمدان إثبات نفسه مع نادي النصر؛ الذي انضم إليه في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"، قادمًا من عملاق الرياض الآخر الهلال.

    نعم.. الحمدان الذي بدأ يتحصل على الكثير من الدقائق مؤخرًا؛ أصبح يهز شباك الخصوم، سواء في غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أو بحضوره.

    مثلًا.. سجل الحمدان هدفًا وصنع آخر، خلال فوز النصر (5-0) على نادي الخليج، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وسط غياب رونالدو وقتها، بسبب الإصابة.

    وعندما أشركه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، بجوار الأسطورة البرتغالية، في مواجهة النجمة بالجولة 27 من مسابقة الدوري؛ واصل الحمدان التألُق، دون أن يتأثر بتغيير مركزه.

    وسجل الحمدان هدفًا في شباك النجمة؛ ليقود النصر للفوز (5-2)، والحصول على 3 نقاط غالية للغاية.

    أرقام عبدالله الحمدان مع النصر:

    - مباريات: 10.

    - دقائق: 433.

    - مساهمات تهديفية: 5.

    - أهداف: 4.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    ويبدو أن الحمدان وجد التقدير الذي لم يشعر به في ناديه السابق الهلال؛ وهو ما ظهر في تعامل الجماهير النصراوية معه، بالإضافة إلى تصريحاته.

    أحد جماهير النصر طالب بالحصول على توقيع الحمدان، بعد استبداله في الشوط الثاني؛ إلى جانب تصريح اللاعب مع شبكة قنوات "ثمانية"، والذي قال فيه: "الانتقال للعالمي كان فتحة خير عليّ".

  • Sadio Mane Al Nassr 2024getty

    ساديو ماني "صفقة شتوية" جديدة لنادي النصر

    لكن.. ليس عبدالله الحمدان فقط هو من يتألق مع عملاق الرياض النصر حاليًا؛ فهُناك اسم آخر يبدع في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وهو الجناح السنغالي ساديو ماني.

    ماني يقدّم العديد من الحلول للنصر مؤخرًا، مثلما فعل ضد نادي النجمة، في الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل وصناعة الأهداف.

    * ثانيًا: التفاهم الكبير في التحركات مع زملائه.

    * ثالثًا: المراوغات التي تكسر خطوط دفاع المنافس.

    ويُعد ماني بمثابة "صفقة الشتاء" لنادي النصر حقًا؛ حيث سجل 6 أهداف وصنع آخر في مسابقة دوري روشن السعودي، منذ عودته من بطولة كأس أمم إفريقيا.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر أكبر من أي نجم مع جيسوس.. لكن احذروا!

    الآن.. لننتقل إلى الأداء الجماعي لعملاق الرياض النصر، ضد ضيفه نادي النجمة؛ بعيدًا عن التركيز على بعض اللاعبين بأعينهم، مثلما تحدثنا عن السنغالي ساديو ماني والسعودي عبدالله الحمدان.

    وفي حديثنا عن الأداء الجماعي؛ يجب أن نتطرق إلى نقطة إيجابية للغاية وأخرى سلبية، على النحو التالي:

    * أولًا: النقطة الإيجابية

    نجح البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، في تحقيق الفوز ضد المنافسين وآخرهم النجمة؛ وسط غياب العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، للإصابة أو الإيقاف.

    وخلال الجولات الماضية.. حقق الفريق النصراوي الفوز في مبارياته؛ وسط غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي كان يُعاني من الإصابة.

    وعندما عاد رونالدو.. غاب أكثر من اسم عن النصر، مثل "البرتغالي جواو فيليكس، الإسباني إينييغو مارتينيز والفرنسي كينجسلي كومان"؛ ورغم ذلك فاز النصر بخماسية كاملة، على نادي النجمة.

    وهذا الأمر يؤكد أن جيسوس، أوجد منظومة جماعية داخل الفريق النصراوي؛ لا تعتمد على أي نجم، مهما كان اسمه.

    * ثانيًا: النقطة السلبية

    أما بخصوص النقطة السلبية؛ فهي الهشاشة الدفاعية التي بدأت تظهر في بعض مباريات النصر، وضد خصوم ليسوا بالكبار.

    الهشاشة سببها تذبذب مستوى المدافع الفرنسي محمد سيماكان أحيانًا، بالإضافة إلى ضعف تغطية الظهيرين الأيمن والأيسر.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر لا يحتاج "المساعدات التحكيمية" ضد النجمة

    أخيرًا.. لابد من التحدث عن أمر جدلي، تشهده الكثير من مباريات عملاق الرياض النصر؛ ونحن نقصد هُنا التحكيم.

    النصر يعتمد على الحكام السعوديين في مبارياته؛ وهو ما جعل بعض الأندية المنافسة مثل الهلال، تزعم بوجود مجاملات خاصة لقلعة العالمي.

    من ذلك.. "ركلة الجزاء" التي تم احتسابها للنصر ضد نادي النجمة، عندما كانت النتيجة تُشير للتعادل الإيجابي (2-2)؛ وهو ما ساعد العالمي على الفوز في النهاية، وتحقيق الـ3 نقاط الغالية.

    إلا أن خبراء التحكيم أجمعوا على صحة "ركلة جزاء" النصر؛ والذي شكك فيها البعض، بحكم أن مدافع النجمة كان يضع يده خلف ظهره.

    لكن.. المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة أكد على صحة "الركلة الجزائية"؛ قائلًا في تصريحات مع صحية "الرياضية": "لاعب النجمة عبدالله هوساوي حرك ذراعه نحو الكرة".

    أيضًا.. عرض خليل جلال، المحلل التحكيمي لشبكة قنوات "ثمانية"، زاوية خاصة من خلف ظهر هوساوي؛ تؤكد بالفعل أن اللاعب حرك ذراعه لاعتراض الكرة، وهو ما يؤكد صحة "الركلة الجزائية".

    وأثبت النصر أساسًا أنه لا يحتاج أي مساعدات؛ حيث واصل اللعب بجدية للغاية طوال الـ90 دقيقة، ليُسجل 5 أهداف كاملة ضد النجمة.