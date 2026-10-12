"خائن بطبعه وفعلها أيضًا مع لاعب النصر" .. اتهام جديد لاذع لجيسوس من أجل كريستيانو رونالدو!

ومن بين رسائل الهجوم ضد جيسوس، خرج الإعلامي عبد الملك الضعيان، عبر برنامج "المحور"، ليصف واقعة المدرب البرتغالي، بأنها لم تمثل "الخيانة الأولى"، ويضيف أنه "خائن بطبعه".

وقال الضعيان "جورج جيسوس قرر أن يخون رونالدو، وهذه ليست أولى خيانة يفعلها، لقد فعل ذلك مع نواف العقيدي، بسبب خطأ أو اثنين أبعده حتى نهاية الموسم، وأثّر على فرصه في المشاركة كخيار أول مع المنتخب في كأس العالم".

واستطرد "نواف (العقيدي) نموذج احترافي رائع، كما تحدث مع الإعلامي تركي العجمة مسبقًا، حول اسلوب حياته ونظام تغذيته، رغم أنه مرّ بالكثير من الإصابات، ولكن جيسوس قرر أن يحرمه ويخونه كما خان الملك (في إشارة إلى رونالدو)".

وكان جورج جيسوس قد تولى تدريب النصر، في الموسم الماضي "2025-2026"، وقاده للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، فيما قرر الاعتماد على نواف العقيدي "أساسيًا"، خلال 11 مباراة في الدوري، إلا أن العقيدي لاقى انتقادات كبيرة بسبب أخطاء مؤثرة في مباراتي القادسية والهلال، ليقرر جيسوس إبقائه على مقاعد البدلاء طوال النصف الثاني من الموسم، وإسناد مهمة حراس المرمى إلى البرازيلي بينتو كريبسكي.