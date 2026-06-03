بيلينجهام إلى ليفربول؟ أسطورة الريدز يحدد موعد حدوث الصفقة المحتملة!

خرج بيلينجهام، خريج أكاديمية برمنجهام، من منطقة الراحة الخاصة به بعد أن حقق انطلاقة قوية مع الفريق الأول في منطقة ويست ميدلاندز وهو في سن السادسة عشرة فقط. وفي صيف عام 2020، تم الاتفاق على انتقاله مقابل مبلغ ضخم إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وقد أطلق العنان لمزيد من إمكاناته هناك، مما سمح بانتقاله إلى سانتياجو برنابيو في عام 2023 مقابل 103 ملايين يورو (89 مليون جنيه إسترليني/120 مليون دولار). لم يبدو صانع الألعاب المتميز غريبًا بين صفوف "الجالاكتيكوس" في مدريد، حيث تمتع بصعود سريع في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

أعاقت الإصابات تقدمه خلال الموسمين الماضيين، مما جعل الفوز بالألقاب الكبرى بعيد المنال، وطُرح سؤال غريب حول ما إذا كان بيلينجهام لا يزال "غير قابل للمس" مع منتخب إنجلترا - حيث يشكل لاعبون مثل مورجان روجرز منافسة قوية في مركز رقم 10.

الخطة هي إسكات أي مشككين، كما اعتاد أن يفعل على مر السنين، وقد يساعد في ذلك عودته إلى وطنه في فترات الانتقالات القادمة. سترحب الأندية الطموحة في الدوري الإنجليزي الممتاز بانضمام النجم الحاصل على دوري أبطال أوروبا إلى صفوفها.