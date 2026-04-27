محمود خالد

كاتب التاريخ سيضع اسمه فوق رونالدو وإبراهيموفيتش .. كانسيلو يغازل إنجازًا تاريخيًا سيجعله على عرش أوروبا!

أساطير الكرة لم يحققوا هذا الإنجاز المرتقب..

خطوات قليلة ويصنع التاريخ.. ذلك الحال البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الذي صار حلم التتويج بالدوري الإسباني، يداعبه مع العملاق الكتالوني، ليحقق إنجازًا فريدًا في عالم اللعبة.

مع استبعاده من القائمة المحلية للهلال، بات جواو كانسيلو يرغب في العودة إلى ناديه الكتالوني، ليوافق النادي السعودي على إعارته حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي "2025-2026".

أداؤه أثار الجدل بين مديح ونقد، كما استعان به المدير الفني الألماني هانزي فليك، في عدة مراكز، بين الظهيرين الأيمن والأيسر، ولاعب وسط أيمن.

واليوم، حيث يبدو برشلونة قريبًا للغاية من معانقة لقب الليجا، أصبح جواو كانسيلو على موعد مع تحقيق إنجاز كبير، ما لم يحدث سيناريو إعجازي، ينقل الكأس إلى العاصمة المدريدية.

  FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    كانسيلو على عرش الدوريات الكبرى

    ويمكن القول إن جواو كانسيلو، إذا فاز بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، فإنه سيحقق إنجازًا فريدًا، بالتتويج بأربع بطولات مختلفة في الدوريات الخمس الكبرى.

    * الدوري الإيطالي مع يوفنتوس: 2018-19.

    * الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي: 3 مرات "2020-21، 2021-22، 2022-23".

    * الدوري الألماني مع بايرن ميونخ: 2022-23.

    * الدوري الإسباني مع برشلونة: 2025-26.

    وتكمن المفارقة في إن كانسيلو حقق لقبي دوري مختلفين في موسم واحد، عندما خرج معارًا من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ.

  WCHP GFX Portugal Sweden Ronaldo Ibrahimovic

    رقم لم يتحقق مع رونالدو وإبراهيموفيتش

    هناك الكثير من اللاعبين "الرحالة" الذين فازوا بدوريات مختلفة بين الخمسة الكبار "الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي، الإسباني، الألماني"، ومنهم من حصد ألقاب الدوري في بلاد أوروبية أخرى، إلا أن أحدًا لم يصل إلى إنجاز تحقيق 4 دوريات مختلفة من أصل الخمسة المتربعون على عرش القارة العجوز.

    إذا ما كان الحديث عن نموذج مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، فإنه حقق لقب الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا فقط، وكذلك نجم الكرة الإنجليزية السابق، ديفيد بيكهام، الذي فاز بدوريات إنجلترا وإسبانيا وفرنسا، وقس على ذلك، أرتورو فيدال وكينجسلي كومان وتييري هنري وكلود ماكيليلي.

    هناك لاعبون أيضًا عانقوا ألقاب الدوريات الكبرى، مع دوريات أخرى في أوروبا، مثل زلاتان إبراهيموفيتش، الذي فاز بالدوري الإيطالي مع إنتر وميلان، والإسباني مع برشلونة، والفرنسي، مع باريس سان جيرمان، وكذلك الدوري الهولندي مع أياكس.

    النماذج هنا كثيرة أيضًا، ما بين آريين روبن ومارك فان بوميل وويسلي شنايدز ودانيلو وماكسويل.

    الجدير بالذكر بأن كانسيلو، بخلاف ألقابه في الدوريات الخمس الكبرى، سبق وأن حقق لقب الدوري البرتغالي أيضًا مع بنفيكا، في موسم 2013-2014.

  • مفارقة طريفة

    وتكمن المفارقة الطريفة التي تتعلق بإنجاز جواو كانسيلو "المرتقب"، تكمن في كونه حقق بطولات دوري خلال فترة إعارة، ما يجعل حالته فريدة تستحق الدراسة.

    مسيرة كانسيلو شهدت الكثير من الإعارات، ما بين خروجه من بنفيكا إلى فالنسيا، ثم بيع نهائي مقابل 15 مليون يورو، ومن هناك تمت إعارته مجددًا إلى إنتر، ثم اشتراه يوفنتوس نهائيًا في 2018، مقابل 40 مليون.

    ورحل كانسيلو بعد موسم واحد، إلى مانشستر سيتي نهائيًا مقابل 65 مليون يورو، وكان عنصرًا أساسيًا في كتيبة بيب جوارديولا، قبل أن يدخل في أزمة حادة معه، ليخرج معارًا مرتين، إلى بايرن ميونخ، حيث توج معه بلقب البوندسليجا، ثم برشلونة، ولم يتوج معه.

    ومع انتقاله إلى الهلال ببيع نهائي، مقابل 25 مليون يورو، في صيف 2024، تمت إعارته مجددًا إلى برشلونة، ليصبح قريبًا من تحقيق حلمه الغائب مع العملاق الكتالوني، بلقب الليجا الإسبانية.

  • وضع برشلونة ومصير كانسيلو

    ومع تبقي 5 جولات على نهاية موسم 2025-2026، فإن برشلونة يتربع في قمة الدوري الإسباني، برصيد 85 نقطة، مبتعدًا بفارق 11 نقطة كاملة عن ريال مدريد "الوصيف"،

    هذا الأمر يعني أن ريال مدريد بحاجة إلى معجزة من أجل انتزاع اللقب من برشلونة، خاصة وأن كتيبة هانزي فليك، قد تحسم اللقب رسميًا في الجولة المُقبلة، إذا ما حققت الفوز وتعثر الريال.

    أما عن مصير كانسيلو، فإن التقارير تشير إلى أن برشلونة يرغب في الاحتفاظ باللاعب، وفق رغبة المدير الفني هانزي فليك والمدير الرياضي ديكو، إلا أن ما يعوق الأمر هو المقابل المادي، حيث يرفض الهلال فكرة السماح بإعارة البرتغالي أو رحيله مجانًا، مطالبًا بالحصول على 15 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع عقده، ما يجعل الاحتمال الأقرب هو عودته إلى السعودية، ما لم يحدث تطور مفاجئ في خطة العملاق الكتالوني.

