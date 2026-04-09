بصورة مهينة حملت عدة تفسيرات .. جواو فيليكس يثير الجدل بعد أزمة الأهلي والفيحاء وإقحام النصر بها

التقى الأهلي أمس الأربعاء، بالفيحاء، في لقاء مقدم من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي 2025-2026، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

المباراة شهدت اعتراضات واسعة من الأهلي، بداعي عدم احتساب ضربتين جزائيتين لصالحه، رغم وجود لمسات يد، إلا أنه مع رجوع الحكم محمد السماعيل لتقنية الفيديو كان يشير في كل مرة لعدم وجود أخطاء.

لكن لم يتوقف الأمر عند حد الاعتراضات داخل المستطيل الأخضر، بل تلت المباراة عدة تصريحات من لاعبيه؛ على رأسهم الإنجليزي إيفان توني، الذي شكك في نزاهة المسابقة ووصفها بالموجهة، قائلًا: "الحكم ذهنه في مكان آخر، هو يعرف من نُلاحق"، في تصريح اعتبره البعض إسقاطًا على النصر فقط.