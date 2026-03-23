Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Joao Cancelo GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

جواو كانسيلو وبرشلونة: صفقة تحت رحمة سعود عبدالحميد و"أرامكو".. وانتظروا "اتهامات نصراوية" جديدة ضد الهلال

صفقة لن تكون سهلة أبدًا..

بين صخب مدرجات "سبوتيفاي كامب نو"، وهدوء المفاوضات خلف الأبواب المُغلقة في العاصمة السعودية الرياض؛ تبدو قصة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو مع العملاق الكتالوني برشلونة، أبعد من مجرد إعارة عابرة.

برشلونة تعاقد مع كانسيلو، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"، قادمًا من عملاق الرياض الهلال؛ ولمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة، أي حتى 30 يونيو القادم.

ولا يبحث "البلوجرانا" في صيف عام 2026، على تجديد استعارة الظهير البرتغالي فحسب؛ بل يُخطط لعملية تحرير كاملة للاعب، من نادي الهلال.

واشترطت الإدارة البرشلونية برئاسة جوان لابورتا، حسب ما كشفت عنه صحيفة "سبورت" الإسبانية، فسخ كانسيلو عقده مع الزعيم الهلالي؛ لتحويل الإعارة إلى عقد دائم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

ونحن سنحاول من ناحيتنا أن نستعرض خلال السطور القادم، العوائق التي تواجه برشلونة في صفقة كانسيلو؛ بالإضافة إلى الاتهامات المُنتظرة ضد الهلال، حال الاستغناء عن اللاعب "مجانًا"..

  • Joao Cancelo Barcelona 2025-26Getty Images

    الهلال لن يكرر نفس الخطأ مع جواو كانسيلو يا برشلونة!

    في البداية.. يجب التأكيد على أن نادي الهلال، يُعاني بشدة في مركز الظهير الأيمن؛ وذلك منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، للأسباب التالية:

    * أولًا: إصابة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، في بداية الموسم الرياضي الحالي؛ مع رفع اسمه من القائمة المحلية.

    * ثانيًا: إعارة كانسيلو إلى العملاق الكتالوني برشلونة، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"؛ ثم الفشل في تعويضه بأي اسم آخر.

    * ثالثًا: إصابة الظهير الأيمن الوحيد في قائمة الزعيم الهلالي، خلال الفترة الحالية؛ وهو الشاب حمد اليامي.

    هُنا.. بات من المُستبعد أن تكرر إدارة الهلال نفس الخطأ، في الميركاتو الصيفي القادم؛ وذلك ببيع عقد كانسيلو أو "فسخه بالتراضي"، دون تعويضه بلاعب آخر.

    أي أنه سيكون على العملاق الكتالوني برشلونة، انتظار تعاقد الهلال مع ظهير أيمن جديد؛ قبل الضغط للحصول على خدمات كانسيلو بشكلٍ نهائي، في الميركاتو الصيفي القادم.

    • إعلان
  • Joao Cancelo Barcelona GFXGetty/GOAL

    برشلونة تحت رحمة سعود وأرامكو في صفقة جواو كانسيلو

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنبدأ حديثنا الآن؛ بخصوص الأسماء التي يرغب نادي الهلال في ضمها بدلًا من الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سعود عبدالحميد.

    * ثانيًا: محمد أبو الشامات.

    ويواجه الهلال صعوبة كبيرة للغاية، في التعاقد مع سعود أو أبو الشامات، منذ الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"؛ وذلك لتعويض كانسيلو، في مركز الظهير الأيمن.

    سعود يلعب في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، "معارًا" من نادي العاصمة الإيطالية روما إلى لانس الفرنسي؛ حيث أثبت نفسه بقوة في الفترة الأخيرة، بعد معاناة في بداية مسيرته الاحترافية.

    وأعلن سعود صراحة، رغبته في استمرار تجربته الاحترافية في الملاعب الأوروبية، وتحديدًا مع فريق لانس الأول لكرة القدم؛ وهو ما يؤكد صعوبة عودته إلى الهلال، الذي لعب معه سابقًا - من يناير 2022 إلى صيف 2024 -.

