دونيس في الميزان: حقيقة المجاملة في اختيار القائد .. حلول إنزاجي وجيسوس وسلاح رينارد، وضحايا دفعوا ثمن أنديتهم!

واختار دونيس 30 لاعبًا في القائمة الأولية لمنتخب السعودية في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي جاءت على النحو التالي..

* حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد العويس، أحمد الكسار، عبد القدوس عطية.

* خط الدفاع: زكريا هوساوي، حسن كادش، علي لاجامي، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، جهاد ذكري، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، متعب الحربي، علي مجرشي، محمد أبو الشامات.

* خط الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، أيمن يحيى، زياد الجهني، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سلطان مندش، صالح أبو الشامات، خالد الغنام.

* خط الهجوم: عبد الله آل سالم، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

وفيما يلي، نستعرض أبرز اللمحات الفنية، حول اختيارات جورجيوس دونيس، والنقاط المضيئة والمظلمة حول قائمة المونديال..



