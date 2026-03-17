جوان لابورتا يعلن خبراً مهماً بشأن مستقبل هانسي فليك في برشلونة بعد إعادة انتخابه رئيساً للنادي

بعد فوزه في انتخابات إعادة الانتخاب، أعطى لابورتا الأولوية لمسألة عقد فليك لضمان استمرار سير المشروع الرياضي على المسار الصحيح. وقد نجح فليك في تحفيز فريق كان يعاني في السابق من عدم الاستقرار، وقاده إلى تحقيق ثلاثية محلية قوية من الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس الملك في موسمه الأول. وفي حين أن عقده الحالي ساري المفعول حتى يونيو 2027، فإن إدارة النادي مصممة على مكافأة مساهماته الفورية بشروط أفضل، حيث يسعى برشلونة مرة أخرى إلى الفوز بأكبر الألقاب في المرحلة الحاسمة من موسم 2025-2026.