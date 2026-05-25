علق البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، على الأنباء التي تربط اسمه بقيادة منتخب بلاده عقب نهاية كأس العالم 2026، وسط التقارير التي تتحدث عن رفضه تجديد عقده مع النصر.
"لا أريد الدخول في مهاترات" .. جورج جيسوس يكشف موقفه من قيادة المنتخب البرتغالي بعد الرحيل عن النصر
ما القصة؟
المدرب البرتغالي المخضرم انتهى عقده مع النصر بنهاية موسم 2025-2026 بعدما قاده لتحقيق لقب دوري روشن السعودي لأول مرة منذ عام 2018-2019.
وقد أعلن جيسوس بعد نهاية الموسم مباشرةً نهاية مسيرته مع العالمي، وإن كانت التقارير الصحفية السعودية تتحدث عن مساعٍ جادة من مسؤولي النادي لتجديد عقده لموسم آخر.
لكن في المقابل، تخرج أنباء من البرتغال عن دخوله قائمة المرشحين لقيادة منتخب بلاده بعد نهاية كأس العالم 2026.
جورج جيسوس يعلق
البرتغالي غادر العاصمة السعودية "الرياض" واتجه لبلاده، لقضاء فترة راحة قبل تجديد وجهته المقبلة، وهناك سأله الإعلام عن موقفه من قيادة البحارة بعد نهاية مونديال 2026، الذي سينطلق الشهر المقبل.
وقال جيسوس: "من يقدر على قول (لا) للمنتخب؟، لقد قلت من قبل إنه أحد أفضل المنتخبات في العالم، لا يمكنني أن أقول (لا) لمنتخب (يضحك)، ولا لغيره!".
وأضاف: "أضع احتمال قيادة المنتخب البرتغالي في الحسبان، لكن كأس العالم يقترب والمنتخب يحتاج للاستقرار. إنهم بحاجة إلى الهدوء، ولا أريد الآن الدخول في مثل هذه المهاترات أو الجدالات".
النصر يؤكد تمسكه بجيسوس!
رغم أن كافة التصريحات التي تخرج من جيسوس منذ نهاية موسم 2025-26 تشير إلى رحيله عن النصر إلا أن عبدالله الماجد؛ رئيس مجلس إدارة النادي "المؤسسة غير الربحية"، سار عكس الاتجاه.
وأكد الماجد في تصريحات نقلها الإعلامي علي العنزي، أنه سيجتمع بالمدرب البرتغالي خلال الفترة المقبلة، وسيسعى لإقناعه باستكمال مهمته مع الفريق بعدما نجح في إعادته لمنصات التتويج من جديد.
ماذا قدم جيسوس مع النصر؟
تولى جورج جيسوس تدريب النصر، في الصيف الماضي، بعقد لمدة موسم رياضي واحد "2025-2026"، حيث يقود الفريق في أربع بطولات؛ دوري روشن، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا 2.
وقاد جيسوس النصر، للفوز في 40 مباراة من أصل 49، في جميع المسابقات، مقابل تعادلين وسبع هزائم، كما سجل الأصفر 136 هدف واستقبل 42 هدفًا.
وتمكن جيسوس من قيادة رفاق كريستيانو رونالدو، للتتويج بلقب دوري روشن، فضلًا عن بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2، فضلًا عن نهائي السوبر السعودي.