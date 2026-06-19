حقيقة الانقسام داخل معسكر البرتغال: سيل هجوم ضد جواو نيفيش بعد تصريحه عن رونالدو!

ورفض روبن دياش، ما وصفه بتوجيه الأسهم نحو لاعب واحد، بالحديث عن الانتقادات الموجهة إلى كريستيانو رونالدو، أكثر من الفريق ككل، مضيفًا "كريس يحظى باهتمام كبير، ولكننا جميعًا معنيون بالأمر في مثل هذه الظروف، والأهم من ذلك، لا يحدث أي شيء غير عادي، لطالما كان الوضع كذلك عندما كنت هنا، وأعتقد أنه سيستمر كذلك في المستقبل".

وحول انتقادات نجوم الكرة السابقين لرونالدو، قال دياش "وفق ما رأيته من اللاعبين، لم أرّ الكثير، ولم أشاهد شيئًا مما تقوله، واضح أن هناك الكثير من التكهنات، وعندما تصير النتائج غير إيجابية، من الطبيعي أن تتضاعف ثلاث مرات، ولكن هذا لا يقلل من ثقتنا أو فهمنا لما يمكننا تحقيقه.

كلما زادت صعوبة المنافسة، كان ذلك أفضل، لا يمكن الفوز بتلك المنافسة إلا إذا كان الفريق قادرًا على التحسن مباراة تلو الأخرى، لذلك، لا أتوقع سيناريوهات مثالية تجعل الناس يحتفلون بنجاحنا، يجب أن نبقى متواضعين".

ووصف دياش ما قيل بشأن انتقاد عدم التمرير لرونالدو، بأنه موضوع لا يهمهم، وهو تافه، مجرد ضجيج، وجزء من المنافسة.

وحول التركيز على انتقاد لاعب واحد، وهو رونالدو، وكونه مؤشرًا إيجابيًا أم سلبيًا، بشأن تخفيف الضغط على اللاعبين، قال دياش "لا أرى الأمر إيجابيًا أو سلبيًا، كلنا بمن فينا رونالدو، معتادون على التعامل مع ضغوط الإعلام من النادي والمنتخب الوطني، لم أنظر يومًا إلى الأمور الصعبة كجدار لا يمكننا تجاوزه، بل كحجر نتسلقه لنرتقي، وفرصة لنا لنصبح أفضل وأقوى".