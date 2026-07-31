صورة بدون تعليق .. رد قاطع على عقوبة الهلال ضد كانسيلو بعد تصرفه المثير للجدل!

وكان الهلال قد تعاقد رسميًا مع جواو كانسيلو "32 عامًا"، في صيف 2024، قادمًا من مانشستر سيتي، بعد فترة إعارة في صفوف برشلونة.

وكان كانسيلو عنصرًا أساسيًا في الهلال، حيث شارك معه في 45 مباراة "رسمية"، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع 14 تمريرة حاسمة، فيما قررت إدارة الزعيم، استبعاده من القائمة المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورغم أن استبعاد كانسيلو كان بداعي إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وحاجته للغياب لمدة شهرين، إلا أن الظهير البرتغالي أعرب عن غضبه الكبير من استبعاده "محليًا"، من خلال توجيه عدة رسائل عبر حسابه على منصة (إنستجرام).

ومع قدوم فترة الميركاتو الشتوي، كان كانسيلو محل اهتمام من نادي إنتر، وكذلك برشلونة الذي أبدى استعدادًا لاستعارة البرتغالي، ليسمح له الهلال بالرحيل إلى قلعة البلوجرانا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

هذه الإعارة التي أدخلت كانسيلو التاريخ، بعدما شارك في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني، بموسم 2025-2026، ليصبح أول لاعب يجمع بين ألقاب أربع دوريات كبرى، ما بين الإنجليزي والإيطالي والألماني، فيما أثار الظهير البرتغالي جدلًا واسعًا، بعد تداول حديث له، اتهم فيه إدارة الهلال، بأنها لم تلتزم بكلمتها معه، حيث تعهدت بإعادته إلى القائمة المحلية، وهو الأمر الذي لم يحدث.