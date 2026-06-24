كولينا حسم القصة تمامًا .. الكشف عن سر إفلات بيلينجهام من عقوبة "قانون فينيسيوس جونيور" أمام غانا!

ورغم أن الصور أظهرت بيلينجهام وهو يغطي فمه أثناء محادثة مع أيو، فإن السياق هو كل شيء في نظر المسؤولين.

وقد أوضح بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا، قبل انطلاق البطولة أن هذا الفعل بحد ذاته ليس محظورًا، بل المشكلة هي القيام به أثناء محادثة عدائية ساخنة.

وأوضح كولينا: «يمكن للاعبين الاستمرار في تغطية أفواههم بذراعهم أو قميصهم لأنهم قد يتحدثون مع أصدقائهم. لذا، إذا كانت المحادثة ودية، فيمكنهم الاستمرار في ذلك دون أي مشكلة».

في حالة لاعب خط وسط ريال مدريد وأيو، لم تكن هناك أي عداوة ملحوظة بين اللاعبين. فقد اعتُبرت المحادثة مجرد نقاش تكتيكي عادي أو محادثة ودية.

وعلى عكس الطرد الأخير لميجيل ألميرون، الذي استخدم هذه الإيماءة خلال مشادة حادة، لم تصل تصرفات بيلينجهام إلى الحد المطلوب من حدة المواجهة الذي يستدعي تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR).



