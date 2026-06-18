وكان نجم ريال مدريد من بين الهدافين في المباراة التي استهلت بها «الأسود الثلاثة» مشوارها في دور المجموعات بأسلوب رائع، وبعد صافرة النهاية، اغتنم الفرصة للتعليق على الانتقادات التي واجهها في الأشهر الأخيرة.
"أحيانًا أستحق الانتقادات" .. جود بيلينجهام يكشف حقيقة الخلافات داخل معسكر المنتخب الإنجليزي
بيلينجهام يواجه «الضجيج» الخارجي
أوضح بيلينجهام أن تركيزه الوحيد لا يزال منصبًا على تحقيق النتائج للمنتخب الوطني وتجاهل السلبيات الخارجية.
وقال جود بيلينجهام للصحفيين عقب فوز إنجلترا: «شخصياً، كان من الجيد أن أضع بعض الضجة جانباً وأُظهر لبلدي وزملائي في الفريق مدى التزامي بمساعدة الفريق في محاولة الفوز بالمباريات».
وأضاف: «المساهمة ومساعدة فريقي وبلدي أعظم شرف، وبغض النظر عن الضجة الخارجية، فإن هذا الشرف لا يتغير بالنسبة لي على الإطلاق».
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نجم ريال مدريد يتقبل الانتقادات باعتبارها جزءًا من اللعبة
غالبًا ما وجد لاعب خط الوسط نفسه في قلب جدل حاد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوقعات الفلكية المعلقة عليه على الصعيدين النادي والمنتخب.
ومع ذلك، أكد بيلينجهام أنه يدرك أن النقد جزء طبيعي من كرة القدم الحديثة، حتى لو بدا أن هذه المباراة كانت بمثابة الرد المثالي.
وقال: «أعلم أن هذا جزء من كوني لاعب كرة قدم؛ ولا أحمل ضغينة تجاه أي شخص يتحدث عني بشكل سيئ لأنني أحيانًا أستحق ذلك. أعتقد أنه كان من الجيد اليوم أن أحاول أن أُظهر للناس وأُذكّرهم بمن أكون».
الجمع بين الإبداع المتميز والعزيمة الدفاعية
بالنسبة لبيلينجهام، لم يقتصر الأداء المتميز الذي قدمه في دالاس على مجرد تسجيل اسمه في قائمة الهدافين. فقد أظهر التزامًا هائلاً في كل مراحل المباراة، حيث ساهم نشاطه الكبير بدون الكرة في منح إنجلترا السيطرة على خط الوسط.
وقد أبرز هذا الأداء التكتيكي السبب وراء اعتبار نجم ريال مدريد عنصراً لا غنى عنه في نظام الفريق. فقد وفر الطاقة الدفاعية والعزيمة اللازمتين لتعطيل لعب الخصم، رداً على المنتقدين الذين شككوا في انضباطه التكتيكي على الساحة الدولية.
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لا توجد دراما وراء الكواليس
كما قلل بيلينجهام من أهمية التقارير التي تحدثت عن توتر داخل معسكر منتخب إنجلترا بعد تبادل الكلمات الحاد الذي دار بين توماس توخيل وجوردان بيكفورد على خط التماس قبل نهاية الشوط الأول. وأصر لاعب خط وسط ريال مدريد على أنه لم تكن هناك أي أحداث درامية في غرفة الملابس خلال فترة الاستراحة، مؤكدًا أن رسالة المدرب كانت هادئة وواضحة، وهي بالضبط ما كان الفريق بحاجة إليه.
وقال بيلينجهام: «لم تكن تلك المواقف التي تتسم بدراما كبيرة أو الوقوف والصراخ؛ بل كانت بالضبط ما احتاجه الفريق. لدينا مجموعة ناضجة تضم قادة رائعين؛ وكان الجميع على دراية بالمستوى الذي يتعين علينا الوصول إليه. وقد منحتنا بداية الشوط الثاني انطلاقة رائعة».
جدير بالذكر أن إنجلترا ستواجه غانا في مباراتها الثانية ضمن دور المجموعات بكأس العالم يوم 23 يونيو.