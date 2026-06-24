Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
bellingham ayew bocca inghilterra ghana Getty Images
Muhammad Zaki و علي سمير

كولينا حسم القصة تمامًا .. الكشف عن سر إفلات بيلينجهام من عقوبة "قانون فينيسيوس جونيور" أمام غانا!

جود بيلينجهام
إنجلترا
جوردان آيو
غانا
كأس العالم
إنجلترا ضد غانا
فينيسيوس جونيور

البعض طالب ببحصوله على بطاقة حمراء

تسبب جود بيلينجهام في حالة من الجدل الذي اندلع بعد المباراة التي شهدت تعادل إنجلترا بدون أهداف مع غانا، وذلك بعد ظهور صور له وهو يغطي فمه أثناء حديثه مع جوردان أيو.

وعلى الرغم من وجود قانون جديد صارم صادر عن الفيفا ساري المفعول في كأس العالم 2026، والذي قد يؤدي إلى طرده بالبطاقة الحمراء في حالة القيام بمثل هذه الأفعال، إلا أن نجم «الأسود الثلاثة» بقي على أرض الملعب.

  • القانون الجديد للفيفا بشأن تغطية الفم

    ينبع الجدل الدائر حول بيلينجهام من لائحة تم طرحها مؤخرًا بشأن كأس العالم 2026، والتي تنص على أنه يمكن طرد اللاعب إذا قام بإخفاء فمه عمدًا عند التحدث إلى أحد الخصوم.

    وقد دافع عن هذه الخطوة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في أعقاب حادثة تورط فيها جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، الذي تلقى عقوبة الإيقاف لمدة ست مباريات بسبب سلوكه التمييزي وحديثه المشين لفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد في وقت سابق من هذا العام.

    وقد صُممت هذه القاعدة لضمان المساءلة والاحترام داخل الملعب. وأشار إنفانتينو قائلاً: «الأمر يتعلق بالاحترام. يتعلق بالقدوة التي يجب أن نضربها. إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلن تغطي فمك عند التحدث إلى شخص ما. وقد تم توضيح القواعد للجميع بشكل لا لبس فيه».

    • إعلان
  • FBL-WC-2026-MATCH45-ENG-GHAAFP

    لماذا أفلتت بيلينجهام من العقاب؟

    ورغم أن الصور أظهرت بيلينجهام وهو يغطي فمه أثناء محادثة مع أيو، فإن السياق هو كل شيء في نظر المسؤولين.

    وقد أوضح بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا، قبل انطلاق البطولة أن هذا الفعل بحد ذاته ليس محظورًا، بل المشكلة هي القيام به أثناء محادثة عدائية ساخنة.

    وأوضح كولينا: «يمكن للاعبين الاستمرار في تغطية أفواههم بذراعهم أو قميصهم لأنهم قد يتحدثون مع أصدقائهم. لذا، إذا كانت المحادثة ودية، فيمكنهم الاستمرار في ذلك دون أي مشكلة».

    في حالة لاعب خط وسط ريال مدريد وأيو، لم تكن هناك أي عداوة ملحوظة بين اللاعبين. فقد اعتُبرت المحادثة مجرد نقاش تكتيكي عادي أو محادثة ودية.

    وعلى عكس الطرد الأخير لميجيل ألميرون، الذي استخدم هذه الإيماءة خلال مشادة حادة، لم تصل تصرفات بيلينجهام إلى الحد المطلوب من حدة المواجهة الذي يستدعي تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR).


  • سابقة ألميرون تثير الجدل

    أثار الأمر ضجة في عالم كرة القدم عندما أصبح الباراجوياني ألميرون أول لاعب يُطرد بسبب هذه المخالفة في مباراة ضد تركيا.

    وفي تلك اللحظة، كانت هناك مشاجرة عامة، وتم تفسير قرار ألميرون بتغطية فمه أثناء حديثه مع ميرت مولدور على أنه محاولة لإخفاء ألفاظ بذيئة في خضم لحظة توتر شديد. وقد عوقب بالإيقاف لمباراة واحدة بسبب هذه المخالفة.

    ولا تزال هناك مخاوف كبيرة بشأن اتساق تطبيق هذه القاعدة. ويجادل المنتقدون بأنها قد تُستغل كسلاح من قبل اللاعبين الذين يسعون إلى إقصاء خصومهم عن طريق بدء محادثة ثم لفت انتباه الحكام إلى الفم المغطى.

    وفي الوضع الحالي، تُعد هذه القاعدة إجراءً اختياريًّا للمسابقات، ويبقى أن نرى ما إذا كانت الدوريات المحلية مثل الدوري الإنجليزي الممتاز ستختار اعتمادها بالنظر إلى احتمال إثارة الجدل.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أزمة مع كيروش

    لم تكن حادثة تغطية الفم هي المرة الوحيدة التي وجد فيها بيلينجهام نفسه في دائرة الضوء. فقد دخل لاعب الوسط في مشادة كلامية حادة مع مدرب غانا كارلوس كيروش خلال استراحة الشوط الأول. وادعى المدرب البرتغالي لاحقًا أن الشاب استخدم «كلمة واحدة لا مكان لها في كتاب الحياة» بعد أن تم توبيخه بشأن تدخل قوي على جيروم أوبوكو.

    كما خرج كيروش غاضبًا بشدة بعد صافرة النهاية، ملمحاً إلى أن مسؤولي تقنية الفيديو المساعد (VAR) «ذهبوا لتناول القهوة» بدلاً من منح فريقه ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

    وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، قال المساعد السابق للمدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون: «لست متأكداً من أن تقنية الفيديو المساعد (VAR) لا تزال تعمل في كأس العالم... إنهم محظوظون للغاية. مرة أخرى، ذهب مسؤولو تقنية الفيديو المساعد لتناول القهوة. هذا أمر طبيعي، فأنا أيضًا أود أن أتناول قهوتي من حين لآخر، لكنها كانت ركلة جزاء واضحة، وبطاقة حمراء".

كأس العالم
بنما crest
بنما
بنما
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا
كأس العالم
كرواتيا crest
كرواتيا
كرواتيا
غانا crest
غانا
غانا