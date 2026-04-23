وفي فعالية ترويجية غير واقعية لبطولة «موتوا مدريد المفتوحة»، تم تحويل العشب الأخضر النظيف لملعب ريال مدريد لاستضافة نجوم من عالمي كرة القدم والتنس.
فيديو | فلورنتينو بيريز الحكم .. جود بيلينجهام يتعاون مع يانيك سينر لمواجهة رافائيل نادال وتيبو كورتوا في مباراة تنس على ملعب البرنابيو
معرض يضم نخبة من النجوم في مدريد
في حدث مشترك سرعان ما انتشر على نطاق واسع، استبدل نجما ريال مدريد بيلينجهام وكورتوا أحذية كرة القدم بمضارب التنس، وانضما إلى المحترفين العالميين سينر ونادال في مباراة زوجي.
وليس سراً أن العديد من لاعبي ريال مدريد من عشاق التنس المتحمسين؛ فقد شوهد بيلينجهام وهو يشجع رافا جودار في مباراته الأولى في بطولة «موتوا مدريد المفتوحة»، في حين أن كورتوا من المتفرجين الدائمين في الأحداث الكبرى، كما أنه لاعب هاوٍ متحمس.
وشهدت المباراة، التي نُظمت لتسليط الضوء على تعدد استخدامات ملعب سانتياجو برنابيو الذي تم تجديده مؤخرًا، تكوين ثنائي من بيلينجهام وسينر في مواجهة الثنائي القوي كورتوا ونادال.
وبالطبع، فإن علاقة نادال بالنادي أسطورية؛ فبطل جراند سلام 22 مرة هو مشجع مدى الحياة وعضو فخري. وكان رؤيته وهو يتنافس جنبًا إلى جنب مع أبطاله الكرويين في وسط ملعب برنابيو بمثابة تكريم مناسب للتقاطع بين أكبر هواجس إسبانيا الرياضية.
فلورنتينو بيريز يتولى الرئاسة
وأضفى رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز مزيداً من الفخامة على هذه المناسبة، حيث تولى دور الحكم الرئيسي. وشكلت صورة زعيم النادي وهو يشرف على المباراة من مقعد الحكم خلفية تاريخية ومضحكة إلى حد ما لهذه المباراة الاستعراضية البارزة.
وأكدت مشاركة بيريز التزام النادي بتقديم ملعب البرنابيو كوجهة عالمية رائدة لأكثر من مجرد كرة القدم. وشاهد الرئيس لاعبيه الذين تبلغ قيمتهم ملايين الجنيهات وهم يستعرضون رشاقتهم على أرضية مختلفة تماماً عن العشب الذي يسيطرون عليه عادةً خلال عطلة نهاية الأسبوع.
بطولة «موتوا مدريد المفتوحة» تستحوذ على ملعب البرنابيو
تم تنظيم هذا الحدث بمناسبة انطلاق بطولة «موتوا مدريد المفتوحة»، حيث تم تجهيز ملعب سانتياجو برنابيو بعدد من الملاعب الترابية المؤقتة.
وستتيح هذه المرافق للاعبي اتحاد لاعبي التنس المحترفين (ATP) واتحاد لاعبات التنس المحترفات (WTA) التدرب في الملعب في الفترة من 23 إلى 30 أبريل أثناء مشاركتهم في البطولة. وتعد هذه الخطوة الترويجية البارعة التي أشرف عليها مسؤولو البطولة فيليسيانو لوبيز وجاربين موجوروزا، بمثابة دفعة قوية لتعزيز مكانة كل من بطولة التنس والملعب.
ورغم أن المشجعين قد يكونون متشوقين لرؤية نجومهم، إلا أن جلسات التدريب هذه ليست مفتوحة للجمهور العام. ولا تُباع تذاكر لحضور جلسات التدريب، مما يجعل لقطات بيلينجهام وكورتوا وهما يتنافسان ضد نجوم التنس أكثر حصرية.
ويُظهر هذا المشروع تنوع استخدامات ملعب البرنابيو بعد تجديده والتزامه بأن يكون مركزاً رئيسياً للفعاليات الرياضية الكبرى في إسبانيا.