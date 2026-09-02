جواو كانسيلو لـ"المعاناة قصة أخرى".. انقلب على الهلال فوجد شبحًا صغيرًا يهدد مكانته في برشلونة!

"الآن.. أنا في المكان الذي حلمتُ به دائمًا"؛ هذه كانت الكلمات الأولى للظهير البرتغالي جواو كانسيلو، بعد انضمامه نهائيًا إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

كانسيلو البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى برشلونة في صيف العام الحالي؛ بعد "فسخ عقده" مع عملاق الرياض الهلال، بشكلٍ رسمي.

وأساسًا.. الظهير البرتغالي لعب "معارًا" من الهلال إلى برشلونة، في الفترة من يناير إلى يونيو 2026؛ قبل أن يدخل في صدامات مع مجلس إدارة الزعيم، لتركه نهائيًا إلى العملاق الكتالوني.

وبعدما تحقق هدفه؛ ها هو كانسيلو يرتدي قميص فريق برشلونة الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2029، ولكن يبدو أن لـ"المعاناة" قصة أخرى.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ "الشبح" الذي يُهدد مكانة جواو كانسيلو في برشلونة، بعد الانضمام إليه نهائيًا من الزعيم الهلالي..