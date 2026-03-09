Getty/GOAL
ترجمه
جوان لابورتا يقول إن تشافي "لم يستطع الموازنة بين أسرته وعمله" في رد رئيس برشلونة على الادعاءات بأنه منع عودة ليونيل ميسي
لابورتا يرد على مزاعم تشافي
في مقابلة مع صحيفة لا فانغارديا الإسبانية، كشف المدير الفني السابق لبرشلونة تشافي هيرنانديز أن ليونيل ميسي كان على وشك العودة إلى النادي في عام 2023 قبل أن يتم حظر هذه الخطوة في النهاية.
وقال تشافي إن المفاوضات مع النجم الأرجنتيني بدأت بعد فترة وجيزة من فوز ميسي بكأس العالم في قطر، مشيرًا إلى أن اللاعب أعرب عن رغبته الواضحة في العودة إلى كامب نو. ووفقًا للمدرب السابق، كان برشلونة قد حصل بالفعل على موافقة الدوري الإسباني بشأن لوائح اللعب المالي النظيف.
ومع ذلك، ادعى تشافي أن رئيس النادي جوان لابورتا قرر إيقاف الانتقال خوفًا من التداعيات السياسية والمؤسسية التي قد تثيرها عودة ميسي داخل النادي.
- AFP
الحقيقة وراء قصة ميسي
اختار لابورتا الرد خلال المناظرة الرئاسية مع المرشح المنافس فيكتور فونت، حيث سرعان ما تحولت المناظرة إلى فشل النادي في إعادة ميسي في عام 2023. بينما اتهم فونت الإدارة الحالية بـ "قطع العلاقات مع أفضل لاعب في التاريخ"، أصر لابورتا على أن القرار يعود بالكامل إلى النجم الأرجنتيني وليس إلى أي تدخل من مجلس الإدارة. وأكد أن عرضًا ملموسًا للعقد قد طُرح على الطاولة، لكنه رُفض في النهاية من قبل معسكر ميسي لأسباب شخصية.
ورداً على تشافي، قال لابورتا: "لقد استرخى ولم يستطع الموازنة بين حياته العائلية والمهنية. قال إن فريقنا لن يكون قادراً على المنافسة في أوروبا. كان دائماً غير راضٍ عن التشكيلة التي كان يمتلكها. وفيما يتعلق بميسي، أرسلت في عام 2023 العقد إلى خورخي ميسي، الذي كان مهذبًا للغاية. وفي مايو، أخبرني أن ذلك لن يحدث لأنه سيكون تحت ضغط كبير هنا وأنه يفضل الذهاب إلى ميامي. وأخبرته أنني أحترم ذلك".
كما تناول رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس الموقف واعترض على رواية تشافي للأحداث، قائلاً إن الدوري الإسباني لم يوافق على إبرام مثل هذه الصفقة.
اشتباكات حول ديكو وهيكل النادي
تصاعد التوتر بين لابورتا وفونت عندما انتقل النقاش إلى التوجه الرياضي للنادي ودور ديكو. دافع لابورتا عن مديره الرياضي، واصفاً إياه بأنه أحد أفضل المديرين في التاريخ إلى جانب تيكي بيغيريستاين، بينما حذر من أن التغييرات التي اقترحها فونت ستزعزع استقرار المدير الفني الحالي للفريق الأول هانسي فليك. لكن فونت رفض فكرة أن فليك مرتبط بالإدارة الحالية، وأصر على أن الألماني هو محترف يخدم النادي، وليس رئيسًا معينًا.
"ما الذي ستغيره يا ديكو؟ أين هي البنية الفوقية التي تتحدث عنها إذا كنت ستستمر مع مدربي جميع الأقسام؟ المشروع الرياضي في خطر معك. إذا أصبحت رئيسًا، فسوف تطرد ديكو؛ وفليك لا يشعر بالراحة بدون ديكو".
- Getty Images
فليك: الحقيقة تبقى معي
رفض المدرب الرئيسي فليك بشدة الإجابة على أسئلة وسائل الإعلام بشأن محادثاته الخاصة مع سلفه تشافي. على الرغم من التكهنات المكثفة حول اعتذار مزعوم، رفض المدرب السابق لبايرن ميونيخ الكشف عن التفاصيل، قائلاً: "أنا أعرف الحقيقة وسأحتفظ بها لنفسي".
قارن فليك قدسية علاقته المهنية مع تشافي بحياته العائلية، وأصر على أن تظل لقاءاتهما سرية. أوضح فليك: "نحن زملاء ولدينا علاقة جيدة. لكنها مسألة خاصة - مثل محادثة مع زوجتي. لا أعلق عليها لأنني أعرف ما حدث".
إعلان