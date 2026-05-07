أحمد فرهود

مرحبًا بكم في دوري جواو فيليكس: النصر ينجو من "انزلاقة جيرارد" المدمرة ضد الشباب.. وقُبلة علي البليهي لم تفد الهلال بشيء

3 نقاط قد تساوي اللقب في النهاية..

عندما تكتب الدراما فصولها، لابد أن يأتينا ديربي الرياض الناري بين ناديي النصر والشباب؛ ليكون هو "الماستر سين"، في موسم استثنائي بالملاعب السعودية.

نعم.. النصر فاز (4-2) على مستضيفه الشباب، مساء اليوم الخميس، في ديربي اتسم بـ"الكر والفر" حتى النهاية؛ ليحصد ثلاث نقاط غالية للغاية، في صراع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وأحرز الفريق النصراوي هدفين مبكرين، في الديربي المقدم من الجولة 33 بمسابقة دوري روشن السعودي؛ بواسطة النجم البرتغالي المتألق جواو فيليكس، في الدقيقتين 3 و10.

وعاد النصر وسجل هدفين أخريين، في وقت متأخر من المباراة؛ وذلك عن طريق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وفيليكس، في الدقيقتين 75 و90+8 تواليًا.

أما ثنائية الشباب الذي قدّم ديربي رائع؛ فسجلهما كل من الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو والمدافع المخضرم علي البليهي، في الدقيقتين 30 و80.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة 82 من 32 مباراة؛ حيث يبتعد بفارق 5 نقاط في "الصدارة" عن نادي الهلال "الوصيف"، الذي لعب لقاءً أقل.

ومن ناحيته.. الشباب تجمد عند النقطة 32، في "المركز الثالث عشر" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، مجموعة من النقاط المهمة التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز النصر الصعب على الشباب، في الديربي..

    النصر ينجو من "انزلاقة جيرارد" ضد الشباب

    من منا لا يتذكر "الانزلاقة الشهيرة" للنجم الإنجليزي ستيفن جيرارد؛ وذلك في مواجهة نادي ليفربول ضد نظيره تشيلسي، في الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي 2013-2014.

    وقتها.. كان ليفربول متصدرًا للدوري الإنجليزي، وقريبًا جدًا من تحقيق اللقب الغائب منذ سنوات؛ حتى جاءت مباراة تشيلسي، التي لن ينساها جيرارد أبدًا.

    وحاول جيرارد أن يستلم الكرة، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ وذلك عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي (0-0)، آنذاك.

    إلا أن الكرة مرت من تحت قدم النجم الإنجليزي - الذي انزلق أيضًا -؛ ليقطعها لاعب تشيلسي ديمبا با الذي انفرد بمرمى ليفربول، مسجلًا الهدف الأول.

    المهم.. المباراة انتهت بفوز تشيلسي (2-0)؛ ليخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في النهاية.

    وقد يتساءل البعض قائلًا: "ما علاقة ذلك بمباراة عملاق الرياض النصر ضد مستضيفه نادي الشباب في دوري روشن السعودي للمحترفين؟!".

    الإجابة ستكون؛ انظروا إلى ما فعله متوسط ميدان النصر عبدالله الخيبري، في الدقيقة 30 من عمر الديربي.

    الخيبري استلم الكرة ووضعها تحت قدمه، قبل أن ينزلق بشكلٍ غريب للغاية؛ ليقطعها البلجيكي يانيك كاراسكو الذي انفرد بمرمى النصر، مسجلًا هدفًا.

    لكن.. من حُسن حظ النصر أنه كان متقدمًا بهدفين وقتها؛ لينجو بالفوز (4-2) في النهاية، على عكس ما حدث مع ليفربول.

    ولو لم يسجل الفريق النصراوي هدفين، في أول 10 دقائق تحديدًا؛ كان من الممكن أن تكلفه هذه "الانزلاقة"، لقب دوري روشن السعودي للمحترفين حقًا.

    كاراسكو يحرج حمدالله.. وقُبلة البليهي لا تفيد الهلال

    في اليومين الماضيين.. أجمعت التقارير الصحفية السعودية على إشعال المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، أزمة جديدة في نادي الشباب؛ وذلك مع زميله البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    وبسبب هذه الأزمة؛ غاب حمدالله عن ديربي الرياض بين الشباب ونادي النصر، في المباراة المقدمة من الجولة 33 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ومع هذا الغياب.. قام كاراسكو بإحراج حمدالله بـ"شكل غير مباشر"، خلال مواجهة الفريق النصراوي؛ على النحو التالي:

    * أولًا: لعب كـ"مهاجم وهمي" في عديد الدقائق؛ وأدى الدور بأفضل طريقة ممكنة.

