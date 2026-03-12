تحدثت جورجيا روسي، الصحفية في Dazn، عن لمسة ريتشي باليد خلال مباراة ميلان وإنتر، والتي لم يعتبرها الحكم دوفيري ركلة جزاء: "يبدو أن معيار منح ركلات الجزاء قد تغير قليلاً في الأسابيع الأخيرة: لقد رأيت ركلة جزاء مثل هذه تُمنح أكثر من مرة - قالت في بودكاست "Cose Scomode" - من يقول إن الذراع كانت مغلقة، فهو يقول هراء: إنها تفسير لتبرير عدم احتسابها. هل احتسبتقبل ثلاثة أسابيع؟ لكن هذا هو نفس الدوري الذي كان قبل ثلاثة أسابيع...".
جورجيا روسي: "يد ريتشي؟ كان ركلة جزاء. من يقول أن ذراعه كانت مغلقة يقول هراء"
AIA: لم يكن ركلة جزاء
ماورو تونوليني، عضو لجنة التحكيم، في برنامج Open VAR، أيد قرار دوفيري: "تم تقييم الحادثة بشكل صحيح على أرض الملعب من قبل دوفيري. لقد فاجأنا بعض الشيء ما قرأناه من شكوك حول هذه الحالة، نحن لا نشك في ذلك. إنها ذراع تبقى في مكانها، بل هناك حركة "إبعاد" من قبل ريتشي. لو لم تصطدم الكرة بذراع لاعب وسط ميلان، لكانت سقطت على صدره. من الأفضل تقييم هذا النوع من المواقف في سياقها الديناميكي، لأن الإبطاء في العرض قد يظهر حركات دقيقة قد تثير شكوكًا لا مكان لها في هذه الحالة في رأينا". ويضيف: "الحركة طبيعية تمامًا ومناسبة، ولا يوجد أي تصرف من جانب ريتشي لزيادة مساحة جسده".
