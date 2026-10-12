"خائن بطبعه وفعلها أيضًا مع لاعب النصر" .. اتهام جديد لاذع لجيسوس من أجل كريستيانو رونالدو!

وبدأت الأزمة، حينما قرر المدير الفني جورج جيسوس، إبقاء كريستيانو رونالدو، على مقاعد البدلاء، طوال مباراة النرويج، في الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليقرر "الدون"، مغادرة معسكر البرتغال بشكل مفاجئ.
وأشار رونالدو في بيان رسمي، بأن سبب غضبه هو مخالفة جيسوس لوعده له بالمشاركة في مباراة النرويج، لثلاثين دقيقة، مؤكدًا أنه كان ينوي الاعتزال الدولي بعد انتهاء مشوار بلاده في كأس العالم 2026، إلا أن رئيس الاتحاد البرتغالي أصرّ على بقائه لفترة أطول، كما أنه (رونالدو) ردّ على ترشيح الاتحاد لجورج جيسوس ليقود المنتخب، بأنه هو الخيار الصحيح.
وبحسب بيان رونالدو، فقد جرت محادثة مع جيسوس وسيماو كوتينيو، المدير الرياضي لنادي النصر. ويؤكد رونالدو أنه تم الاتفاق على أن يعترف جيسوس خلال مؤتمره الصحفي بأن رونالدو لم يطلب أبدًا المشاركة في المباراة، وأنه كان من الخطأ جعله يقوم بالإحماء دون إشراكه.
لكن وفقًا لرونالدو، لم يتحقق شيء من ذلك: «لم يكن لهذا الموقف أي علاقة باجتماعنا. سمعت عبارات وعدوانية أعتقد أنني لا أستحقها». وبالنسبة للفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، كان ذلك بمثابة تجاوز للحدود: «كانت هذه هي المرة الثانية التي ينكث فيها وعده لي». ثم حزم رونالدو أمتعته وغادر معسكر التدريب.
ورغم اعتراف رونالدو بخطأ واقعته وأنه مستعد للعقوبة، إلا أن الاتحاد البرتغالي قرر بالفعل، إيقافه مؤقتًا، إلى حين انتهاء التحقيق، وصدور قرار نهائي، بشأن واقعة مغادرته لمعسكر المنتخب، مع منح الملف صفة الاستعجال.