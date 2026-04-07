على الرغم من التقارير التي تفيد بأن فليك والفريق توصلا إلى توافق على أنه يجب أن يبقى، كان كانسيلو حريصًا على عدم الالتزام علنًا بمستقبله حتى الآن. وتتأثر وضعية اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بتعقيدات عقده مع الهلال، وبينما يرغب برشلونة في الإبقاء عليه، تظل العوائق المالية عاملًا مهمًا في أي اتفاق دائم محتمل مع اللاعب الذي خاض 13 مباراة مع النادي منذ عودته على سبيل الإعارة.

"كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم. سأواصل العمل، وأنا أعرف ما أريده للموسم المقبل. أريد مساعدة برشلونة على الاستمرار في هذه البطولة والفوز بالدوري الإسباني. هذا هو الأمر الأهم. مستقبلي ليس مهمًا الآن"، قال كانسيلو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.

وأضاف موضحًا وضعه قائلًا: "هناك دائمًا خيارات. لدي عقد مع الهلال وأنا معار إلى برشلونة، لكن هناك دائمًا خيارات. يمكن لكرة القدم أن تتغير في لحظة".