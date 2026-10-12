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Cristiano Ronaldo Jorge JesusGetty Images
محمود خالد

"خائن بطبعه وفعلها أيضًا مع لاعب النصر" .. اتهام جديد لاذع لجيسوس من أجل كريستيانو رونالدو!

كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس
البرتغال
النصر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

"ليست الخيانة الأولى"

"خالف وعده معي مرتين"، هكذا تحدث الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن أزمته مع جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب بلاده، على خلفية مغادرته لمعسكر البحّارة، خلال فترة التوقف الدولي.

ولاقى رونالدو دعمًا كبيرًا من داخل السعودية، وجماهير النصر على وجه الخصوص، والتي حوّلت مدرجات الأول بارك، إلى ساحة دعم هائلة، بعد رفع لافتة "العظمة تُكتسب يا كريستيانو"، قبل مباراة الدرعية، فيما خرجت رسائل هجومية عدة تجاه تصرف جورج جيسوس مع "الدون".

  • "ليست الخيانة الأولى"

    ومن بين رسائل الهجوم ضد جيسوس، خرج الإعلامي عبد الملك الضعيان، عبر برنامج "المحور"، ليصف واقعة المدرب البرتغالي، بأنها لم تمثل "الخيانة الأولى"، ويضيف أنه "خائن بطبعه".

    وقال الضعيان "جورج جيسوس قرر أن يخون رونالدو، وهذه ليست أولى خيانة يفعلها، لقد فعل ذلك مع نواف العقيدي، بسبب خطأ أو اثنين أبعده حتى نهاية الموسم، وأثّر على فرصه في المشاركة كخيار أول مع المنتخب في كأس العالم".

    واستطرد "نواف (العقيدي) نموذج احترافي رائع، كما تحدث مع الإعلامي تركي العجمة مسبقًا، حول اسلوب حياته ونظام تغذيته، رغم أنه مرّ بالكثير من الإصابات، ولكن جيسوس قرر أن يحرمه ويخونه كما خان الملك (في إشارة إلى رونالدو)".

    وكان جورج جيسوس قد تولى تدريب النصر، في الموسم الماضي "2025-2026"، وقاده للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، فيما قرر الاعتماد على نواف العقيدي "أساسيًا"، خلال 11 مباراة في الدوري، إلا أن العقيدي لاقى انتقادات كبيرة بسبب أخطاء مؤثرة في مباراتي القادسية والهلال، ليقرر جيسوس إبقائه على مقاعد البدلاء طوال النصف الثاني من الموسم، وإسناد مهمة حراس المرمى إلى البرازيلي بينتو كريبسكي.

  • "لاعبو البرتغال خونة"

    وزاد الضعيان من الشعر بيتًا، واصفًا لاعبي البرتغال بأنهم "مجرد خونة"، وسينساهم التاريخ، بداعي عدم دعم كريستيانو رونالدو، واللعب بأداء كبير في غيابه، معلقًا "برونو فيرنانديش الآن يلعب تمريرات طويلة دقيقة، وكان رونالدو لا يجد منه هذه التمريرات، وأيضًا فيتينيا الذي أنا أطول منه، يسجل بالرأس، وكانسيلو بأهدافه من داخل وخارج المنطقة، وكعب (جونسالو) راموش".

    الغريب في الأمر، أن وصف الضعيان لما حدث مع كريستيانو رونالدو بالخيانة، قد بلغ حدة شنه هجوم على عدد من المدربين الذين لعب "الدون" تحت قيادتهم، وآخرهم جورج جيسوس، الذي كان لرونالدو صوت في تعيينه مدربًا للبرتغال، بل وطالب بتدخل الأمم المتحدة.

  • عقوبة الاتحاد البرتغالي

    وبدأت الأزمة، حينما قرر المدير الفني جورج جيسوس، إبقاء كريستيانو رونالدو، على مقاعد البدلاء، طوال مباراة النرويج، في الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليقرر "الدون"، مغادرة معسكر البرتغال بشكل مفاجئ.

    وأشار رونالدو في بيان رسمي، بأن سبب غضبه هو مخالفة جيسوس لوعده له بالمشاركة في مباراة النرويج، لثلاثين دقيقة، مؤكدًا أنه كان ينوي الاعتزال الدولي بعد انتهاء مشوار بلاده في كأس العالم 2026، إلا أن رئيس الاتحاد البرتغالي أصرّ على بقائه لفترة أطول، كما أنه (رونالدو) ردّ على ترشيح الاتحاد لجورج جيسوس ليقود المنتخب، بأنه هو الخيار الصحيح.

    وبحسب بيان رونالدو، فقد جرت محادثة مع جيسوس وسيماو كوتينيو، المدير الرياضي لنادي النصر. ويؤكد رونالدو أنه تم الاتفاق على أن يعترف جيسوس خلال مؤتمره الصحفي بأن رونالدو لم يطلب أبدًا المشاركة في المباراة، وأنه كان من الخطأ جعله يقوم بالإحماء دون إشراكه.

    لكن وفقًا لرونالدو، لم يتحقق شيء من ذلك: «لم يكن لهذا الموقف أي علاقة باجتماعنا. سمعت عبارات وعدوانية أعتقد أنني لا أستحقها». وبالنسبة للفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، كان ذلك بمثابة تجاوز للحدود: «كانت هذه هي المرة الثانية التي ينكث فيها وعده لي». ثم حزم رونالدو أمتعته وغادر معسكر التدريب.

    ورغم اعتراف رونالدو بخطأ واقعته وأنه مستعد للعقوبة، إلا أن الاتحاد البرتغالي قرر بالفعل، إيقافه مؤقتًا، إلى حين انتهاء التحقيق، وصدور قرار نهائي، بشأن واقعة مغادرته لمعسكر المنتخب، مع منح الملف صفة الاستعجال.

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  • رونالدو يتألق مع النصر

    وعاد كريستيانو رونالدو، ليتألق مع النصر، بعد فترة التوقف الدولي، مسجلًا الهدف رقم 980 في مسيرته الكروية، ليصبح على بعد عشرين هدفًا من تحقيق حلم الألفية، كما قاد النصر لانتصار كبير بثلاثية في مباراة الجولة الثامنة من دوري روشن.

    ورغم ذلك، إلا أن تصرفات جدلية من قِبل رونالدو، قد ساهمت أيضًا في خروج مطالبات بمعاقبته من قِبل لجنة الانضباط، مثل تهديده بضرب الحكم بقارورة المياه، ومطالبته للحكم بعدم تخريب الدوري (وفق رواية الإعلامي فهد الروقي)، فضلًا عن عدم تسلمه جائزة أفضل لاعب في المباراة، في المنطقة المخصصة لها.

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