AFP/Josep Lago
جوان لابورتا يرد على تشافي بعد انتقاده اللاذع لمهارات أسطورة برشلونة الإدارية ويقول إن هانسي فليك "يفوز بالمباريات بنفس اللاعبين"
حرب كلامية مريرة تندلع في كامب نو
التوتر بين مجلس إدارة برشلونة وقائد خط الوسط السابق للفريق مستمر منذ رحيل تشافي المثير للجدل. لكن الوضع وصل إلى ذروته بعد ظهور تشافي مؤخرًا في وسائل الإعلام، حيث أشار بأصابع الاتهام إلى إدارة النادي لعدم الوفاء بوعودها والمشاكل النظامية خلال فترة توليه منصبه. بدلاً من ترك هذه الاتهامات دون رد، استغل لابورتا منصة مناظرة انتخابية رئاسية رفيعة المستوى للدفاع بشدة عن قراراته التنفيذية. حريصًا على تبرير الإقالة المثيرة للجدل لأحد رموز النادي المحبوبين، رسم الرئيس تباينًا حادًا وصريحًا بين نهاية فترة خافي الراكدة والطاقة المتجددة التي تحيط حاليًا بالفريق تحت قيادة مدربه الألماني.
- Getty Images
"مفاجأة وجرح" لابورتا يرد على تشافي
اعترف الرئيس بأنه "تفاجأ وتألم" من هذه التعليقات، خاصة فيما يتعلق بالإدارة الداخلية للنادي. "تفاجأت وتألمت. عندما أرى هذه التصريحات من تشافي، أفكر في فليك. من الصعب أن تكون رئيسًا لبرشلونة وعليك اتخاذ قرارات صعبة. فعلت ما كان عليّ فعله"، قال لابورتا خلال النقاش، وفقًا لموندو ديبورتيفو. "مع تشافي، رأيت أننا سنخسر، ومع فليك، أرى أننا سنفوز. أتفهم أنه يشعر بالإهانة. بينما كان تشافي يخسر، فليك يفوز بالمباريات بنفس اللاعبين".
عودة ميسي الفاشلة إلى وطنه وخلافات حول انتقاله
أحد النقاط المركزية للخلاف بين الطرفين هو فشل عودة ليونيل ميسي إلى كامب نو في عام 2023. وقد ادعى تشافي أن لابورتا رفض العرض عمدًا على الرغم من حصوله على موافقة الدوري الإسباني على الصفقة. لكن لابورتا يصر على أن القرار كان ماليًا واستند إلى مخاوف اللاعب نفسه بشأن الضغط الذي قد يتعرض له عند عودته إلى موطنه الروحي، وليس إلى شن حرب على الأيقونة الأرجنتينية.
وأوضح لابورتا: "بالنسبة لميسي، عندما لم نتمكن من تجديد عقده لأسباب مالية، أخبرني في عام 2023 أن ميسي يريد العودة. أرسلت العقد إلى خورخي ميسي، الذي جاء لاحقًا إلى منزلي وأخبرني أن الضغط عليه سيكون كبيرًا هنا". وهذا يتعارض مع تأكيد تشافي أن الصفقة كانت قد تمت فعليًا من الناحية الرياضية قبل أن "يلقي الرئيس بكل شيء" في اللحظة الأخيرة.
امتد التوتر بين الاثنين إلى سوق الانتقالات، حيث كشف تشافي عن إحباطه من عدم تحقيق أهدافه مثل مارتن زوبيمندي، الذي يلمع الآن تحت إشراف ميكيل أرتيتا مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال. وصرح المدرب السابق أن محاولاته للتعاقد مع لاعب الوسط أُحبطت من قبل مجلس الإدارة، الذي أشار إلى قيود مالية. ورد لابورتا على ذلك بالقول إن تشافي فقد الثقة في الفريق الذي كان لديه بالفعل، وأصبح شديد الانتقاد لقدرة المجموعة على منافسة غريمه ريال مدريد.
"يشرح تشافي في المقابلة أسباب طرده. أصبح متكبرًا ولم يستطع الموازنة بين حياته المهنية والشخصية. قال إن برشلونة لن يكون قادرًا على منافسة ريال مدريد. طلب تغيير اللاعبين، وأخبرته أنه لا يمكنه الاستمرار. كان تشافي غير راضٍ عن الفريق والحكام. قال إن الفريق غير قادر على المنافسة. كان هذا موضوعًا متكررًا"، أضاف الرئيس خلال رده.
- Getty Images
تشافي متهم بالتصرف كبيدق سياسي
كما انتهز لابورتا الفرصة للدفاع عن مستشاره المقرب، أليخاندرو إيشيفاريا، بعد أن أشار تشافي إلى أن النادي "يدار عمليًا" من قبل المساعد. وادعى الرئيس السابق أن تشافي يتعرض للتلاعب من قبل شخصيات تعارض الإدارة الحالية بشكل نشط، موجهًا أصابع الاتهام مباشرة إلى منافسه السياسي والرئاسي فيكتور فونت. "يؤلمني أنه سمح لنفسه بأن يتم استغلاله وأنه هاجم أليخاندرو إيشيفاريا لإيذائي. دافع إتشيفاريا ويوستي عن ولاية تشافي حتى النهاية. وراء تشافي، هناك شخص يستغله، وهو فيكتور فونت. إنه يحاول إثارة البلبلة"، صرح لابورتا بحزم.
واختتم رئيس برشلونة دفاعه بالقول إن أفعاله كانت دائماً من أجل مصلحة المؤسسة، حتى لو كان ذلك يعني قطع العلاقات مع أساطير النادي. "هذه هي أصعب ثلاثة قرارات اتخذتها في حياتي. ميسي و[رونالد] كومان وتشافي. لقد اتخذت هذه القرارات من أجل مصلحة برشلونة. كان اثنان منهم لاعبين في فريقي، وهذه قرارات لا بد من اتخاذها. إنهم أساطير برشلونة. لا يمكن إدارة برشلونة بالكمبيوتر، فالأمر يتعلق بالشعور. برشلونة فوق اللاعبين والرؤساء"، ختم قائلاً.
