"هل هو موسم ريال مدريد؟!".. هكذا يُحق لجمهور العملاق الإسباني أن يتساءل؛ بعد البداية الجيدة للفريق الأول لكرة القدم، مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

بداية "ريال مورينيو" الجيدة، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ جاءت بتحقيق انتصارين متتاليين، في مسابقة الدوري الإسباني.

نعم.. ريال مدريد فاز (2-1) على مستضيفه إسبانيول، مساء السبت الماضي؛ قبل أن يضرب ريال سوسييداد بـ"رباعية مقابل واحد"، يوم الأربعاء.

وانتصار مدريد على سوسييداد؛ جاء ضمن منافسات الجولة الأولى "المؤجلة" من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي.

وسجل رباعية ريال مدريد؛ كل من الفرنسي كيليان مبابي "هاتريك" والبرازيلي فينيسيوس جونيور "هدف"، في الدقائق 40 و60 و68 و80.

أما هدف الفريق الباسكي الوحيد، في الشباك المدريدية؛ فسجله نجمه الكرواتي لوكا سوتشيتش، في الدقيقة 44.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ريال مدريد الكبير ضد سوسييداد..