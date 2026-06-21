أكد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، أن فخره باللاعبين لن يتأثر بنتيجة مباراة إسبانيا، مضيفًا أن الأخضر حقق نتيجة سيئة، ولكنها أمام أحد أفضل فرق العالم.
"فخور بلاعبي السعودية": دونيس يشيد بلامين يامال .. وعن رباعية إسبانيا: هناك من خسر بالخمسة والستة!
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الماتادور الإسباني يعاقب الأخضر
وحقق المنتخب الإسباني، فوزًا كبيرًا على نظيره السعودي، بأربعة أهداف دون مقابل، في مباراة الجولة الثانية من المجموعة السابعة، والتي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا، ضمن نهائيات كأس العالم 2026.
المنتخب الإسباني أنهى المباراة - عمليًا - بشكل مبكر، بأربعة أهداف جاءت عن طريق لامين يامال وميكيل أويارزابال (هدفين) وحسان تمبكتي (بالخطأ في مرماه) في الدقائق 11 و21 و24 و49.
وبعد أن فاجأ الجميع، بتعادله مع أوروجواي، بنتيجة (1-1)، تجرع الأخضر خسارة ثقيلة أمام الماتادور الذي تربع في صدارة المجموعة الثامنة، برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة.
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ماذا قال دونيس؟
وذكر دونيس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن الأخضر لعب بطريقة 4-4-2، أمام أوروجواي، ولو لعب بنفس الطريقة ضد إسبانيا، لكان الأمر صعبًأ، في ظل كثرة اللاعبين على الأطراف، مضيفًا أن المنتخب السعودي سيلعب أمام الفرق عمومًا بالدفاع أمام منطقة الجزاء، إلا أن لاعبيه لم يدافعوا بالشكل الذي أرادوه أمام منطقة الجزاء.
وأضاف دونيس، بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية"، "اللاعبون لديهم خبرات ولديهم احترافية أكبر، عندما يكون حولهم النجوم في الدوري، وكلما زادت تنافسية الدوري، يتحسن لاعبونا، ولكن الأمر مختلف في المنتخب؛ لأن التجارب يجب أن يكون فيها عقلية معينة".
وتابع "عندما لا تسير المباراة بشكل جيد، وتستقبل ثلاثة أهداف سريعة، تشعر بعدم الأمان، وتحاول أن تهدئ من روعك، فريقنا تأثر كثيرًا من الأهداف المسجلة".
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إشادة بلامين يامال
وأطلق دونيس مديحًا خاصًا بالنجم الإسباني الشاب لامين يامال، الذي سجل هدف التقدم في شباك السعودية، قائلًا "الكل يستطيع مشاهدة ما يقدمه، هو لاعب يمتاز بقدرات فردية مذهلة، وفي حالات الـ(واحد ضد واحد)، يستطيع صنع الفارق، وكلما ازداد عطاؤه البدني، سيزيد عطاؤه للمنتخب الإسباني".
ورغم ذلك، إلا أن دونيس أعرب عن فخره باللاعبين، وما قدموه معه كل يوم، مضيفًا "شاهد مباريات في كأس العالم انتهت بنتائج (6-0) و(5-1)، والأهم أننا هنا لنتقبل، ولكن آمل من النقاد أن يكونوا واقعيين أيضًا".
جلسة وزير الرياضة
وعقب الهزيمة، حرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على الاجتماع باللاعبين في غرفة الملابس، في حضور ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وجاء اجتماع الفيصل مع اللاعبين، في غياب المدير الفني جورجيوس دونيس، الذي كان يتواجد في منطقة الفلاش إنتر فيو، لإجراء لقاء صحفي.
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إصابة محمد كنو
ولعل من أبرز لقطات المباراة، إصابة متوسط الميدان، محمد كنو، في الرأس خلال اشتراكه في كرة هوائية من علاء آل حجي، قبل أن يكمل المباراة مرتديًا ضمادة الرأس.
وكان فيران توريس قد وقع على هدف في شباك محمد العويس، خلال الدقائق الأخيرة، قبل أن يقرر الحكم، إلغاء الهدف بداعي التسلل.
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ما ينتظر المنتخب السعودي
ومن المقرر أن يدخل المنتخب السعودي مرحلة الحسم، بملاقاة كاب فيردي، في الثالثة صباح يوم 27 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب إن آر جي، ضمن حساب الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة في كأس العالم.
المنتخب السعودي لا يزال يملك نقطة واحدة، ما يجعله بحاجة للفوز لا بديل عنه أمام كاب فيردي، من أجل دخول حسابات التأهل إلى دور الـ32 من المونديال.