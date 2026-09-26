"لن أقول جاهزون لرفع الكأس" .. دونيس يُبعد لاعبًا جديدًا عن خليجي 27 بعد إصابته أمام عمان!

على الرغم من التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، إلا أن هذا لم يمنع المدير الفني للمنتخب السعودي، جورجيوس دونيس، من التحدث بأسى، إزاء عددًا من اللقطات التي شهدتها مباراة سلطنة عمان، ما بين الأداء في الشوط الثاني، وكذلك كمّ الإصابات الكبيرة التي تعرّض لها الأخضر.

مباراة انتهت "عمليًا"، في شوطها الأول، بثلاثية حملت توقيع فراس البريكان "هدفين د11 و34"، وحسن كادش "د18"، ليضمن المنتخب السعودي مكانًا في الدور نصف النهائي، من البطولة المُقامة في جدة، قبل مواجهة "حسم الصدارة" أمام العراق.

دونيس تحدث بدوره عن مشاركة عبد الله الحمدان، الذي لاقى انتقادات لاذعة، بعد مباراته أمام الكويت، التي شهدت إهدارًا للفرص، وفكرة التدوير بين اللاعبين، مشيدًا بالتطور الهجومي الذي شهده الأخضر.