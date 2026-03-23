جواو كانسيلو وبرشلونة: صفقة تحت رحمة سعود عبدالحميد و"أرامكو".. وانتظروا "اتهامات نصراوية" جديدة ضد الهلال

بين صخب مدرجات "سبوتيفاي كامب نو"، وهدوء المفاوضات خلف الأبواب المُغلقة في العاصمة السعودية الرياض؛ تبدو قصة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو مع العملاق الكتالوني برشلونة، أبعد من مجرد إعارة عابرة.

برشلونة تعاقد مع كانسيلو، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"، قادمًا من عملاق الرياض الهلال؛ ولمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة، أي حتى 30 يونيو القادم.

ولا يبحث "البلوجرانا" في صيف عام 2026، على تجديد استعارة الظهير البرتغالي فحسب؛ بل يُخطط لعملية تحرير كاملة للاعب، من نادي الهلال.

واشترطت الإدارة البرشلونية برئاسة جوان لابورتا، حسب ما كشفت عنه صحيفة "سبورت" الإسبانية، فسخ كانسيلو عقده مع الزعيم الهلالي؛ لتحويل الإعارة إلى عقد دائم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

ونحن سنحاول من ناحيتنا أن نستعرض خلال السطور القادم، العوائق التي تواجه برشلونة في صفقة كانسيلو؛ بالإضافة إلى الاتهامات المُنتظرة ضد الهلال، حال الاستغناء عن اللاعب "مجانًا"..