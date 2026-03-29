جوان لابورتا يعترف بأنه «فعل ما كان عليه فعله» بشأن رحيل ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن برشلونة «كان بحاجة إلى بناء فريق جديد»

دافع لابورتا مرة أخرى عن قراره بالاستغناء عن أعظم لاعب في تاريخ برشلونة. ورغم أن رحيله قوبل بالدموع والإحباط من قِبل الجماهير، إلا أن لابورتا يؤكد أن الواقع المالي والرياضي للنادي لم يترك له خيارًا سوى الشروع في عملية إعادة بناء شاملة.

في حوار صريح مع صحيفة "إل بايس"، أوضح لابورتا أن المنطق وراء هذا الانفصال كان متجذرًا في التخطيط طويل الأمد. "فعلت ما كان عليّ فعله. كان ليو يقترب من نهاية مسيرته وكان علينا بناء فريق جديد. هل كنت أرغب في بناء الفريق الجديد بمساعدة ليو؟ نعم. حاولنا، لكن الأمر لم يكتب لنا"، اعترف.