جواو بيدرو بنفس مستوى هاري كين؟! مدرب تشيلسي ليام روزينيور يضع المهاجم المتألق في نفس "فئة" مهاجم إنجلترا وإرلينغ هالاند وكيليان مبابي
ثلاثية البرازيلي تثير مقارنات مع نجوم كبار
يبدو أن بحث البلوز عن ميزة هجومية قد انتهى بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في فيلا بارك. رفع ثلاثيته في الفوز 4-1 رصيده هذا الموسم إلى 17 هدفًا في جميع المسابقات، منها 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
والأهم من ذلك أن جميع أهداف المهاجم في الدوري جاءت من اللعب المفتوح. هذه النسبة الإحصائية النقية جعلته في مصاف أفضل المهاجمين في أوروبا، مما زود تشيلسي بالرقم تسعة المتخصص الذي كان يفتقر إليه منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
روزنير يشيد بالسمات العالمية المستوى
عندما سُئل عما إذا كان مهاجمه على قدم المساواة مع نجوم العصر الحديث مثل إرلينغ هالاند وهاري كين وكيليان مبابي، قال روزينيور في مؤتمر صحفي: "جواو ينتمي إلى تلك الفئة الآن. خلال الشهرين اللذين قضيتهما هنا، أظهر باستمرار أنه مهاجم من الطراز العالمي.
"أنا أتحدث عن لاعبي فريقي؛ ومن غير اللائق مقارنتهم بإرلينغ [هاالاند]. لا أعرف إرلينغ جيدًا، لكن من الخارج يبدو مهاجمًا رائعًا من الطراز العالمي. لن أستبدل جواو بأي لاعب آخر في الوقت الحالي - فهو يظهر كل الصفات والميزات التي أريد أن أراها.
"الشيء الرائع بالنسبة لجواو هو عمره - لا يزال بإمكانه التحسن، وقد لاحظت بالفعل عدة مجالات يمكنه أن يتحسن فيها. لكن المستوى الذي يلعب به الآن هو مستوى عالمي، ومهمتي ومهمة النادي ومهمته هي الحفاظ عليه في هذا المستوى".
مطاردة عمالقة تسجيل الأهداف
تدعم البيانات الموقف الجريء للمدير الفني. مع معدل تحويل التسديدات إلى أهداف بنسبة 24.6٪، يعتبر البرازيلي حاليًا أكثر كفاءة من هالاند (22.5٪) ومبابي (20.7٪). فقط هالاند وكين سجلا أهدافًا أكثر من ركلات الجزاء في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم.
في حين أن لاعب تشيلسي لا يزال متخلفًا عن كين في الاستقرار على المدى الطويل - سجل قائد إنجلترا 92 هدفًا منذ بداية الموسم الماضي مقارنة بـ 33 هدفًا للبرازيلي - إلا أن إنتاجه الإبداعي يقترب منه. مع إجمالي تسع تمريرات حاسمة هذا الموسم، تطور أيضًا ليصبح تهديدًا متعدد الاستخدامات، قادرًا ليس فقط على تسجيل الأهداف ولكن أيضًا على خلق الفرص لزملائه.
التركيز يتحول إلى المجد في الكأس
توجه تشيلسي الآن انتباهه إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يواجه وريكسهام يوم السبت. وسيكون الفريق متفائلاً بعد فوزه السهل على أستون فيلا، حيث سرق بيدرو الأضواء بتسجيله ثلاثية. بعد ذلك، سيستعد الفريق لمباراة صعبة ضد باريس سان جيرمان في ملعب بارك دي برانس في مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.
