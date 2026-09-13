لا تزال أصداء الواقعة المؤسفة التي جمعت بين البرتغالي روبن نيفيش؛ لاعب وسط الهلال، وجمهور التعاون، مستمرة وسط رفض الجميع تقريبًا في الوسط الرياضي السعودي ما حدث، إلا أن كذلك هناك من يطالب بمعاقبة اللاعب على رد فعله!
أصداء واقعة جوتا في مباراة الهلال والتعاون | نجم الأهلي يستاء: انشروا الإسلام بأفضل طريقة.. وإعلامي يرد: عاقبوا روبن نيفيش فالمساس بالعقيدة مرفوض!
ما القصة؟
أمس السبت، حل الهلال ضيفًا على التعاون، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2026-27، في مباراة حسمها الضيوف لصالحهم بسداسية نظيفة.
لكن على هامش المباراة، هتف جمهور سكري القصيم باسم "ديوجو جوتا"؛ اللاعب البرتغالي السابق الذي رحل عن عالمنا في يوليو 2025 في حادث سيارة.
هذا الهتاف كان لاستفزاز روبن نيفيش، كونه كان صديقه المقرب، في محاولة لإخراجه من أجواء اللقاء بطريقة غير إنسانية.
تعليق روبن نيفيش
داخل الملعب، اكتفى نيفيش بالإشارة لجمهور التعاون في المدرجات بأن الله يرى ما يفعلونه، في ثبات انفعالي أشاد به الكثيرون.
وعقب اللقاء، قال النجم البرتغالي في تصريحات إعلامية سريعة: "أتمنى ألا يذهب هؤلاء للصلاة بعد ما فعلوه، لأن الله لن يقبل منهم".
كريستيانو رونالدو: امنعوهم من دخول الملاعب مرة أخرى
أما عن ردود الفعل حول واقعة نيفيش وجمهور التعاون، فالبداية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر..
صاروخ ماديرا كتب عبر حسابه على "إنستجرام": "يجب على الرابطة أن تتدخل وتعاقب هذا النوع من تصرفات المشجعين. هذا لم تعد كرة قدم، ويجب أن تكون هناك حدود. الأشخاص الذين يتصرفون بهذه الطريقة لا ينبغي أن يُسمح لهم بالدخول إلى أي الملاعب مرة أخرى".
صالح أبوالشامات: علينا تعريف العالم بديننا بأفضل صورة
وفي أول رد فعل من لاعب سعودي على الواقعة، تفاعل صالح أبوالشامات؛ جناح الأهلي، مع الواقعة، مطالبًا الجماهير بضرورة التحلي بقيم الدين الإسلامي، كون أنظار العالم أجمع تتركز على دوري روشن السعودي في ظل النهضة الكروية الكبيرة التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة.
وكتب أبوالشامات عبر حسابه بمنصة "إنستجرام": "بعيدًا عن الكورة، حبيت انبه عن شغلة كلنا شفناها اليوم، وكان واجب عليا لما أشوف شيء نفس كذا انشره وانبه الناس، وأقوم بدوري كمسلم وما في أحد كامل، لكن يا جماعة الخير ما حدث من بعض جماهير التعاون في مباراة الهلال، وهذا شيء ما يخص نادينا، لكن يخص ديننا العظيم؛ الدين الإسلامي، مهما كان التعصب ومهما كانت الشغلة ما نوصل إنه نشمت في أحد ميت ولا نخش في قذف ولا الأهل ولا الموت".
وتابع نجم الراقي: "نحن هنا في بلد إسلامي، الواجب علينا ننشر الصورة للعالم كله يعني إيش الدين الإسلامي، واحنا دين حب وتسامح واحترام، أتمنى نستفيد من الزخم الكبير الحاصل في دورينا بإنه ننقل صورة ديننا الإسلامي بأحسن شكل ونساهم في هذا الشيء، لعله يكون سبب في محبة الناس لنا والتعرف على ديننا".
social gfx
وليد الفراج: ربوا أبناءكم!
مقدم برنامج "روتانا سبورت مع وليد" أعرب عن استيائه من تصرف جمهور السكري، وإن كان وصف تصريحات البرتغالي أيضًا بأنها "لا تصح".
وقال الفراج عبر حلقة برنامجه بالأمس: "الهتاف أمام رونالدو باسم ميسي .. هذا شيء، هو نوع من أنواع الاستفزاز الذي قد يُتقبل، رغم رفضي له، لكنه موجود في العالم كله. لكن أن يهتف البعض باسم الراحل جوتا وهو صديق نيفيش بهدف استفزازه .. لا يفعل هذا أي عاقل، هذا تصرف غير لائق ولا علاقة له باستفزازات كرة القدم، هو لا يليق بمسلم ولا بمواطن سعودي ولا بابن ناس، كيف نجرح بني آدم من أجل كرة؟، اللعب على أحزان شخص من أجل كرة القدم أمر لا يليق نهائيًا!".
وأضاف: "يبدو أن الأهل لم ينتبهوا لأبنائهم هذه الفترة، على الأهالي تعليم الأبناء أن مثل تلك الأمور لا تدخل في إطار الرياضة .. علينا ألا نتلاعب بشعور الآخرين في ملاعب كرة القدم، لأن حتى الطقطقة لا بد أن يكون لها إطارًا إنسانيًا".
