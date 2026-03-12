على الرغم من نجاحه في غرب لندن، يعتقد زميل بيدرو السابق أنه مستعد لتحقيق إنجازات أكبر. كينان ديفيس، الذي لعب إلى جانب المهاجم خلال فترة وجودهما في واتفورد، أشار في حديثه إلى talkSPORT إلى أن الانتقال إلى أرسنال، الغريم اللدود لتشيلسي، ليس مستبعدًا.

في حين سجل فيكتور جيوكيريس، الذي انضم إلى الفريق في الصيف، 15 هدفًا في جميع المسابقات مع فريق أرتاتا، لا تزال هناك مخاوف بشأن مساهمته الإجمالية في بناء اللعب. وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن أرسنال قد يبحث عن مهاجم أكثر اكتمالاً في الصيف.