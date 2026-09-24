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Cristiano Ronaldo Joao Felix NassrGetty
محمود خالد

"ربما كنت سأترشح في تلك الحالة": جواو فيليكس يدعم يامال للكرة الذهبية .. ويدافع عن دوري روشن!

الكرة الذهبية
جواو فيليكس
النصر
البرتغال
لامين يامال
برشلونة
دوري روشن السعودي
كأس العالم

فيليكس يشيد بالدوري السعودي ويعلق على غيابه عن الكرة الذهبية..

كشف النجم البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب النصر، عن رأيه بشأن قائمة الثلاثين في جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، وشعوره إزاء عدم تواجده بين المرشحين، فضلًا عن اختياره للاعب الذي يستحق "البالون دور".

فيليكس قدم موسمًا استثنائيًا مع النصر، وقاده للقب دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026"، ليتوج لاعب تشيلسي وبرشلونة السابق، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة، خلال موسمه الأول في المملكة.

وفي حديثه عبر صحيفة "آس"، أشاد فيليكس بدوري روشن السعودي، كما أبدى ردّ فعله بشأن معرفة المرشحين للكرة الذهبية.

  • فيليكس: ربما كنت سأترشح في هذه الحالة.

    وقال فيليكس، إنه لا يعرف من يُقرر من يدخل القائمة ومن لا يدخلها، ولم يكن يعلم متى تصدر القائمة، من الأساس، فيما أكد أنه لم يكن قلقًا بشأن هذا الأمر، وكان هادئًا تمامًا.

    وأوضح جواو أن الدوري السعودي لا يزال يعاني من التقليل بشأنه قليلًا، ورغم أنه ليس في مصاف الدوريات الخمسة الكبرى، ولكنه دوري جيد، مضيفًا أنه قدم موسمًا جيدًا، ولكنه مرتاح بشأن ذلك.

    وأضاف صاحب الـ26 عامًا، "ربما لو ذهبنا بعيدًا (كمنتخب البرتغال) في كأس العالم، لكنت مرشحًا في القائمة، ولكني لا أعرف".

    يذكر أن قائمة الثلاثين مرشحًا للكرة الذهبية، تشهد تواجد نجم القادسية، المكسيكي خوليان كينيونيس، بعد تألقه اللافت في مونديال 2026.

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  • Lamine YamalGetty

    جواو يختار مرشحه للكرة الذهبية

    وحول اللاعب الذي يفضّله للفوز بالكرة الذهبية، قال فيليكس "لطالما كنت مؤمنًا بأن الجائزة يجب أن تذهب إلى اللاعب الذي تشاهده فتقول: إنه نجم ويستحق أن يخلّد اسمه في تاريخ كرة القدم.

    وإذا كان هناك من يجعلني أشاهد التلفاز وأبقى ثابتًا أمام الشاشة عندما أشاهده يلعب، فهو لامين (يامال)، صحيح أن كيليان مبابي وهاري كين قدما موسمًا رائعًا، ولكن لامين هو كرة القدم بذاتها.

    علاوة على ذلك، فقد فاز يامال بكأس العالم، وفي أعوام المونديال، يكون الفوز باللقب أمرًا مهمًا للغاية من أجل المنافسة على جائزة الكرة الذهبية".

  • ماذا فعل فيليكس في موسم 2026؟

    وكان جواو فيليكس، قد فاجأ الأوساط العالمية، بخطوة الانتقال إلى النصر، رغم أنباء عودته المرتقبة إلى بنفيكا، حيث صنع في موسمه الأول، ما جلب إليه التعليقات، بأنه تفوق بقميص "فارس نجد"، على مسيرته مع الأندية الأوروبية.

    وتمكن فيليكس من تسجيل 26 هدفًا و19 تمريرة حاسمة في 47 مباراة مع النصر، في جميع المسابقات، خلال الموسم الماضي، كما نال كرة الهاتريك ثلاث مرات في دوري روشن السعودي، ولعب دور البطولة في قيادة رفاق كريستيانو رونالدو، للتتويج باللقب، بعد غياب 7 سنوات، فضلًا عن التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، بمساهمته في ثمانية أهداف خلال البطولة.

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    وبخلاف ذلك، فقد كان انتقاله لمزاملة رونالدو، خطوة نحو عودة الاعتماد عليه في منتخب البرتغال، بعد غيابه عن الأدوار النهائية في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2025، حيث بقي على مقاعد البدلاء، حينما توج "البحارة" باللقب.

    ورغم تألقه مع النصر، إلا أن أرقامه التهديفية لم تكن مشابهة في المنتخب البرتغالي، حيث اكتفى تسجيل هدفين ضد أرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026، وهدفًا أمام الولايات المتحدة في مباراة ودية، فيما لم يتمكن من تحقيق أي مساهمة، خلال مشاركته في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث لعب ضد أوزبكستان وكولومبيا في دور المجموعات، فضلًا عن خوض لقاء ثمن النهائي ضد إسبانيا، والذي شهد خروج البرتغال من البطولة.

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  • فيليكس يردّ على التشكيك في الدوري السعودي

    وجاءت رسالة جواو فيليكس التي تحمل عبارات الإشادة بالدوري السعودي، في ظل الجدل الكبير الذي أثاره عقب مباراة النصر والاتحاد، حينما تناقلت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو منسوب للاعب، بالتهديد بـ"فضح" الدوري، على الرغم من خروج رسائل للدفاع عن البرتغالي بأنه لم يذكر كلمة الفضح نصًا.