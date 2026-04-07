جواو كانسيلو يرد على الحديث عن تمديد إقامته في برشلونة ويشرح الفارق بين هانسي فليك وتشافي
كانسيلو لا يكشف شيئًا عن مستقبله مع برشلونة
على الرغم من التقارير التي تفيد بأن فليك والفريق توصلا إلى توافق على أنه يجب أن يبقى، كان كانسيلو حريصًا على عدم الالتزام علنًا بمستقبله حتى الآن. وتتأثر وضعية اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بتعقيدات عقده مع الهلال، وبينما يرغب برشلونة في الإبقاء عليه، تظل العوائق المالية عاملًا مهمًا في أي اتفاق دائم محتمل مع اللاعب الذي خاض 13 مباراة مع النادي منذ عودته على سبيل الإعارة.
"كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم. سأواصل العمل، وأنا أعرف ما أريده للموسم المقبل. أريد مساعدة برشلونة على الاستمرار في هذه البطولة والفوز بالدوري الإسباني. هذا هو الأمر الأهم. مستقبلي ليس مهمًا الآن"، قال كانسيلو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.
وأضاف موضحًا وضعه قائلًا: "هناك دائمًا خيارات. لدي عقد مع الهلال وأنا معار إلى برشلونة، لكن هناك دائمًا خيارات. يمكن لكرة القدم أن تتغير في لحظة".
أسلوب فليك «الألماني» مقابل حقبة تشافي
بينما يستعد برشلونة لمباراة الذهاب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سلّط كانسيلو الضوء على التطور التكتيكي الذي يجري في ملعب سبوتيفاي كامب نو.
وأوضح المدافع، الذي انضم إلى النادي في البداية على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي عام 2023 خلال فترة تشافي مدربًا، كيف أن المدرب الحالي فليك أدخل نهجًا أكثر عدوانية في أسلوب لعب الفريق.
وقال كانسيلو: "الديناميكية مختلفة. مع الضغط العالي، نُخاطر، وأنا أتوافق مع تلك القيم. فليك أدخل الأسلوب الألماني في الضغط والانقضاض على أقرب لاعب للكرة. بهذا، يكون لديك تقريبًا دائمًا التحكم في المباراة، لكنك تُخاطر أكثر".
وعند سؤاله عن مقارنة هذا التحول، أضاف: "أنا ممتن جدًا لتشافي، لقد ساعدني كثيرًا. هانسي مختلف، ليس أفضل ولا أسوأ. هانسي لديه خبرة أكبر، لكنني أعتقد أن تشافي سيكون مدربًا جيدًا جدًا أيضًا".
التعامل مع ضغط أتلتيكو مدريد
يدخل برشلونة المواجهة الأوروبية بزخمٍ بعد فوزه المحلي على فريق دييغو سيميوني، لكن كانسيلو لا يساوره أي وهم بشأن صعوبة المهمة. وقد شدد على أهمية تحقيق نتيجة قوية على أرضه قبل مباراة الإياب في ملعب ميتروبوليتانو، وهو ملعب سيئ الصيت بأجوائه العدائية.
"نتوقع من أتلتيكو الشيء نفسه كما في السنوات الأخيرة. إنهم فريق عدواني يضم لاعبين موهوبين. علينا السيطرة عليهم، كما فعلنا في المباراة الأخيرة، والسعي لتحقيق الفوز"، أوضح الظهير. "السيناريو المثالي هو أن نحقق نتيجة وتضعنا في موقف جيد في المواجهة، لكن علينا أن نكون مستعدين لأي شيء".
تطورات بشأن مستقبل كانسيلو
خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، تطرق فليك إلى مستقبل الظهير البرتغالي قائلاً: "لن أتحدث عن المستقبل الآن. إنه يقوم بعمل رائع في الوقت الحالي. لقد كان يلعب مع منتخب بلاده وكانت لديه رحلة طويلة للعودة إلى المنزل".
وأضاف: "يوم السبت، قدم جواو كل ما لديه؛ كان بإمكانك رؤية مستواه، وأنهى المباراة منهكًا. لديه عقلية احترافية للغاية وتقنية متميزة. إنه يساعدنا كثيرًا الآن، وأنا أقدّر ذلك".