جواو بيدرو يعزو الفضل الكامل إلى ليام روزينيور في تحسن مستواه مع تشيلسي بعد مقارنته بهاري كين وإرلينغ هالاند
ثورة تكتيكية في ستامفورد بريدج
أدى وصول روزينيور كخلف لإنزو ماريسكا إلى تحول ملحوظ في أداء جواو. في حين أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كان بالفعل شخصية رئيسية، إلا أن كفاءته ارتفعت بشكل كبير في ظل النظام الجديد، حيث سجل 11 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة. وقد رفع هذا الارتفاع إجمالي أهدافه في الموسم إلى 18 هدفًا، بما في ذلك ثلاثية رائعة ضد أستون فيلا وهدف حاسم في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ريكسهام. وتدعم طبيعته السريرية نسبة تحويل التسديدات إلى أهداف تبلغ 24.6٪، وهو رقم يتجاوز بشكل مفاجئ هالاند (22.4٪) ولكنه لا يتفوق عليه سوى كين (31.3٪) هذا الموسم.
إبقاء البرازيلي في حالة تأهب
يعتقد جواو أن السبب الرئيسي وراء تحسنه الملحوظ هو التغذية الراجعة المستمرة والاهتمام الشخصي الذي يوليه له روزينيور. وفي حديثه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، أوضح المهاجم أن اجتماعاتهما المتكررة في المكتب حالت دون وقوعه في فخ الرضا عن الذات. وكشف بيدرو: "عندما وصل المدرب الجديد، أخبرني أنه يعرفني بالفعل ويريد مساعدتي على التطور. هذا شيء أحب سماعه من مدرب، لأنه بدون هذه التغذية الراجعة، من السهل الوقوع في فخ الرضا عن الذات. أنا لاعب يسعى دائماً إلى التحسن والوصول إلى أعلى مستوى ممكن. أعتقد أيضاً أن مستواي يعود إلى حد كبير إلى تلك المحادثات، وإلى إظهاره رغبته الصادقة في مساعدتي على التحسن. عندما تشعر بدعم مدربك، فإنك تضغط على نفسك بشكل طبيعي أكثر".
الدخول في فئة النخبة
روزينيور كان صريحًا بشأن إمكانات مهاجمه العالمية، ووضعه في نفس فئة أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز. مع الاعتراف بأن جواو لا يزال لديه مجال للتطور، أكد مدرب تشيلسي أنه لن يستبدله بأي لاعب آخر في الوقت الحالي عندما سُئل عن مقارنته بهاالاند وكين وكيليان مبابي. "جواو في تلك الفئة الآن. خلال الشهرين اللذين قضيتهما هنا، أظهر باستمرار أنه مهاجم عالمي المستوى"، قال روزينيور في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا. "أنا أتحدث عن لاعبي فريقي؛ ومن غير اللائق مقارنتهم بإرلينغ. لا أعرف إرلينغ جيدًا، لكن من الخارج يبدو مهاجمًا رائعًا من الطراز العالمي. لن أستبدل جواو بأي لاعب آخر في الوقت الحالي – فهو يظهر كل الصفات والميزات التي أريد أن أراها".
السعي وراء المجد والاعتراف العالمي
الطريق أمام جواو يتضمن الحفاظ على هذا المستوى المتميز من الأداء مع اقتراب تشيلسي من الأشهر الأخيرة الحاسمة من الموسم. مع اقتراب مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان وربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ستختبر قدرته على تقديم أداء جيد في اللحظات الحاسمة أمام أقوى دفاعات الدوري. بالإضافة إلى مهامه مع النادي، قد يكون جواو المهاجم الأول للبرازيل في كأس العالم القادمة، مما يمثل انتقاله إلى النجومية العالمية.