وبشأن تصريحات نجم الهلال، علق وليد الفراج: "لم نذع ما قاله نيفيش، لأنه لا يصح أن يقال، لم يكن جيدًا".
محمد العنزي: الهتاف كان وجعًا في قلوبنا
الإعلامي الرياضي النصراوي محمد العنزي تعاطف مع روبن نيفيش كذلك، مؤكدًا أن ما حدث من جمهور التعاون سقوطًا أخلاقيًا وإنسانيًا.
العنزي كتب نصًا عبر حسابه على منصة "إكس": "حين تتحول المدرجات.. من مساحة للمنافسة! إلى مساحة للضغط على الجرح شخص فقد صديقه، هنا لا تعود المسألة تشجيعًا ولا استفزازًا في حدود الرياضة، بل سقوطًا أخلاقيًا وإنسانيًا".
وأضاف: "جوتا كان وجعًا في قلب نيفيز، والهتاف كان وجعًا في قلوبنا!".
ناصر الجديع يسقط على رونالدو
أما الإعلامي الرياضي ناصر الجديع فاستغل الواقعة للإسقاط بطريقة غير مباشرة على البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، عندما يهتف الجمهور أمامه باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أحيانًا ما لجأ لإشارات غير أخلاقية للرد على الجمهور.
الجديع كتب مشيدًا بالثبات الانفعالي لنجم الهلال: "يحسب لنيفيز هذا الثبات الانفعالي، و كان موفقًا في رده المعبر والبليغ، وعلى الرغم من أن الاستفزاز كان مقززًا وغير أخلاقي لكنه لم يستسلم له، ولم يبادل المسيئين بالإساءة، ولم تصدر منه حركة لا أخلاقية أو إشارات (شوارعية) تحسب عليه ويؤذي بها الحضور و المشاهدين .. متربي يا روبن".
محمد أبو عراد: على نيفيش أن يتعامل باحترافية
على جانب آخر، هناك من لام روبن نيفيش على رد فعله وما قاله عقب المباراة بشأن صلاة من هتفوا باسم جوتا، وأحدهم الناقد الرياضي محمد أبو عراد..
عبر برنامج "وهج"، أوضح أبو عراد أن اللاعبين معرضون لمختلف المواقف بحكم اختلاف المشجعين من حولهم، مطالبًا بضرورة أن يكون رد الفعل احترافيًا.
وقال أبو عراد: "ما كان يجب أن يستفزه الجمهور بهذه الطريقة، لكن على الجانب الآخر، الاحتراف هو تقديم صورة جميلة عن اللاعب المحترف في رد فعله وتعامله ومثل هذه المواقف".
وواصل: "لماذا لا يظهر اللاعبون الاحتراف في رد فعلهم؟، دائمًا ردود الفعل سلبية. هذا مجال كرة قدم وبها مشجعين من مختلف الفئات سواء صغار سن أو عقليات مريضة أو عاقلين أو جهلاء، فلماذا يكون رد الفعل بطريقة مبالغ بها هكذا؟ كان يجب على نيفيش؛ اللاعب المحترف القادم من أوروبا، أن يضبط رد فعل دون تصعيد أو إعطاء الموضوع أكبر من حجمه".
محمد أبوهداية: يجب معاقبة روبن نيفيش فالمساس بالعقيدة مرفوض
فيما كان الإعلامي الرياضي محمد أبوهداية الأكثر نقدًا لرد فعل روبن نيفيش، مطالبًا لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة معاقبته.
ورفض أبوهداية بشكل قاطع تصريح روبن نيفيش عن الواقعة، معتبرًا إياه مساس بالعقيدة، ما يستوجب معاقبته من لجنة الانضباط.
أبوهداية فرد عدة منشورات عبر حسابه على منصة "إكس"، للمطالبة بمعاقبة البرتغالي، فعلق: "تصريح نيفيز كلاعب محترف معرّض كغيره من لاعبي العالم لكل أنواع الإنتقادات المنطقية وغير المنطقية والإساءات العنصرية وغيرها هو تصرف (غير مقبول) وخارج عن النص، ولجنة الإنضباط عليها أن توقف هذا الإنفلات لضبط ردود أفعال المحترفين الأجانب في دورينا وعدم المساس بالخطوط الحمراء مهما كانت الظروف والمعطيات".
وتابع: "إن كنت إعلاميًا ومهنيًا حقيقيًا عليك أن ترفض مافعله بعض جمهور التعاون .. وترفض تصريح نيفيز أيضاً ، وتطالب بمعاقبة الفعل وردّة الفعل. الأخلاق والقيم التي تهرفون بها ليست مقاسات يتم تفصيلها على كيفك وحسب هواك ومزاجك وربما نواياك. محاولات تشكيل رأي عام ضاغط ومؤثر ضد إستفزازات بعض جمهور التعاون (لا) يلغي تصريح نيفيز وخطورته. كلاهما وقعا في المحظور ، واللائحة تضمن حقوق كافة الأطراف".
الإعلامي الرياضي اختتم: "الإنسانية مطلب لكل الناس وعدم المساس بالعقيدة أيضاً شيء ضروري لكل مسلم. وكما نصت اللوائح والأنظمة فإن لجنة الانضباط والأخلاق أمام اختبار حقيقي وعليها أن تكون حازمة وصارمة في الفعل ورد الفعل، جميعها غير مقبول أبدًا لضبط المنافسة وعدم الانفلات".
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا