FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports
محمود خالد

بعد أزمة يامال وإنقاذ مشجع برشلونة .. تطورات إصابة كانسيلو وموقفه من مباراة خيتافي!

جماهير برشلونة تعيش ليلة عصيبة..

يبدو أن جماهير نادي برشلونة، ستتنفس الصعداء ولو قليلًا، بعد ليلة عصيبة عاشوها في الساعات الماضية، رغم الانتصار على سيلتا فيجو، بهدف دون مقابل.

صافرة الشوط الأول أطلقت على هدف أحرزه لامين يامال من علامة الجزاء، قبل إصابته وخروجه في الدقيقة 45+9، ليحل محلّه روني بردغجي، كما سبقه جواو كانسيلو الذي غادر مصابًا أيضًا، ليشارك بالدي بدلًا منه في الدقيقة 23.

إصابة كانسيلو ويامال، جاءت في وقت حرج، بالتزامن مع مساعي برشلونة لتأمين صدارته، من أجل تحقيق لقب الدوري الإسباني، للموسم الثاني على التوالي، حيث يتربع في صدارة الليجا، برصيد 82 نقطة، مبتعدًا بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد "الوصيف".

    حقيقة إصابة كانسيلو أمام سيلتا فيجو

    وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تطورات إصابة جواو كانسيلو، والتي تنفست معها جماهير برشلونة الصعداء، بعدما قرر هانزي فليك، استبداله كإجراء احترازي في مباراة سيلتا فيجو.

    الظهير البرتغالي سقط على أرض الملعب في الدقيقة 20، واحتاج إلى مساعدة طبية، حيث تدخل الطبيب برونا الذي فحص ركبته اليمنى، بعدما شكا منها اللاعب، ليشير إلى ضرورة استبداله، فيما نزل أليخادرو بالدي دون إحماء.

    إصابة كانسيلو لا تدعو للذعر؛ فالبرتغالي كان يشكو من الجزء العلوي في ركبته اليمنى، وكان يعرج في البداية عندما حاول الوقوف، ولكنه عندما شرح الموقف لهانزي فليك، بعد المغادرة، شوهد وهو يسير بشكل طبيعي.

    الأمر مجرد كدمة بسيطة، لن تمنعه من خوض مباراة خيتافي، في الكوليسيوم، يوم السبت المُقبل.

    غياب لامين يامال

    يأتي ذلك في ظل الخبر الصادم الذي تلقاه عشاق البلوجرانا، بإصابة قوية تعرض لها لامين يامال، جناح الفريق، والذي خضع لفحوصات طبية، اليوم "الخميس"، كشفت عن تأكد غيابه حتى نهاية الموسم، بعد إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية (ذات الرأسين)، فيما يتوقع أن يكون جاهزًا لكأس العالم، بحسب ما أعلن عنه الحساب الرسمي للنادي الكتالوني.

    وفي هذا السياق قال الطبيب المتخصص بيدرو لويس ريبول لإذاعة "كادينا سير":"هذا النوع من الإصابات معدل الانتكاس فيه يصل إلى 30%، لذلك يجب التعامل معه بحذر فيما يخص موعد عودة اللاعب".

    وأضاف:"مدة التعافي تعتمد على مكان الإصابة، عندما تكون في باطن العضلة فالتوقعات تكون إيجابية، وأما لو كانت في ملتقى العضلة بالوتر أو الوتر نفسه، تصبح الأمور أكثر خطورة وتحتاج لمدة تصل إلى 6 أسابيع".

    ما يتبقى أمام برشلونة

    مع إصابة لامين يامال، واستمرار غياب رافينيا، بات برشلونة مفتقدًا لاثنين من أقوى عناصره، في ظل المواجهات المتبقية نحو نهاية الموسم 2025-2026.

    برشلونة الذي حقق لقب كأس السوبر الإسباني "2026"، في يناير الماضي، بات قريبًا من تحقيق الثنائية، حيث يواصل التربع في صدارة الدوري الإسباني، مع تبقي ست جولات على نهاية الموسم، حيث يبعد عن منافسه الأزلي، ريال مدريد، بفارق تسع نقاط.

    برشلونة سيخوض مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في العاشر من مايو المُقبل، في قمة الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني، وهذا يعني أن احتمالات التتويج لا تزال قائمة بين القطبين، رغم تفوق البلوجرانا وأفضلية حظوظه في حصد اللقب.

    ومن المقرر أن يخوض برشلونة، مواجهاته الست - على الترتيب - حتى ختام صراع اللقب، أمام فرق خيتافي "25 إبريل"، أوساسونا "2 مايو"، ريال مدريد "10 مايو"، ألافيس "13 مايو"، ريال بيتيس "17 مايو"، فالنسيا "24 مايو".

  • إنقاذ من كارثة

    وبالإضافة إلى إصابة يامال وكانسيلو، فإن ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، كان سيشهد كارثة إنسانية، حيث تعرض أحد مشجعيه لـ"سكتة قلبية"، خلال مباراة سيلتا فيجو.

    ورغم ذلك، إلا أن الطاقم الطبي نجح في إنقاذ حياته، لتنجو الجماهير من كارثة جديدة في تلك الليلة العصيبة.

    موسم نادي برشلونة في 2025-2026

    العملاق الكتالوني برشلونة عانى من "مشاعر متناقضة"، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 82 نقطة؛ وبفارق 9 نقاط عن نادي ريال مدريد، صاحب "المركز الثاني".

    كما توّج العملاق الكتالوني بلقب كأس السوبر، مطلع العام الحالي "2026"؛ بعد فوزه على أتلتيك بيلباو في نصف النهائي، ثم ريال مدريد في المشهد الختامي.

    أما الصدمة البرشلونية؛ جاءت عندما ودع الفريق مسابقتي كأس ملك إسبانيا من "المربع الذهبي" ودوري أبطال أوروبا من "ربع النهائي"، على يد نفس الفرق أتلتيكو مدريد.

