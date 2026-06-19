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Cristiano Ronaldo Joao Neves Portugal Congo drGetty
محمود خالد

حقيقة الانقسام داخل معسكر البرتغال: سيل هجوم ضد جواو نيفيش بعد تصريحه عن رونالدو!

البرتغال
الكونغو الديمقراطية
كأس العالم
روبن دياش
كريستيانو رونالدو
جواو نيفيس

اتهامات لنجم باريس سان جيرمان بـ"التقليل" من رونالدو..

لم تكن مجرد كلمات، بل رسالة أوحت بوجود "انقسام" داخل معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، خاصة إن كان الحديث حول القائد كريستيانو رونالدو.

المنتخب البرتغالي لم يستهل مشواره في مونديال أمريكا الشمالية، على ما يُرام، بعد تعادله مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة (1-1)، ضمن المجموعة الحادية عشرة، حيث وقّع نجم باريس سان جيرمان، جواو نيفيش على هدف البحارة، في الدقيقة السادسة، بينما ردّ يوان ويسا على تعادل الفهود.

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    رسالة نيفيش تثير الجدل

    الجدل ما حدث بعد المباراة، وتحديدًا فيما قاله جواو نيفيش، بشأن أهمية زميله رونالدو، ليرد قائلًا "نعرف ما فعله كريستيانو من أجلنا، ولكنه الآن لا يختلف عنّا، إنه مجرد لاعب آخر للمساعدة، لا يختلف عن البقية".

    مطالبة صاحب الـ21 عامًا، بضرورة معاملة رونالدو مثل بقية أعضاء الفريق، فتحت بابًا للجدل، حول مدى وجود انقسام داخل المجموعة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى، التي يواجه فيها مزاعم بالتقليل من الأسطورة البرتغالية، بشأن ما صرّح به في إبريل الماضي، حينما اختار جواو فيليكس كأفضل لاعب في دوري روشن السعودي، كما اختار نفسه كأفضل لاعب في منتخب البرتغال.

    وخرجت العديد من التعليقات التي تهاجم جواو نيفيش، على تصريحه الجديد حول رونالدو، حيث قال أحد المتابعين: لو لم يكن كريستيانو موجودًا، ربما لم نكن لنسمع عن دولة تدعى البرتغال، لذلك احترم أسطورته، وادعمه، وستتغلب على كل شيء".

    ورد آخر "احترم قائد يا طفل"، واصفًا رونالدو بأنه هو من جعل المنتخب البرتغالي فريقًا ظهر من العدم.

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  • حقيقة التأثير على وحدة البرتغال

    وفي هذا السياق، وجه روبن دياش، نجم مانشستر سيتي، عددًا من الرسائل، للرد على مزاعم التأثير على وحدة المنتخب البرتغالي، على إثر الانتقادات الموجهة إلى رونالدو، ولمن لا يمررون له الكرة، معلقًا "بصراحة، لا أبالي على الإطلاق بكل التكهنات المحيطة بهذا الموضوع، لأنه بالنسبة لي ولنا جميعًا، ليس هناك مشكلة مطلقًا، جميعنا نسعى معًا لتحقيق حلم، وندرك وجود الصعوبات، وفي خضم هذه الصعوبات نرى معدننا الحقيقي.

    لذا، نعتبر هذا الأمر فرصة لصنع شيء إيجابي، لا يشغلني هذا، ولا أعره أي اهتمام عندما يثار، وهو يظهر لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الأخبار، أعتقد أنه لا أحد منا يهتم، لذا لا ينبغي أن يكون موضوعًا أتحدث عنه أصلًا".

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    انتقاد كريستيانو رونالدو

    ورفض روبن دياش، ما وصفه بتوجيه الأسهم نحو لاعب واحد، بالحديث عن الانتقادات الموجهة إلى كريستيانو رونالدو، أكثر من الفريق ككل، مضيفًا "كريس يحظى باهتمام كبير، ولكننا جميعًا معنيون بالأمر في مثل هذه الظروف، والأهم من ذلك، لا يحدث أي شيء غير عادي، لطالما كان الوضع كذلك عندما كنت هنا، وأعتقد أنه سيستمر كذلك في المستقبل".

    وحول انتقادات نجوم الكرة السابقين لرونالدو، قال دياش "وفق ما رأيته من اللاعبين، لم أرّ الكثير، ولم أشاهد شيئًا مما تقوله، واضح أن هناك الكثير من التكهنات، وعندما تصير النتائج غير إيجابية، من الطبيعي أن تتضاعف ثلاث مرات، ولكن هذا لا يقلل من ثقتنا أو فهمنا لما يمكننا تحقيقه.

    كلما زادت صعوبة المنافسة، كان ذلك أفضل، لا يمكن الفوز بتلك المنافسة إلا إذا كان الفريق قادرًا على التحسن مباراة تلو الأخرى، لذلك، لا أتوقع سيناريوهات مثالية تجعل الناس يحتفلون بنجاحنا، يجب أن نبقى متواضعين".

    ووصف دياش ما قيل بشأن انتقاد عدم التمرير لرونالدو، بأنه موضوع لا يهمهم، وهو تافه، مجرد ضجيج، وجزء من المنافسة.

    وحول التركيز على انتقاد لاعب واحد، وهو رونالدو، وكونه مؤشرًا إيجابيًا أم سلبيًا، بشأن تخفيف الضغط على اللاعبين، قال دياش "لا أرى الأمر إيجابيًا أو سلبيًا، كلنا بمن فينا رونالدو، معتادون على التعامل مع ضغوط الإعلام من النادي والمنتخب الوطني، لم أنظر يومًا إلى الأمور الصعبة كجدار لا يمكننا تجاوزه، بل كحجر نتسلقه لنرتقي، وفرصة لنا لنصبح أفضل وأقوى".

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    هنري يهاجم "أنانية" رونالدو

    ومع نهاية المباراة بالتعادل المحبط، لفريق دخل البطولة بعزم المنافسة على اللقب، دار النقاش مجددًا حول أداء كريستيانو رونالدو، فيما وجه تييري هنري تحليلًا لاذعًا للدون، رغم أنه حقق رقمًا قياسيًا، كأكبر لاعب ميداني يبدأ مباراة في تاريخ كأس العالم، بخلاف حراس المرمى، وهو في سن الـ41 عامًا و132 يوم.

    وفي حديثه عبر قناة "فوكس نيوز"، وجه هنري أصابع الاتهام إلى رونالدو بسبب الأخطاء التي ارتكبها قائد النصر في المباراة، معلقًا "هناك أمر مهم، الفريق هو الذي يحتاج إلى التسجيل وليس أنت".

    وأوضح هنري أن تحركات رونالدو في الثلث الأخير من الملعب أعاقت في الواقع، فرص البرتغال في اختراق دفاع الكونغو الصامد، لاسيما خلال تسلسل هجومي في الشوط الثاني، شارك فيها جواو كانسيلو وبرونو فيرنانديش، فيما وجه اتهامًا لصاحب الـ41 عامًا، بأنه أعطى الأولوية لرقمه القياسي التهديفي على حساب النجاح الجماعي للفريق.

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