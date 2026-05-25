"جواو وُلِد لأسلوب برشلونة واخبروه ألا يتردد"!.. رسالة مثيرة من كانسيلو تحمل معاني كثيرة للهلال

لم ينتهِ الأمر هُنا.. الرسالة التي نشرها الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، تحدثت عن رغبة اللاعب في أن يكون "مرجعًا"، داخل العملاق الكتالوني برشلونة.
وذكرت الرسالة: "جواو في البرسا، لن يكون مجرد لاعب آخر؛ بل بطلًا رئيسيًا، مرجعًا ومصدرًا للإلهام.. المدينة، النادي والجماهير مستعدون لاستقباله كما يستحق".
ويقصد كانسيلو هُنا على الأغلب، فارق المعاملة التي حظي بها بين برشلونة ونادي الهلال؛ خاصة أنه اتهم الزعيم في وقتٍ سابق بـ"الكذب عليه"، في مسألة إعادة تسجيله بقائمة الفريق المحلية خلال الميركاتو الشتوي الماضي - بعد الشفاء من الإصابة -.
واُختتِمت الرسالة بكلمات حاسمة؛ وهي: "اخبروه ألا يتردد.. بعض الطرق لا تحتاج إلى التفكير مرتين؛ اللحظة هي الآن، برشلونة ينتظره".Instagram