    أما أبو الشامات فهو يرتبط بعقدٍ مع نادي القادسية السعودي، حتى 30 يونيو 2029؛ أي لمدة 3 مواسم قادمة، بخلاف العام الرياضي الحالي.

    وشركة "أرامكو" المالكة للقادسية، تُعد من الأغنى في العالم؛ لذلك هي ليست في حاجة إلى بيع أي لاعب بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب أنها لديها خطة طموحة لإيصال فارس الشرقية لمنصات التتويج.

    وبالتالي.. فإن تحويل العملاق الكتالوني برشلونة، استعارة كانسيلو إلى عقد دائم في صيف عام 2026؛ متوقف أساسًا على قرار سعود وموقف "أرامكو"، أو نجاح الهلال في جلب أي ظهير أيمن آخر.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كذبة إنزاجي تخدم برشلونة في صفقة جواو كانسيلو.. ولكن!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نستطيع القول إن هُناك سبب مهم قد يدفع نادي الهلال للتخلي عن البرتغالي جواو كانسيلو فورًا، إذا عثر على ظهير أيمن جديد.

    هذا السبب هو علاقة كانسيلو السيئة مع الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني الحالي لفريق الهلال الأول لكرة القدم.

    كانسيلو اتهم إنزاجي، في تصريحات مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فور الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة "معارًا" من الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"؛ بالكذب عليه.

    وقال الظهير البرتغالي في تصريحاته: "إنزاجي وعدني ببعض الأشياء؛ ولكنه غيّر حديثه معي بعد ذلك".

    ولذلك.. بات من الصعب جدًا أن يعمل الثنائي معًا، في صفوف الزعيم الهلالي؛ حيث إذا استمر إنزاجي في منصبه الموسم القادم، فإن الاستغناء عن كانسيلو سيكون أمرًا إلزاميًا.

    إلا أن المشكلة التي قد تواجه نادي برشلونة، لتحويل استعارة كانسيلو إلى عقد دائم؛ هي إذا رحل إنزاجي عن الهلال بنهاية الموسم الحالي، وتم التعاقد مع مدرب يتمسك ببقاء الظهير البرتغالي.

  • Al-Nassr v Al-Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    اتهامات نصراوية جديدة منتظرة ضد الهلال بسبب جواو كانسيلو

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن موافقة نادي الهلال على الاستغناء عن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، من خلال فسخ العقد بـ"التراضي" - مثلما يُريد العملاق الكتالوني برشلونة -؛ سيفتح أبوابًا من الاتهامات ضد الزعيم ومجلس إدارته، من جديد.

    نعم.. الغريم التاريخي نادي النصر، يقود "حملة اتهامات شرسة" ضد الهلال؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اتهام الهلال بأنه أكثر نادٍ هدرًا للأموال؛ من خلال شراء الأجانب بمبالغ ضخمة، ثم فسخ عقودهم.

    * ثانيًا: اتهام الهلال بالحصول على مجاملات خاصة؛ من خلال عدم تعرضه للمسألة بشأن إهدار المال، ومكافأته بدعم مالي إضافي.

    واستشهد النصراويون بكثير من الصفقات الأجنبية؛ التي تعاقد معها الهلال بمبالغ طائلة قبل الاستغناء عنها بـ"فسخ العقد"، وهو ما سجّل خسائر مالية طائلة.

    وعلى رأس تلك الصفقات التي تم الاستشهاد بها؛ البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور الذي انضم إلى الهلال صيف 2023، قبل الانتقال إلى سانتوس البرازيلي "مجانًا" في يناير 2025.

    وكلفت صفقة نيمار، عند تعاقد الهلال معه صيف 2023، حوالي 90 مليون يورو تقريبًا؛ ولذلك.. فإن استغناء النادي عن كانسيلو "مجانًا" - إذا حدث -، سيقابله حملة اتهامات عنيفة أيضًا.

    وكان الزعيم الهلالي قد تعاقد مع كانسيلو صيف عام 2024، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ مقابل 25 مليون يورو.