    * ثانيًا: مساهمات دفاعية عديدة؛ مع الضغط على حامل الكرة في النصر.

    * ثالثًا: تفاهم كبير للغاية مع زملائه؛ على عكس ما كُنا نشاهده في فترات سابقة.

    نعم.. الشباب خسر ضد النصر؛ ولكنه قدّم واحدة من أفضل مبارياته، باستثناء أول 10 دقائق في الديربي.

    وكان كاراسكو نجم فريقه الأول؛ حيث ظهر متحررًا نفسيًا، في غياب عبدالرزاق حمدالله عن الشباب.

    وبعيدًا عن كاراسكو؛ لا يجب أن نمر على الشباب دون التطرق إلى لقطة قلب الدفاع المخضرم علي البليهي، المعار من نادي الهلال إلى الليث.

    البليهي سجل هدف الشباب الثاني، ليقلص النتيجة وقتها إلى (2-3)؛ ليخرج "واقي الكاحل" - الذي به صورته بقميص الهلال -، ويقوم بتقبيلها.

    وأرد البليهي التعبير عن وفائه إلى الهلال، من خلال هذه اللقطة؛ إلا أنه لم يستطع تقديم خدمة للزعيم في النهاية، بعرقلة النصر بالتعادل أو الخسارة.

    سر أداء النصر "السيئ" في الفترة الأخيرة!

    الآن.. دعونا نتحدث عن سوء عملاق الرياض النصر ضد نادي الشباب؛ وذلك رغم الفوز (4-2)، في الديربي المقدم من الجولة 33 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    في الحقيقة.. أداء النصر السيئ ضد الشباب؛ هو استكمال لما ظهر عليه الفريق في الخسارة (1-3) أمام نادي القادسية، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي.

    وربما هذا الأداء السيئ في هذه المرحلة من الموسم، يعود إلى مجموعة من الأسباب؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الضغط النفسي الذي يعيشه اللاعبين؛ مع اقتراب وقت الحصاد في الموسم الحالي.

    * ثانيًا: التغييرات التي يقوم بها المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس في "التشكيل الأساسي"؛ لإراحة بعض اللاعبين وتجنُب إيقافهم بعد تراكم البطاقات.

    * ثالثًا: التفكير المبكر في ديربي الرياض الكبير ضد الهلال؛ ما شتت ذهن جيسوس ونجوم الفريق النصراوي.

    ورغم كل سوء الهلال في الموسم الحالي، مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ إلا أنه إذا تابع أداء النصر ضد القادسية والشباب، فإنه بإمكانه أن يضع خطة الفوز في الديربي القادم.

    وأساسًا.. الهلال يحتاج الفوز في جميع مبارياته المتبقية في الدوري، بما فيها الديربي ضد النصر يوم 12 مايو؛ من أجل التتويج باللقب رسميًا، بغض النظر عن نتائج العالمي.

    مرحبًا بكم في "دوري جواو فيليكس" يا النصر

    أخيرًا.. يجب القول إنه إذا كُتِب لنادي النصر، أن يتوج بلقب 2025-2026؛ فإنه سيكون "دوري النجم البرتغالي جواو فيليكس"، وليس مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو.

    الجميع يركز مع رونالدو، ويتخيل صورته وهو يرفع اللقب؛ لكن الحقيقة أن فيليكس يقدّم كل شيء منذ بداية الموسم الحالي، سواء تسجيل أو صناعة أو أداء فني.

    فيليكس سجل 3 أهداف من رباعية النصر ضد الشباب، في الديربي المقدم من الجولة 33؛ ليقود الفريق للحصول على 3 نقاط غالية للغاية، تقربه خطوة جديدة نحو اللقب الحلم.

    - أرقام جواو فيليكس مع النصر:

    * مباريات: 44.

    * دقائق: 3.511.

    * مساهمات تهديفية: 44.

    * أهداف مسجلة: 26.

    * تمريرات حاسمة. 18.

    ومن بين هذه الأرقام؛ سجل النجم البرتغالي 20 هدفًا وصنع 13 آخرين، أي 33 مساهمة خلال 31 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي.

    وبعيدًا عن لغة الأرقام؛ أعطى فيليكس حلولًا تكتيكية وفردية كثيرة للفريق النصراوي، قد تكون كلمة السر للقب الدوري في النهاية.