"أحيانًا أستحق الانتقادات" .. جود بيلينجهام يكشف حقيقة الخلافات داخل معسكر المنتخب الإنجليزي

غالبًا ما وجد لاعب خط الوسط نفسه في قلب جدل حاد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوقعات الفلكية المعلقة عليه على الصعيدين النادي والمنتخب.

ومع ذلك، أكد بيلينجهام أنه يدرك أن النقد جزء طبيعي من كرة القدم الحديثة، حتى لو بدا أن هذه المباراة كانت بمثابة الرد المثالي.

وقال: «أعلم أن هذا جزء من كوني لاعب كرة قدم؛ ولا أحمل ضغينة تجاه أي شخص يتحدث عني بشكل سيئ لأنني أحيانًا أستحق ذلك. أعتقد أنه كان من الجيد اليوم أن أحاول أن أُظهر للناس وأُذكّرهم بمن أكون».