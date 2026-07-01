هل يعي جوان لابورتا ما يقوله: الصيف سيضيع على لاعب واحد.. ولا تنتظروا "موسمًا كبيرًا" يا جماهير برشلونة!

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب التطرق إلى كلمات جوان لابورتا، رئيس العملاق الكتالوني برشلونة؛ فيما يخص صفقة النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.
والجميع يعلم رغبة برشلونة الكبيرة، في التعاقد مع ألفاريز، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتعويض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتهى عقده مع الفريق في 30 يونيو 2026.
واعترف لابورتا أن "قلب الهجوم"، هو المركز الوحيد الذي ربما يحتاج إلى تدعيم في صفوف برشلونة؛ معلنًا تقديم عرض رسمي بالفعل إلى أتلتيكو مدريد، لضم ألفاريز.
إلا أن لابورتا أكد على أن مسؤولي أتلتيكو مدريد أخبروه، بصعوبة بيع المهاجم الأرجنتيني في صيف العام الحالي؛ وذلك بسبب عدم امتلاك فريق العاصمة أي بديل له، في الوقت الحالي.
وتابع رئيس برشلونة: "أخبرت أتلتيكو أن عرضنا للتعاقد مع ألفاريز، سيظل قائمًا طوال الصيف؛ فإذا وجدوا - أي نادي العاصمة الإسبانية - بديلًا له، سيكون العملاق الكتالوني جاهزًا لحسم الصفقة".
ومن تصريحات لابورتا، في ملف صفقة ألفاريز؛ نستطيع أن نخرج ببعض "الاستنتاجات" المهمة للغاية، وذلك على النحو التالي:
* أولًا: برشلونة بعد إتمام صفقة الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون؛ لا يضع في حساباته التعاقد مع أي لاعب آخر، غير خوليان ألفاريز.
* ثانيًا: برشلونة مستعد لانتظار الصيف بأكمله؛ لكي يقنع أتلتيكو بـ"الاستغناء" عن ألفاريز، وتحقيق حلمه.
لكن ذلك يجعل برشلونة في خطرٍ كبير، إذا تمسك أتلتيكو بموقفه الرافض لبيع ألفاريز؛ حيث سيعني ذلك احتمالية ضياع الصفقات البديلة، ودخول "البلوجرانا" الموسم الجديد بدون مهاجم كبير.
نعم.. بعض الأسماء الهجومية البديلة لصفقة ألفاريز، لن تنتظر برشلونة طويلًا؛ لذلك قد يجد "البلوجرانا" نفسه يخوض الموسم الرياضي الجديد، بالمهاجم فيران توريس فقط.