وأجبر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، على إجراء أول تغيير في قائمته، بعدما أكدت تقارير أن بيدرو لن يكون متاحًا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة؛ إثر الإصابة التي أبعدته عن رحلة المنتخب الوطني إلى أوقيانوسيا وآسيا، والتي تُعد انتكاسة محبطة للاعب، الذي كان يسعى لفرض نفسه كخيار أساسي بقيادة المدرب الإيطالي بعدما غاب عن قائمة كأس العالم السابقة.

وأكّد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الخبر عبر موقعه الرسمي، مؤكدًا أنه تقرر استدعاء لاعب فلومينينسي مارتينيلي يوم الأربعاء، من قبل المدرب كارلو أنشيلوتي لصفوف المنتخب البرازيلي لخوض المباراتين الوديتين أمام أستراليا والهند، في فترة الفيفا المقبلة هذه. وسيحل اللاعب محل مهاجم تشيلسي جواو بيدرو المصاب.