"ربما كنت سأترشح في تلك الحالة": جواو فيليكس يدعم يامال للكرة الذهبية .. ويدافع عن دوري روشن!

كشف النجم البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب النصر، عن رأيه بشأن قائمة الثلاثين في جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، وشعوره إزاء عدم تواجده بين المرشحين، فضلًا عن اختياره للاعب الذي يستحق "البالون دور".

فيليكس قدم موسمًا استثنائيًا مع النصر، وقاده للقب دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026"، ليتوج لاعب تشيلسي وبرشلونة السابق، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة، خلال موسمه الأول في المملكة.

وفي حديثه عبر صحيفة "آس"، أشاد فيليكس بدوري روشن السعودي، كما أبدى ردّ فعله بشأن معرفة المرشحين للكرة الذهبية.