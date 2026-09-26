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imago-sport-1078883313.jpgAnadolu Agency
محمود خالد

"لن أقول جاهزون لرفع الكأس" .. دونيس يُبعد لاعبًا جديدًا عن خليجي 27 بعد إصابته أمام عمان!

جيورجوس دونيس
حسان تمبكتي
علاء محسن آل حجي
حسن كادش
السعودية
عمان
كأس الخليج
عبد الله الحمدان

الإصابات تواصل مطاردة لاعبي الأخضر في كأس الخليج..

على الرغم من التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، إلا أن هذا لم يمنع المدير الفني للمنتخب السعودي، جورجيوس دونيس، من التحدث بأسى، إزاء عددًا من اللقطات التي شهدتها مباراة سلطنة عمان، ما بين الأداء في الشوط الثاني، وكذلك كمّ الإصابات الكبيرة التي تعرّض لها الأخضر.

مباراة انتهت "عمليًا"، في شوطها الأول، بثلاثية حملت توقيع فراس البريكان "هدفين د11 و34"، وحسن كادش "د18"، ليضمن المنتخب السعودي مكانًا في الدور نصف النهائي، من البطولة المُقامة في جدة، قبل مواجهة "حسم الصدارة" أمام العراق.

دونيس تحدث بدوره عن مشاركة عبد الله الحمدان، الذي لاقى انتقادات لاذعة، بعد مباراته أمام الكويت، التي شهدت إهدارًا للفرص، وفكرة التدوير بين اللاعبين، مشيدًا بالتطور الهجومي الذي شهده الأخضر.

  • إصابة علاء آل حجي وثنائي الأخضر

    وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي، أعلن جورجيوس دونيس، عن إصابة علاء آل حجي، الذي تم استبداله مع بداية الشوط الثاني، رغم تميزه في النصف الأول من اللقاء، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة، ستبعده لما يقارب ثلاثة أسابيع عن الملاعب في أفضل الأحوال، مضيفًا أن محمد القحطاني، سيتواجد في التدريبات الجماعية، الأحد.

    وأنهى آل حجي مشواره مع الأخضر في كأس خليجي 27، لينضم إلى الحارس نواف العقيدي الذي تعرض لإصابة قوية في اليد، خلال مواجهة الكويت، ليتم استدعاء عبد القدوس عطية بديلًا له.

    وأبدى دونيس عدم سعادته بالأداء في الشوط الثاني، والذي تأثر نتيجة الإصابات (التي طالت أيضًا حسن كادش وحسان تمبكتي)، فيما أعرب عن إعجابه الكبير بما قدمه اللاعبون في الشوط الأول، بين الأداء والتمركز، والضغط كمجموعة في حالة فقدان الكرة، وانتظار الوقت المناسب لتسجيل الأهداف، بينما شدد على أن اللاعبين كانوا بحاجة للاستمرار بثبات حتى الدقيقة الأخيرة، خاصة وأن المنتخب العماني أتيحت له بعض الفرص في الشوط الثاني.

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  • Abdullah Al-Hamdan Saudi Arabia Nassr (Goal Only)Goal AR

    مشاركة الحمدان وسياسة التدوير

    وعلّق دونيس بدوره على مشاركة عبد الله الحمدان، كبديل، في ظل الضغوط الإعلامية التي يتعرض لها، مؤكدًا أن دوره كمدرب هو تقديم الدعم للاعبيه والنصائح التكتيكية والذهنية، مشددًا على أن الإعلام أحيانًا يكون قاسيًا على لاعب، وأحيانًا يدعمه، وليس من الجيد تحميل اللوم للاعب معين، كون الفريق يخوض كل مباراة بـ11 لاعبًا.

    ونوّه دونيس بأنه من الطبيعي أن يلجأ إلى سياسة التدوير بين اللاعبين، كون المنتخب يلعب مباراة كل ثلاثة أيام، ولا يمكن التنبؤ بحجم الإصابات أو الإرهاق، مشددًا على ضرورة إراحة اللاعبين بدنيًا، والعمل على تطوير بعض الجوانب، ويجب لأي منتخب وطني مميز أن يمتلك أكثر من 11 لاعبًا جاهزًا.

  • "لا أريد القول إننا جاهزون لرفع الكأس"

    وشدد دونيس على أنه لا يفضل القول إن المنتخب السعودي جاهز لرفع اللقب، بل إنه يعمل خطوة بخطوة ومباراة تلو الأخرى، مشيرًا إلى أنه لو امتلك الفريق العقلية والتنظيم اللذين ظهر بهما في الشوط الأول، حتى نهاية البطولة، فسيكون قادرًا على تحقيقها.

    وحول امتلاك المنتخب السعودي لهوية تكتيكية، قال دونيس إنه لا يزال في البداية مع المنتخب، ولم يكونوا في أتمّ الجاهزية خلال كأس العالم، مبينًا أنه يتخذ الأمور خطوة بخطوة، ومن المهم أن يصل اللاعبون إلى مرحلة يستوعبون فيها الجوانب التكتيكية والذهنية تلقائيًا، فيما أبدى إعجابه بشغف اللاعبين في التعامل مع الكرة، ودائمًا ما ينصحهم بالتركيز في كل التفاصيل، سواءً في غرة الملابس أو داخل الملعب.

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  • تعليق المصابين

    من جانبه، وجه حسن كادش، مدافع المنتخب السعودي، ردًا على سؤال صحيفة "الشرق الأوسط" حول إصابته، معلقًا "إن شاء الله خير"، فيما غادر علاء آل حجي المنطقة الإعلامية، برباط حول ركبته، وعلق بقوله "الأمور طيبة"، فيما طمأن حسان تمبكتي الجمهور، بعد وضع رباط حول ساقه، حيث وصف إصابته بالبسيطة.

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