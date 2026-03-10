AFP/Josep Lago
جوان لابورتا يوجه اتهامات جديدة مذهلة إلى ريال مدريد وسط التحقيق في قضية نيغيرا في برشلونة
تحريف رواية نيغريرا
يتهم المدعي العام الإسباني حالياً نادي برشلونة بالفساد الرياضي لأنه دفع لشركات مرتبطة بنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام (CTA) التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، خوسيه ماريا إنريكيز نيغيرا، ما بين 7 و8 ملايين يورو على مدى 17 عاماً. وقد دافع لابورتا، الذي يتنافس على إعادة انتخابه ضد فيكتور فونت، بقوة عن النادي الكتالوني العملاق. ويصر على أن المال كان مخصصًا فقط للحصول على مشورة فنية مشروعة، وأن الضغط القانوني المكثف هو جزء من خطة منسقة من مدريد لتقويض النادي.
اثنان وسبعون عامًا من النفوذ المزعوم
في حديثه إلى Cadena Cope، حوّل لابورتا التركيز إلى منافسي برشلونة الأقوياء، مشككًا في نزاهة السلطات الكروية من خلال تسليط الضوء على العلاقات التاريخية بين مدريد ولجنة الحكام. "ألا تعتقد أنه من المخجل أن اللجنة كانت تدار من قبل أعضاء ريال مدريد لمدة 72 عامًا؟" سأل لابورتا. "جميع الأعضاء. أليس هذا مخجلًا؟ كان ذلك نصيحة من الحكام، وليس فسادًا رياضيًا. لكنك لا تسألهم أبدًا أسئلة عن ذلك؛ توقف عن التلاعب بي".
"ما فعله برشلونة كان قانونيًا"
كما سأل الناس لابورتا عن أحد شعاراته، "ضد كل شيء وضد الجميع". وأثار مجددًا علاقة مدريد بالاتحاد الأوروبي.
"ضد كل الصعاب وضد الجميع هو تعبير يوضح ما كان يحدث لنا في برشلونة لسنوات"، تابع لابورتا. "كان النادي خاضعًا للسيطرة والقهر. كان تحت التدخل؛ سُمح لهم بالقيام بأشياء معينة بهدف الوصول إلى هذه النقطة. لم تخضع العقود الباهظة لأي رقابة اقتصادية.
"كنا نواجه حملة تشويه منسقة من مدريد بشأن قضية نيغيرا. ما فعله برشلونة كان قانونيًا، وتم بشكل جيد للغاية. في ذلك الوقت، كانوا يدفعون لشركة - لقد صادفناها بالفعل - كانت تنتج تقارير تحكيمية لتحليل أداء الحكام. أنا متأكد من أن ريال مدريد فعل الشيء نفسه. الآن ريال مدريد لديه ميغيا دافيلا، زوجة رئيس لجنة الحكام.
"ألا يبدو ذلك مخزياً بالنسبة لك؟ يبدو الأمر طبيعياً تماماً بالنسبة لك. ربما لم يكونوا بحاجة إلى توظيف خبراء تحكيم لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالفعل، بل وبشكل أفضل. ألم تدرك ذلك في مدريد أم ماذا؟ هل ما يفعله برشلونة مخزٍ؟ ألم يكن ما فعله ريال مدريد مخزياً؟"
نادي تحت الحصار
الأولوية المباشرة للابورتا هي ضمان الفوز في الانتخابات الرئاسية الحاسمة يوم الأحد ضد فونت. أياً كان من سيتولى زمام الأمور، فسيواجه مهمة ضخمة تتمثل في إدارة التحقيق الجاري الذي يجريه المدعي العام بشأن مدفوعات نيغيرا، مع العمل في الوقت نفسه على استقرار الوضع المالي الهش للنادي. على صعيد الملعب، يستعد برشلونة لمواجهة نيوكاسل يونايتد في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر أن تقام في ملعب سانت جيمس بارك يوم الثلاثاء.
